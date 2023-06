Juntos por el Cambio: "A reventar las urnas, el domingo ganamos"

El cierre de Juntos por el Cambio fue en el espacio Quality, un poco más tarde de la hora pactada. Comenzó con el discurso de Marcos Carasso, candidato a vice gobernador, que dio la bienvednia. Luego fue el turno de Rodrigo De Loredo.

El candidato a intendente por Córdoba, tomó el micrófono e inició su presentación cantando: “Cueste lo cueste… el domingo tenemos que ganar!”

Alertó a los presentes haciendo hincapié en la hora. Pidió atención y dijo "en los más de 170 asentamientos marginales que creó este gobierno están bajando colchones, heladeras, para apretar, extorsionar. A esta hora se pone en marcha esta maquinaria", alertó.

También hubo lugar para mencionar a los dirigentes radicales y del PRO que cambiaron de color político, sin identificarlos, De Loredo les agradeció. “Gracias! Necesitábamos depurar los espacios políticos, que nadie esté acá por un precio. Decidieron irse por plata a otro lado, Gracias!”. Y también les tocó "a los encuestadores truchos, Gracias! No les cree nadie", dijo efusivamente.

De Loredo cerró su momento en el escenario con las "lágrimas que hemos llorado por la angustia del pueblo en esta campaña. Nos quedan 48 horas para hacer un trabajo insustituible, convencer a ese familiar o amigo, hay que dar el batacazo el domingo 25 de junio".

Luis Juez arengó a los presentes y pidió cuidar las urnas

“Acá veo personas con caras de muchos años de militancia. Militando con nada”, decía Luis Juez al frente de un espacio Quality completo. No perdió tiempo y reiteró varias consignas de la campaña, entre ellas, el candidato remarcó que “la gente se acostumbró a aplaudir ciclovías, puentes, cemento. Antes aplaudíamos educación de calidad, la salud pública más importante de Latinoamérica. No hay que subestimarlos, son terribles generadores de efectos especiales”, describía el candidato a gobernador.

En un escenario rodeado de los principales dirigentes de los partidos que componen Juntos por el Cambio, Juez remarcó que “no esperen otra plaza, yo no soy director de Parque y Paseos, quiero devolverles la educación y la salud que le robaron. No me vengan con cosmética. 25 años con cosmética. No hay sólo indicador de Córdoba que nos sintamos orgullosos”, afirmó.

En su discurso, que varió momentos de efusión y tranquilidad, Juez alertó a los presentes con la pelea que significó esta campaña. “Esta no es una batalla más, es la pelea por el futuro. Nos robaron 25 años a nosotros. No le regalemos 20 años más de nuestros hijos”, dijo.

Varias veces mencionó a los jubilados y docentes, pero al final dejó tiempo para destacar a las fuerzas que lo acompañaron: “Con este equipo que tengo me siento Superman, si una vez me paré con un escarbadientes solo, como creen que me siento ahora. No me van a poder parar”.

Pidió a los presentes, especialmente a los fiscales y autoridades de mesa que no quiere otro 2007. “El domingo no quiero volver a llorar en la puerta del correo. Seamos pícaros, estamos enfrentando a una banda de ladrones". Se hizo tiempo para contar un anécdota de aquella elección a gobernador. "En el 2007, un jueves como hoy le dijeron a Ernesto Martínez que estábamos 3 puntos arriba, y un gordo bandido inventó un mecanismo en donde nos faltaban fiscales. Ahí me cagaron, nos faltaron 800 fiscales. Yo puedo cometer el mismo error”, alertó a los presentes.

Cerro con una arenga a todos: “Vamos a construir la Córdoba desde el interior a la capital. A reventar las urnas, el domingo ganamos”.