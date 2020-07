La confusión que le abrió un nuevo destino

Silvio Romero era un nene que la rompía jugando para la escuela Luis Manuel Robles en la Liga Intercolegial de Fútbol Infantil, que disputan los colegios de Córdoba. Era una maravilla, dicen quienes vieron a ese morochito de barrio Yofre Sur eludir defensores como conos y clavar golazos a mansalva. Se hablaba mucho de él y un conocido de la familia le propuso una prueba en Belgrano.

Silvio junto a su papá Ramón y un amigo fueron a la evaluación al barrio de Alberdi. Cuando llegaron al Gigante, Ramón Romero le dijo al de la puerta que venían a la prueba. Y los hicieron pasar. Justo ese día había un partido amistoso de infantes entre el “Pirata” e Instituto.

Como si fuera un cuento de Borges donde el sendero se bifurca, había dos puertas. Optaron por una. Ingresaron a ese vestuario. Vieron a muchos padres vistiendo a sus hijos. Se sentaron y Ramón y Silvio hicieron lo mismo. El “Chino” no conocía a nadie. Todo le era inédito.

Se estaba poniendo los botines cuando llegó el momento anhelado por todos los nenes: empezaron a repartir las camisetas y los pantaloncitos. Y, ¡Oh, sorpresa! La casaca que le dieron no era celeste; era albirroja. Se habían equivocado de vestuario. Silvio y Ramón se miraron, sonrieron y siguieron como si nada pasara.

Romero, que en ese entonces tenía unos 7 años, estaba en el banco de suplentes. Ingresó a jugar en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 2-0 arriba para los locales. El pequeño delantero, que ya confesaba su admiración por Diego Maradona, la rompió, hizo dos goles y la “Gloria” ganó 3-2.

Decidir. Al terminar el partido todos hablaban de ese morochito que nadie conocía. Él se acercó, junto a su papá, a hablar con el técnico Carlos Moyano y le explicaron lo que había pasado, que él en realidad había ido a probarse para Belgrano. Pero en Instituto estaban felices con la producción del niño y le dijeron que ellos lo querían, pero le daban a elegir.

“Como me recibieron bien y había pegado buena onda con los chicos, arranqué en Instituto a los siete años y empezó mi historia”, contó tiempo después, cuando ya era una realidad del primer equipo del club de Alta Córdoba.

Silvio Romero hizo infantiles y todas las inferiores en Instituto, donde debutó en Primera en el año 2006 con tan sólo 17 años ante Argentinos Juniors. Jugó 95 partidos oficiales en 5 años y marcó más de 30 goles. En el 2010 dejó la institución para sumarse a Lanús y continuar con una carrera tremenda, pasando por Francia, México, vistiendo la casca de, nada más y nada menos, que del América, y actualmente es el capitán y goleador de Independiente de Avellaneda.

Todo se inició en esa confusión de puerta de vestuario. El destino le tenía preparado un guiño, ya que toda la familia Romero es hincha de Instituto, y el “Chino” también. Por eso, ese error involuntario tuvo un gustito especial.

* Romero fue máximo goleador del torneo de Primera división en el 2014 y 2020.

Clubes donde jugó el “Chino”

+ Instituto

+ Lanús (*)

+ Stade Rennais (Francia)

+ Jaguares (México)

+ América (México)

+ Independiente (**)



(*) Campeón de la Sudamericana 2013.

(**) Campeón de la Suruga Bank 2018.

Entre River y Boca

La complicada situación institucional y financiera en la que está inmersa Independiente provocaría la partida de Silvio Romero del club. El cordobés es la figura del equipo, además de ser el capitán y el último goleador de la Superliga con 12 conquistas. El propio ex jugador de Instituto admitió que no ve lejana su salida, debido a que el ‘Diablo’ no estaría en condiciones de pagarle el contrato. Y en ese contexto, aprovechando la situación, aparecen en el horizonte los dos gigantes del fútbol argentino: River y Boca. El atacante está en carpeta de ambas instituciones. la información que llega desde el puerto el “Chino” estaría más cerca de los ‘Millonarios’, ya que el técnico Marcelo Gallardo lo tendría en sus planes para reemplazar la partida de Ignacio Scocco. No obstante, en el "Xeneize" está sonando muy fuerte en las últimas horas.