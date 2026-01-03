Un mapa de muestras y horarios para recorrer los museos en verano

Este verano, la oferta cultural de Córdoba propone un mapa de recorridos que atraviesan desde la memoria industrial hasta la introspección del arte contemporáneo. En el eje de la avenida Hipólito Yrigoyen, el Museo Evita – Palacio Ferreyra invita a un ejercicio de observación pausada. Bajo el título de muestras que dialogan con el paisaje y la historia, el público puede encontrarse con “Perseguir un rastro” de Majo Caporaletti y “Tirar de la manta” de Paola Sferco. La propuesta se completa con “Un pueblo de indios” de Federico Robles y Pablo Reyna, junto a la muestra colectiva “Espesores del tiempo” de la Facultad de Artes de la UNC.

El recorrido por el palacio incluye también obras de Michael Mac leod, un sector dedicado al arte geométrico y la exhibición de la Colección del Banco de Córdoba, “El más bello de los mundos”.

A pocos metros, el Museo Palacio Dionisi se consolida como el epicentro de la imagen. La programación actual recupera la fotografía como documento y como arte. Allí se exhibe “Cotidianas”, perteneciente a la Colección Antonio Novello; la propuesta “Operación Gabinete” del Colectivo Imagen Total, y “La voz del espíritu: La vida de Juana”, de Natalia Colazo, además de los proyectos seleccionados en la convocatoria “Punto de Inicio”.

Enseñanza del cuarteto: La educación fortalece la identidad y las raíces de su entorno

Por su parte, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres explora la materia en “La cerámica: un lugar” de Belén Riego y “Entre alquimia y utopía” de Violeta Lemme. La propuesta se vuelve sensorial con “Anidaciones” de Mora Grynblat y una exhibición de las recientes adquisiciones del Gobierno provincial que se integran al patrimonio público.

El pulso de los barrios y la memoria colectiva

La gestión municipal también despliega sus salas con un abanico de propuestas. En barrio Güemes, la Casa de Pepino celebra dos décadas de gestión cultural con “Puerto Inspirado”, una retrospectiva que reúne a más de 20 artistas y reconstruye la historia de Pueblo Nuevo y La Cañada. En el mismo espacio, Anahí Maldonado presenta “Infancia, huella y materia”, que puede visitarse hasta marzo de 2026, en el horario de 8 a 14.

Además, el arte urbano tiene su sede en el subsuelo de la Plaza España. El Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) abre de martes a domingos con dos potentes propuestas: “Gráfica que siente” de Miauri, donde el diseño gráfico se cruza con lo político y lo popular, y “Ensayo para un archivo colectivo”, una instalación de La Casa Mutante que documenta los modos de habitar Córdoba entre 2020 y 2025.

Para quienes buscan el rastro de la historia clásica, el Museo Genaro Pérez ofrece tres lecturas de su colección permanente. “Un jardín con espinas” indaga en el desnudo; “P/A” se sumerge en el lenguaje del grabado Lorena Quevedo, y “Cuadros bajo la lupa” revela los procesos de restauración de obras de Andrés Piñero. La experiencia se vuelve disruptiva en la planta alta con “PIPÍ CUCÚ, DTO6”, una propuesta multisensorial que rompe con la solemnidad del edificio histórico.

Córdoba arranca el verano con récord turístico: más de 500 mil visitantes entre fin de año y enero

El recorrido sacro y el patrimonio industrial cierran el abanico con obras de Oscar Suárez en el Museo Juan de Tejeda y una Inmaculada Concepción cuzqueña inédita para el público; mientras tanto, la Cripta Jesuítica exhibe iconos iluminados bajo la luz del vitraux. Finalmente, en General Paz, el Museo de la Industria permite visitar la Casa Giratoria y repasar el ADN productivo de la provincia, con visitas guiadas que se mantienen activas durante todo el verano.

DEL 6 AL 9 DE ENERO

Cuatro días de música de cámara en La Cumbre

Llega una nueva edición de “Música en la Cumbre”, un ciclo de conciertos que ya es refugio para los amantes de la música de cámara y que, del 6 al 9 de enero, convertirá a la localidad en un gran auditorio a cielo abierto.

El ciclo es el resultado del 5º curso de Música de Cámara, donde la generosidad de los maestros se mezcla con el ímpetu de los alumnos y propone un menú de ensambles y orquestas que pondrán a dialogar a la flauta, la guitarra y el cello en escenarios que, por sí solos, ya cuentan una historia.

La travesía musical arranca el martes 6, a las 20:30, en la Capilla San Roque. Allí, los maestros Villadangos, Irusta, Bercellini y Cortez darán la nota inicial. El miércoles, la cita se traslada a la calidez del Boutique Hotel Sevilla (19:30), mientras que el jueves 8 los acordes habitarán los Jardines del Museo Mujica Lainez, en Cruz Chica.

El cierre está previsto para el viernes 9, a las 18:30, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Además de la excelencia artística, la propuesta contempla un espíritu comunitario. La entrada es a voluntad (con una sugerencia de $8.000), y la mitad de los fondos recaudados será donada a los Bomberos Voluntarios, al Museo Mujica Lainez y a Cáritas.