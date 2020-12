La carrera que visibiliza lo esencial

Hugo Caric

La Maratón de los Dos Años es el evento social más convocante de Río Cuarto. En el último lustro un promedio de 70 mil personas acompañó a los atletas durante los 10.650 metros de recorrido. Para muchos ya es una tradición apurar el postre en la última cena del año y lanzarse a las calles de la ciudad para alentar a los participantes y ofrendarles botellas con agua, mientras escuchan por la radio las incidencias de la competencia.

“Río Cuarto tiene casi 200 mil habitantes, o sea que una de cada tres personas ve la maratón. Es el espectáculo más multitudinario de la ciudad. Un evento cultural donde lo deportivo es la excusa. Algo similar al fenómeno del Rally”, cuenta el periodista Marcelo Ortiz, quien hace tiempo participa en la transmisión de la carrera que debutó entre 1978 y 1979.

HISTÓRICO Y MULTITUDINARIO. La Maratón de los Dos Años se realiza desde 1978 y en las últimas ediciones hubo 70 mil espectadores.

A las 23.45 del próximo 31 de diciembre el ritual volverá a repetirse. Aunque esta vez no habrá multitudes arengando a los competidores y tampoco un nuevo récord en la cifra de inscriptos. El año pasado se registraron 1.437 atletas que representaron a 22 provincias argentinas y a otros seis países latinoamericanos. La 43º edición de la histórica prueba de resistencia se realizará con un estricto cordón sanitario y apenas 40 participantes. Se prevé que los aplausos del público dominarán la escena.

“El objetivo es mantener la tradición, ya que es la única carrera en Argentina que lleva más de cuatro décadas sin interrupciones, y reconocer a nuestros trabajadores esenciales”, sostiene Marcelo Gherro, dirigente de la Asociación Atlética Banda Norte, el club organizador. “Se inscribieron casi 200 personas y fueron elegidos por sorteo dos representantes de cada rubro, una mujer y un varón. El resto puede competir en modo virtual: cada atleta documenta el trayecto y luego recibe su certificado”, añade.

ORGANIZADOR. Marcelo Gherro, dirigente de la Asociación Atlética Banda Norte.

“Será un trote deportivo y durará alrededor de una hora. Algo simbólico, ya que no había mucho humor social para hacer la carrera de forma presencial”, precisa Gherro. “Río Cuarto es una ciudad que ha sido muy castigada con el Covid-19, por lo que en esta ocasión la maratón alcanza otra significación”, puntualiza el periodista Ortiz.

La noche de todos

Entre los corredores habrá médicos, docentes, policías, enfermeros, bomberos, bioquímicos, personal de servicios, periodistas y otros trabajadores considerados indispensables. “Me avisaron que iban a habilitar la participación de trabajadores esenciales y me anoté. ‘Seguro que no salgo sorteado’, pensé. Después le tuve que avisar a mi esposa que no iba a estar en la cena de fin de año”, cuenta el infectólogo Lucas Stefanini.

Subsecretario de Salud y miembro del COE local, Stefanini se refiere al panorama del Covid-19 en Río Cuarto: “Desde hace tres semanas estamos en una meseta de casos, tenemos 10 ó 15 diarios. Estamos tranquilos ente comillas, porque notamos a la población sumamente relajada. Ahora vienen las vacaciones y Río Cuarto es una ciudad de mucha circulación. Por el momento es manejable, pero el rebrote va a llegar. Sumamos 9.740 casos”.

MÉDICO EN CARRERA. Lucas Stefanini, el infectólogo que también estará trotando por las calles de Río Cuarto.

Además de los participantes de los rubros esenciales tomarán parte del evento cuatro corredores amateurs y los dos atletas más destacados que tiene Río Cuarto: Rosa Godoy, maratonista olímpica en Rio de Janeiro 2016 y 11 veces ganadora de la carrera, y Brian Burgos, quien ocupó el lugar más alto del podio en 2018 y finalizó tercero el año pasado.

“En algún momento la sensación fue de incertidumbre. Iba a ser muy raro no encontrarnos el 31 de diciembre en Río Cuarto, ya que la carrera no somos sólo los atletas sino también los vecinos que van a alentarnos y a brindar con nosotros. Es un evento que ha crecido mucho”, sostiene Godoy.

“Está perfecto que se haya decidido hacerlo aunque sea en forma simbólica y como un reconocimiento para toda esa gente que nos cuidó tanto en los últimos tiempos. Creo que va a ser algo muy lindo para la ciudad”, concluye la destacada maratonista olímpica.