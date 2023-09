Julián Álvarez conquista Europa

Los habitantes de la pequeña localidad de Calchín fueron los pri meros que vieron, se sorprendieron y disfrutaron a Julián Álvarez. Aquel niñito que la descocía con la pelota en el pueblo, se convirtió en un enorme futbolista y trascendió fronteras. Ganó absolutamente todo lo que jugó: desde el torneo argentino, Copa Libertadores y Copa América, hasta la Premier League, Champions y Copa del Mundo. Como si todo eso fuera poco, Álvarez está nominado al Balón de Oro y al Fifa The Best, siendo el único cordobés en la historia que alcanza esta doble nominación.

En ese marco, tras una destacada semana en la Liga de Campeones de Europa, donde fue figura y marcó dos goles en el triunfo de Manchester City ante Estrella Roja de Serbia, PERFIL CÓRDOBA dialogó con el periodista británico Tom Williams, especialista en el fútbol inglés, quien analizó el presente del cordobés. “Cuando Manchester City fichó a Álvarez no sabíamos mucho sobre él en Inglaterra y creo que había expectativas de que fuera utilizado como suplente de Erling Haaland”, analiza Williams. Sin embargo, añade: “Pero cuando lo vimos jugar y notamos lo increíblemente sereno que era, creo que todos nos dimos cuenta de que Pep Guardiola iba a terminar usándolo más de lo que pensábamos”.

El periodista, nacido en el norte de Londres, se especializa en Premier League y en el fútbol francés y ha escrito para The Time, The Guardian, ESPN y Bleacher Report, entre otros medios británicos. Y se confiesa admirador del cordobés de Calchín. “Me encanta su agudeza de cara al arco. Pie izquierdo, pie derecho, tiros potentes, clever little chips. Su movimiento también es excelente. Y hay mucha inteligencia en su fútbol: el gol que marcó contra el Estrella Roja de Belgrado esta semana por Champions League fue un gran ejemplo. Brillante habilidad para rodear al arquero, pero inmediatamente se dio cuenta de que tendría que rematar rápido antes de que el ángulo se volviera demasiado agudo. Es un jugador que realmente disfruto viendo”, sostuvo.

Williams destacó que “hubo una extraña sensación de orgullo cuando Argentina ganó la Copa del Mundo con tantos jugadores en el equipo que juegan en la Premier League y las actuaciones de Álvarez en Qatar simplemente confirmaron cuánto talento tiene y cuán valioso tenía su potencial para el City”.

Finalmente, sobre la postulación del delantero de 23 años al Balón de Oro 2023, expresó: “Es lógico que Julián esté en la lista de finalistas al Balón de Oro si se consideran todas las cosas que ganó la temporada pasada. ¡No hay nada mejor que conseguir el triplete y ganar la Copa del Mundo!”.

Tom Williams es autor del libro Do You Speak Football? (¿Hablas de fútbol?), traducido al francés, alemán, polaco y japonés.