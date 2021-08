“Juntos, evangélicos y católicos conservadores, podemos tener un gran caudal de votos”

¿Cuánto pesa el voto evangélico en Córdoba? ¿Tienen un poder real los pastores sobre los fieles para incidir en las elecciones? ¿Hay un proceso de concentración de esos votantes, tan deseados por todos los partidos políticos? Para conocer más en profundidad sobre la temática, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Gerardo Grosso, pastor de Cita con la Vida, legislador de Encuentro Vecinal y precandidato a diputado nacional por ese espacio.



En la charla, Grosso habló de por qué no hay un partido evangélico puro y sobre el rol que ya empezó a jugar Córdoba en este proceso, que derive “en una gran sorpresa en esta elección y que sea la base para una gran elección en el 2023”.

–¿Cuánto tiempo hace que es pastor?

–Hace 15 años.

–¿Cómo llegó a la política?

–A partir de que soy abogado me invitaban a participar, pero siempre quedaba picando la posibilidad. Con el tema del aborto y de la ideología de género y esta batalla que presentamos, me involucré en el 2018 firmemente en Encuentro Vecinal.

–¿Por qué no se puede consolidar en las urnas el voto evangélico? Usted dijo que el 70% del electorado es católico o evangélico.

–En principio, porque estamos acostumbrados a votar por Boca-River, por la grieta, por peronismo o antiperonismo. Hoy la grieta es el gran negocio de la política, porque se reparten cargos, poder, y eso pasa no solo a nivel nacional, sino también provincial. Católicos y evangélicos nunca pueden estar a favor de un político que apoya el aborto, porque nosotros creemos que la vida es el bien más sagrado, pero es algo que pasa.

–¿Son grandes las diferencias entre los sectores evangélicos para no formar un partido único?

–Sí, hay gente que cree que tiene que haber un partido evangélico puro, otros creen que deben integrarse a fuerzas constituidas, y estamos los que creemos en los partidos de valores. Por eso mi pastor, Carlos Belart (Cita con la Vida) me avaló para trabajar en Encuentro Vecinal Córdoba, donde no todos somos cristianos evangélicos pero sí personas que creemos en la vida. Son tres teorías. Ahora, desde mi punto de vista yo veo una contradicción cuando se integra una lista donde yo ocupo el quinto lugar y pido que me voten pero los cuatro primeros son abortistas: a mí me cuesta entenderlo. No significa que yo tenga la razón, pero me cuesta.

–¿Es muy difícil que en el corto plazo exista un partido puramente evangélico?

–Lo que podemos llegar a tener es una alianza, con gente con valores para crear un frente. Ayer (por el viernes) sucedió algo muy interesante. Más Fe es un movimiento evangélico que en Mendoza, por ejemplo, tiene legisladores y han fundado el partido en otras provincias. En Córdoba no lo tienen, están tratando de fundarlo y decidieron apoyarnos a nosotros, con apoyo específico. Creo que se viene ese fenómeno, donde nos vamos a terminar uniendo los puramente evangélicos con los partidos de valores. Y ahí sí, cuando nos juntemos vamos a hacer ruido porque el caudal de votos puede ser muy importante. No solo evangélicos, sino católicos y conservadores, que no están de acuerdo por ejemplo con el aborto, con la ideología de género y estas leyes que tenemos y tanto daño hacen.

–¿Los políticos hace mucho que los buscan, verdad?

–Sí, y antes nos encontraron sin interés y desunidos, pensando que la política era algo malvado, algo a lo que no debíamos entrar, cuando el propio Dios nos dice que debemos gobernar la tierra.

–¿Todos los partidos tienen un representante evangélico?

–No lo sé. Pero si somos el 15% de la población, según las encuestas, me animo a decir que sí.

–¿Cuál es la expectativa para estas elecciones?

–Hay que hacer un trabajo de campo muy grande, ya que mucha gente que no se involucraba, hoy lo hace, cree en nosotros, lo lindo de nuestra lista es que la gente nos puede chequear: no somos ni mejores ni peores que nadie, pero no estamos ni estuvimos en cosas raras y creo que si nos da el tiempo, y contamos con los recursos económicos, podemos dar una gran sorpresa en esta elección y es la base para una gran elección en el 2023. No es solo basado en la fe lo que planteo, si no en estar entre la gente.

–Usted dice que no cuentan con los medios económicos, pero mucha gente piensa que como la gente aporta, esos fondos están.

–No, porque no se destina a la política, cero pesos para eso. No digo que es bueno o malo, pero va a la escuela, programas de drogadicción, para los programas para la familia o para las copas de leche.

Sobre ‘El Reino’: “Embarran la cancha, pero estamos tranquilos”



Grosso asegura, en relación con la serie de Netflix, El Reino, que la vio y la reconoce como una ficción: “Si la gente cree después de verla que eso es la iglesia, la respuesta es no”.



Y agrega: “Nosotros tenemos una gran iglesia que nació en una casa, en el garaje de nuestro pastor y hoy es una mega iglesia, con edificios, una escuela, con miles de fieles y con antecedentes muy grandes de haber llenado el Orfeo los cuatro días en Semana Santa durante muchos años, cuando no lo llenaban ni los grandes espectáculos. Ellos hablan de un pastor que se involucra en política y tiene grandes problemas, como pedofilia, cuando ese ha sido el ataque a otra iglesia. Embarran la cancha, pero estamos tranquilos. Tiene un mal fundamento: niego que ocurra la gran mayoría de las cosas que se cuentan ahí. Si pasa, se podría llevar a la Justicia fácilmente, porque quedaría en evidencia”.