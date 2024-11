Juez no rompe con De Loredo, pero asegura que “de la fórmula del fernet sólo quedaron los cubitos de hielo”

Durante muchos meses, Luis Juez no quiso hablar de las elecciones que perdió por apenas tres puntos con Martín Llaryora. Mucho menos después de que Rodrigo de Loredo lo hiciera con Daniel Passerini. De hecho, Juez no estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio al que arribaron referentes del radicalismo y del PRO del todo país para festejar un triunfo que nunca llegó. “Los hice venir al pedo”, fue la frase de De Loredo que quedó en el recuerdo de aquella amarga noche.

De un corto tiempo a esta parte, el líder del Frente Cívico se viene expresando con contundencia respecto de lo que fue esa campaña, en la que De Loredo decidió no acompañarlo como candidato a vicegobernador y jugarse su chance como candidato a intendente. Las derrotas a manos del peronismo, sin embargo, no detonaron la relación entre ambos. Eso sí: Juez remarca los graves errores que se cometieron en la campaña.

-Visto a la distancia, da la sensación de que ustedes dejaron pasar una oportunidad histórica y hasta la anunciaron como la “fórmula del fernet”.

-Ustedes no. Yo no, yo no… He tenido una paciencia infinita, una paciencia tibetana que sólo tuve con mi hija Milagros. También voy a decir con la misma firmeza que si alguien espera que yo me pelee con Rodrigo de Loredo, no lo va a lograr.

-Más allá de pelearse o no, da la sensación que usted ya decidió ser candidato, más allá de lo que haga De Loredo.

-Yo a Rodrigo lo quiero como si fuera mi hermano más chico. El año pasado le dije ‘Rodrigo, acompáñame y ganamos por 20 puntos y te doy mi palabra de honor que vos sos el próximo gobernador de Córdoba’. Me dijo que ganaba la ciudad de Córdoba por 18 puntos. Los últimos siete días de campaña, cuando empezamos a recorrer la Capital, nos dimos cuenta que nosotros teníamos un problema, que no íbamos a ganar porque la Capital claramente no estaba enfocada en la campaña.

-¿Fue sólo De Loredo o alguien más tuvo que ver con esa situación?

-En la campaña electoral pasada me dijeron: dedicate al interior que la Capital la vamos a hacer nosotros, estamos 18 puntos arriba. Bueno, caminé mucho por el interior, hice más millas que Marley. Pero cuando vine a la Capital dije: ‘chau, no vamos a ganar repartiendo manzanas’. Me decían todos que tenían encuestas y esos eran los números yo les dije ‘sigan boludeando…’ Con el diario del lunes pareciera que todo es más fácil. Esta es una ciudad destrozada. Vos tenés que esperar con 36º de calor, como hace ahora, una hora y media el bondi. Cuando llueve el agua le llega a la altura de la cintura a la gente, la cloaca, el desagüe, la inseguridad monstruosa de esta ciudad... Fue toda una mentira. Yo pensaba que en alguna esquina me lo iba a cruzar a Don Johnson, porque esto parecía Miami, pero me lo crucé a don Gómez puteando porque lo habían choreado a la vuelta del almacén. Fueron ocho meses de una mentira absoluta, es una cloaca la ciudad de Córdoba.

-¿Cómo está trabajando hoy en la Capital, para que no pase eso de nuevo lo del 2023?

-Yo también me comí la curva, yo ganaba siempre en la Capital. Por eso ahora estamos a full en los barrios. Circuito por circuito. Yo dije que iba a dar el ejemplo y puse mi casa, que la tenía alquilada y por la que recibíamos una gran renta, pero dije se va a convertir en una trinchera del Frente Cívico. Tenemos tres años para hablar con los vecinos, para contarles, para que nos den la oportunidad, porque en definitiva, lo que vinimos diciendo desde hace un montón de tiempo lamentable y desgraciadamente se viene confirmando.

-¿Cómo está su relación el radicalismo o con los dirigentes de ese partido?

-Me cuentan intendentes radicales que el otro día el gobernador les mandaba mi declaración sobre que yo lo pasé a Rodrigo que venía trotando (se refiere a una entrevista de La Voz). Estamos corriendo, trotando, fue una metáfora, pero en ningún momento le quise falta el respeto a Rodrigo. Pero claro, lo tomaron como una declaración de guerra de Juez. Yo necesito que los tipos entiendan que hay que arrebatarle el poder a un gobierno que hoy no te genera ninguna expectativa. Este gobierno no te va a resolver el problema de la salud, la inseguridad. Te dicen que vamos a hacer obras low cost de alto impacto visual, pero y ¿los problemas crónicos que tiene Córdoba? Cuando yo digo que hay un final de ciclo, créanme que hay un final de ciclo.