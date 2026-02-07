Julia Romano: la artista que desarma el paisaje para conquistar el mundo

Hay algo de justicia poética cuando el talento del interior profundo rompe la centralidad porteña. Y Julia Romano, a sus 47 años y radicada en La Calera, acaba de marcar un hito: una Mención Especial del Jurado en Fotografía en el 112° Salón Nacional de Artes Visuales, por su obra, “Diorama de un paisaje, Córdoba”, una pieza que desafía la mirada plana y propone una construcción poética del territorio.

Y es que, para Romano, el paisaje no es solo lo que está ahí afuera, sino cómo lo habitamos y lo reconstruimos digitalmente. La obra forma parte de la exhibición oficial en el Palacio Libertad (Caba) y podrá visitarse hasta finales de marzo de este año.

De Córdoba a la India: un puente cultural

Mientras sus pies están en las sierras chicas, su obra vuela. Sucede que Romano se ha convertido en una de las artistas argentinas más reconocidas en la India.

Sin ir más lejos, en noviembre pasado, su estética desembarcó en la Galería Nacional de Arte Moderno de Bombay (NGMA), un templo del arte asiático.

Además, su trabajo integra la muestra “Puentes en el arte”, inaugurada en la residencia del embajador argentino en Nueva Delhi, Mariano Caucino.

Diálogo Intercultural. Parte de la serie exhibida en la muestra “Puentes en el arte”, en la residencia del embajador argentino en Nueva Delhi.

Se trata de una obra en la que, bajo la curaduría de Jalpa Vithalani, la artista cordobesa demuestra que el lenguaje de la naturaleza intervenida es universal, tendiendo hilos invisibles entre el paisaje serrano y la complejidad visual de Oriente.

La democratización del arte: el proyecto Cuora

Pero Romano no se queda solo en el “cubo blanco” de las galerías: su compromiso es también social y de género. A través de “Cuora. Arte que vive”, la artista lidera un emprendimiento que busca visibilizar a un colectivo de mujeres creadoras.

La propuesta es tan simple como disruptiva: llevar el arte al cotidiano. Cuora transforma obras originales

en objetos de uso diario —textiles, bazar, escritorio—, permitiendo que la producción artística nacional salga de los marcos y entre en las casas, volviéndose accesible y tangible.

Agenda abierta en Buenos Aires

Para quienes busquen una experiencia más inmersiva, su muestra individual “Mi paisaje nuestro” continúa vigente en el Centro Empresarial Urbana (Vicente López), bajo la curaduría de Jorgelina Dacil.

La exposición —que forma parte del programa Arte Urbana— estará abierta hasta abril de 2026, de lunes a viernes (8 a 20) y sábados (8 a 12).

Las obras de esta referente cordobesa, que hoy es orgullo de exportación, también pueden adquirirse a través de su sitio web.

Escala urbana. Visitantes recorren “Mi paisaje nuestro”, la exposición individual de Romano en el Centro Empresarial Urbana de Vicente López.