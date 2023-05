Juez salió a cruzar duro a Schiaretti por su ‘picardía’ del ruido interno en Juntos por el Cambio

A una semana de la caótica presentación de la lista de Juntos por el Cambio (JxC) en el Juzgado Electoral Provincial, que dejó varios heridos en el camino, algunos de los cuales se cruzaron de vereda al peronismo y fueron catalogados de “traidores” por el ala dura de la coalición opositora, con Patricia Bullrich a la cabeza, ‘el diablo’ (el PJ) volvió a meter la cola para generar ruido interno entre la tropa cambiemita cordobesa.

En el arranque de la campaña provincial rumbo a la elección del 25 de junio, y en el marco de su aspiración presidencial, Juan Schiaretti se despachó con su llamado a un “frente de frentes” para las PASO, con un guiño a Juntos por el Cambio y en un armado anti K.

Ante una jugada que sólo busca generar ruido interno en la alianza opositora, según consideran desde Juntos, el candidato a gobernador por ese espacio, Luis Juez, salió a cruzar duro al líder del PJ ante la movida en el doble escenario: nacional y provincial.

“Es una picardía para hacer ruido (en la oposición)… Están preocupados en Córdoba”, lanzó Juez en declaraciones a PERFIL CÓRDOBA en tono desafiante, para contrarrestar esta nueva apuesta del peronismo en su fogoneo divisionista.

“Intentaron dividirnos y no pudieron. Intentaron quebrarnos y no pudieron. Ahora intentan confundir y no vamos a entrar en la confusión. La verdad es que están preocupados”, afirmó el postulante a la gobernación al apuntar los cañones contra el PJ comandado por Schiaretti.

En su fuerte réplica tras la movida del schiarettismo, a la que se sumó Martín Llaryora, Juez lanzó munición gruesa contra el presidenciable peronista: “Es una maniobra típica de un tipo que va a quedar al descubierto. Después del 24 de junio (presentación de listas para las PASO) ¿A dónde va?”, retrucó.

“No hay avenida del medio... en la avenida del medio está el cantero y por el medio no podés circular. Ésta es la verdad. O está el kirchnerismo y su corrupción o está Juntos por el Cambio. No hay alternativa”, sentenció el referente opositor, quien el martes pasado lanzó su campaña a la gobernación y recibió el respaldo de los popes nacionales y precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

El alcalde porteño, quien se apalanca en Juez para su posicionamiento en Córdoba, volvió a mostrarse con éste y Rodrigo de Loredo, en el almuerzo del viernes en la Bolsa de Comercio. Según pudo confirmar este medio, la foto de los tres se repetirá durante la semana, pero esta vez será en el bastión larretista, la sede del gobierno porteño.

Será otra fuerte señal de apoyo de Larreta a la cabeza bifronte del armado opositor en territorio mediterráneo, de cara a la elección provincial y los comicios municipales.

Junto a Juez y De Loredo, el jefe de Gobierno exhibirá gestión sobre temas clave: seguridad y transporte integral, entre otros puntos (como ser un master plan de obra pública Nación-Provincia) de una agenda que se empezó a conversar entre los tres en el avión que los trasladó a la capital cordobesa, para estar presentes en el ciclo de coyuntura de la entidad empresaria local. “Rodríguez Larreta tiene una buena gestión y tenemos que copiar las buenas gestiones”, dijo Juez.

Radiografía de la lista. Quedó claro tras conocerse la lista definitiva de JxC, la cual quedó oficializada este viernes por la Justicia Electoral, que el gran ganador del armado fue De Loredo, quien tuvo el poder de la lapicera a la hora de los nombres del radicalismo en ser incluidos en la nómina de candidatos a cargos provinciales.

Salvo el nombre del vice, Marcos Carasso (en una alianza de Juez con Mario Negri), la UCR con la lapicera en manos de De Loredo se llevó 10 lugares expectables de los primeros 21 en la ‘lista sábana’ de legisladores. El juecismo puso cinco, al igual que el PRO. En ese lote también quedó el lilista Gregorio Hernández Maqueda, pese a que el bullrichismo –en medio de una dura discusión– buscó bajarlo de puesto.

Así quedó la lista: 1) Oscar Agost Carreño (titular del PRO Córdoba, tras el pase de Pretto a HUxC); 2) Brenda Austin (exmestrista y exdiputada nacional); 3) Gustavo Bottasso (intendente de Hernando del riñón deloredista); 4) Karina Bruno (concejal PRO Villa María, del núcleo de Darío Capitani); 5) Miguel Nicolás (referente de Fuerza Renovadora e integrante de la cúpula de la UCR); 6) Carmen Pereyra (intendenta de Villa Dolores, del juecismo); 7) Walter Nostrala (parlamentario del Mercosur y vicepresidente del Frente Cívico); 8) Alejandra Ferrero (vicepresidente 3ª Colegio de Abogados y exmestrista); 9) José Bria (intendente de Morteros del riñón deloredista); 10) Viviana Martoccia (presidenta Junta Capital Frente Cívico y exdirectora del bloque legislativo del FC); 11) Ignacio Sala (jefe comunal de La Paisanita, del riñón Bullrich-Machado).

La nómina continúa con: 12) Ariela Szpanin (dirigente radical que responde a Javier Bee Sellares-Consenso UCR); 13) Matías Gvozdenovich (intendente de Arias, del riñón deloredista); 14) Daniela Gudiño (legisladora del riñón negrista); 15) Gregorio Hernández Maqueda (referente de la Coalición Cívica-ARI); 16) Nancy Almada (dirigente del riñón juecista); 17) Dante Rossi (legislador y referente de Identidad Radical); 18) Patricia Botta (dirigente PRO Mujeres, responde a Soher El Sukaria); 19) Daniel Juez (ex legislador y dirigente del Frente Cívico); 20) Inés Contreras (dirigente UCR Capital que responde a De Loredo), y 21) Oscar Tamis (ex intendente de Oliva y dirigente del PRO).

A su vez, entre los candidatos a legisladores por los 26 departamentos de la provincia, se destacan nombres de radicales con peso específico por ser intendentes y jefes comunales, como Carlos Briner (Unión), Sebastián Peralta (Tulumba), Víctor Molina (Totoral), Oscar Saliba (General Roca), César Abdala (Roque Sáenz Peña), Lucas Valiente (Río Segundo) y Fernando Luna (Cruz del Eje).

A este pelotón se suman, no sin antes atravesar la dura interna cambiemita, Raúl Recalde (PRO-Pocho), Benjamín Buteler (PRO - Colón), Walter Gisper (Juecismo – Punilla), Sebastián García Díaz (PRO – Capital) y, tras bajarse de la lista Pedro Dellarossa sin romper con JxC, en Marcos Juárez, fue designado el intendente radical de Camilo Aldao, Carlos Carignano.

El armado de la lista dejó heridos por todos lados. Un radical que conoce el amplio territorio cordobés por varias campañas sobre el lomo, advirtió de estos casos y apuntó contra Carasso. “No contuvo a los radicales heridos”, lanzó el boina blanca y pidió que sea el propio Juez quien salga “a contener a los intendentes radicales heridos” en el marco de “un control de daños” en plena campaña.

Por su parte, un intendente radical –quien peleó fuerte hasta último momento por la re-reelección– advirtió que entre los jefes comunales que no pudieron repetir “hay más heridos del peronismo que de Juntos por el Cambio” y apuntó que “la fórmula Llaryora – Prunotto termina beneficiando al armado cambiemita” porque agrandó la herida de los justicialistas en el interior “aunque lo nieguen”.

Ante la ambulancia pejotista entre los cambiemitas, un boina blanca con banca en el Comité Provincia denunció la “compra de voluntades”, pero remarcó que son “jugadas personales” y “no se están llevando votos”.

Capital, al rojo vivo. En su análisis de los escenarios electorales en marcha, dirigentes radicales coinciden en advertir que el armado de la lista de la Capital será más traumático que para la provincia. Esa interna aparece “al rojo vivo” con nombres de peso en el distrito Capital con marcadas aspiraciones de jugar fuerte.

El candidato a vice de De Loredo aparece como la ‘gran batalla’ a disputarse entre los cambiemitas, aunque será el evolucionista quien tendrá el poder de la lapicera en la definición.

El radical Juan Negri y la macrista larretista Soher El Sukaria marchan en punta y ya fijaron norte por esa postulación. Y no hay miras de que ninguno de los dos se baje. El PRO reclama ese lugar para completar las fórmulas cruzadas en JxC.

El Sukaria cuenta con el apoyo de Macri, Larreta y Vidal. Mientras que desde el núcleo de Negri exhiben sondeos que lo posicionan detrás de De Loredo. A esta puja se suman la bullrichista Laura Rodríguez Machado y Diego Mestre, aunque el evolucionista no quiere el apellido Mestre en las listas.

Si el método elegido para dirimir las candidaturas en JxC fue la encuesta, “por qué no se aplicaría en el caso de la Capital”, razonan los negristas. En el PRO replican: “Los Negri quieren cobrar por separado y eso no es posible”, al aludir a Carasso y Gudiño en provincia; Negri (padre) para Diputados, y Negri (hijo) en Capital.