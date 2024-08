Julio Bárbaro sobre Alberto Fernández: “Él nunca tuvo una ideología concreta, se adaptaba a la coyuntura”

Julio Bárbaro aseguró que el expresidente Alberto Fernández “nunca tuvo una ideología concreta” y que “se adaptaba a la coyuntura”.

“Yo lo sabía, lo conocí durante muchos años y ni me arrimé a su gobierno”, señaló en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Hay una cuestión esencial. Cristina y Néstor, el kirchnerismo, sólo seleccionaban a los obedientes, a los obsecuentes”, cuestionó el dirigente histórico del peronismo.

Críticas

“Se equivoca con Boudou, con Scioli. Con Cobos lleva a la contradicción. Hay una incapacidad de construir un equipo. Ese personalismo autoritario expulsa a todo aquel que tenga una opinión enriquecedora”, indicó en tono crítica a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Seguros

Al referirse a la causa de los seguros Bárbaro afirmó: “Lo de los seguros se sabía de antes. Porque cuando él había sido funcionario con Cavallo ya había tenido bastantes acusaciones. O sea ese era un tema que él arrastraba”.

Peronismo

Cuando fue consultado sobre el futuro del justicialismo, respondió: “Hace años que digo que si el peronismo no se saca al kirchnerismo de encima corre el riesgo de desaparecer con él”.

“Hoy va a ser muy difícil la recuperación de esa propuesta porque en la medida en que sigan existiendo personajes que expresan el kirchnerismo, van a tener una repulsión muy fuerte de la gente. La sociedad los desprecia, los rechaza. Lo de Alberto ha sido muy nefasto para todos”, agregó.

“La Argentina tiene una decadencia política muy importante. Nosotros no tenemos estadistas no tenemos pensadores. Eso es en toda la política. Ahora en el kirchnerismo ya eso es mucho más grave porque el nivel de degradación es más exagerado”, enfatizó.

“Tiene que surgir alguien que no tenga nada que ver con el kirchnerismo. El kirchernismo nunca soportó la diferencia con Néstor o con Cristina. Yo lo digo personalmente, fui amigo de ellos, y lentamente me fui yendo porque no aguantaban que uno dijera o criticara nada. Ese autoritarismo, que desgraciadamente hoy sigue en pie en el gobierno de Milei. Esa idea de que la opinión distinta es traición, eso es la degradación de la política a nivel nacional”, concluyó Bárbaro.