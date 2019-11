La autopista de la ruta 19, una pequeña radiografía de la gestión de Mauricio Macri

Los últimos cuatro años en la historia de la ruta 19 podrían marcar lo que fue la gestión del presidente Mauricio Macri. Con lo bueno y con lo malo que se hizo, la tan esperada ruta guarda un paralelismo insoslayable con el actual Gobierno nacional. La llegada de Macri a la Casa Rosada contó con un apoyo clave y contundente de Córdoba en aquel lejano 2015.

Entre sus primeros anuncios como Presidente se destacó el llamado a licitación para la construcción de la autopista de la ruta 19. Relicitaciones de autovías que luego se transformarían en autopistas, con hallazgos de sobreprecios en el medio, fueron el corolario al comienzo de los trabajos. Una traza dividida en cuatro, con dos empresas a cargo de las obras, invitaban a los habitantes del este cordobés -y a todos los que buscan conectar Córdoba con Santa Fe- a ilusionarse con una ruta rápida, ágil y sobre todo segura, después de una larga historia de accidentes viales, muchos de ellos fatales. Sin embargo, con el correr de los meses, al proyecto le “pasaron cosas”. Las lluvias intensas afectaron algunos trabajos y una serie de problemas económicos paralizaron por completo dos de los cuatro tramos. Es doloroso pasar hoy por lugares donde el trabajo realizado está abandonado y se está deteriorando.

En ese marco, el puñado de kilómetros (11 en total) inaugurados por Nación con el objetivo de evitar a la localidad de Río Primero, parecen intrascendentes en medio de tantas pompas y palabras al respecto. A lo largo de toda la campaña presidencial, el propio Macri al enumerar logros de su gobierno, nombró a la autopista como uno de ellos, pero la misma no está y al menos por un buen tiempo no estará. El argumento esgrimido por funcionarios de Nación es que se le exigió lo que no se hizo en 40 años, y tienen razón. Pero esta obra sin dudas era un estandarte de esta gestión. Probablemente con más tiempo, la cartera de Guillermo Dietrich hubiera logrado relicitar las obras y concretar los tramos restantes, eso por ahora no lo sabremos.

Sin embargo, es inevitable la comparación en la cual con un objetivo más moderado, pero en un tramo más transitado, el gobierno provincial logró completar la parte que le correspondía desde Córdoba hasta Río Primero. La autopista de la ruta 19 es apenas una muestra de lo que Cambiemos intentó y no pudo o pudo a medias, tanto por problemas ajenos como también por fallos propios. Ahora resta esperar la decisión de Alberto Fernández y su equipo respecto a tan importante arteria del centro del país. Será una de las primeras pruebas para determinar qué tipo de relación quiere tener el nuevo presidente con la provincia de Córdoba.