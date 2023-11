Juez: “Todo el arco político sabía de las conversaciones de Massei con Karina Milei”

Luis Juez no se mostró sorprendido por la designación de funcionarios schiarettistas en el gobierno de Javier Milei. Por el contrario, sostuvo que todo el arco político de Córdoba está al tanto de las conversaciones que se produjeron entre la spartes a lo largo del proceso electoral en esta provincia entre junio y julio, cuando se concretaron las elecciones que consagraron a Martín Llaryora y a Daniel Passerini.

“Siempre hubo conversaciones entre (Carlos) Massei y Karina Milei, tanto en las elecciones para gobernador como para intendente. Hablaron siempre”, sostuvo el senador y eso derivó, en dichos del fundador del Frente Cívico, “en un apoyo del gobierno a las listas que presentaron los libertarios en ambas elecciones”.

En las últimas semanas se conocieron designaciones de funcionarios de Córdoba en el futuro gabinete de Milei. El actual ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ya fue oficializado al frente de Anses, mientras que Franco Mogetta, quien se desempeñaba como Secretario de Transporte de la Provincia, pasará a ocupar el mismo cargo pero en Nación cuando el libertario asuma el próximo 10 de diciembre.

Ambas designaciones, en puestos estratégicos para Córdoba, generó una ola de rumores respecto a un acuerdo entre Schiaretti y Milei, lo que fue negado con énfasis por funcionarios del gobierno actual. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que es “imposible” que se concrete la llegada de un funcionario al gabinete de Milei sin la venia del gobernador Schiaretti.

Juez realizó las declaraciones en ‘Con el diario del lunes’ (lunes las 20 por Canal 10). Allí, sostuvo que en Córdoba seguirá siendo oposición, mientras que a nivel nacional “acompañaré lo que tenga que acompañar y en lo que no esté de acuerdo, no lo voy a apoyar. Mi límite era (Sergio) Massa, pero que quede en claro una cosa: yo no le firmé un cheque en blanco a nadie”.