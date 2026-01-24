El Comedia busca consolidar a Córdoba como plaza de verano

La sala municipal de calle Rivadavia 254 inicia este 2026 con una apuesta que busca romper la estacionalidad cultural de la capital provincial. Con una cartelera que combina figuras de peso nacional, la vigencia de los elencos oficiales y una curaduría enfocada en la memoria, el Teatro Comedia se posiciona como una referencia regional.

La estrategia de su directora, Belén Pistone, marca un cambio de ritmo: pasar de fechas aisladas a funciones consecutivas de viernes a domingo para fortalecer la oferta ante residentes y visitantes.

El verano de Chávez y la música de autor

Así, febrero estará marcado por el desembarco de “La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez. Con dirección de Ricky Pashkus, la obra —basada en la película homónima— aborda la redención y la condición humana a través de Charlie, un profesor con obesidad severa.

Las funciones se mantendrán durante todo el mes y hasta el 1 de marzo, a las 21:30, reafirmando la intención del espacio de competir con las plazas tradicionales de verano.

Por otro lado, la música también tendrá un lugar central en este primer tramo del año, con una grilla que prioriza la trayectoria. En ese sentido, se confirmaron presentaciones de Manuel Wirzt para el 10 de abril y de Liliana Herrero el 11 de abril, quien llegará para presentar su disco “Fuera de lugar”.

La agenda musical se completa con la experiencia de Javier Malosetti el 17 de abril y el lanzamiento solista de la cordobesa So Casanova al día siguiente.

Memoria y diversidad como ejes de gestión

Al llegar marzo, la programación se alineará con el 50° aniversario del Golpe Cívico-Militar, enfocando la curaduría en la identidad y el género. Se destacan propuestas como “Testosterona”, la performance de Cristian Alarcón dirigida por Lorena Vega, y el esperado encuentro musical entre la tanguera Juli Laso y la escritora Camila Sosa Villada el 21 de marzo.

Voz y memoria. Juli Laso y Camila Sosa Villada compartirán escenario el 21 de marzo, en el marco de una curaduría enfocada en lo femenino y los derechos humanos.



Por su parte, la escena independiente local y la literatura tendrán su espacio con obras basadas en textos de Teresa Andruetto: “Lengua Madre” y “Los Ahogados”, esta última una pieza de teatro de objetos que reflexiona sobre el exilio.

Además, se rendirá un tributo histórico a la cooperativa Canto Popular, un colectivo que en los años 70 fue refugio de artistas como Liliana Felipe y el “Negro” Álvarez.

El rol del espacio público

Como sala oficial, el Comedia mantendrá la rotación de los cuerpos artísticos de la ciudad, reponiendo producciones como "Brochero", del Ballet Municipal, y "Ascochinga", del Elenco de Danza Teatro.

Esta continuidad se complementa con los resultados de una convocatoria abierta que actualmente evalúa proyectos de danza, circo y artes visuales para integrar nuevos lenguajes a la grilla.

Finalmente, el teatro ratificó su compromiso con la gestión local al confirmar que será sede de dos encuentros con trayectoria en la ciudad: el Festival Internacional de Teatro Breve y el Festival de Teatro Adolescente (VQV).