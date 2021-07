La decisión y los anhelos de Serena Pereyra

El despertador de Serena Pereyra, por estos días, suena a las 5.30, ya que a las 6.45 comienza el primer entrenamiento de la jornada. Tiene clases privadas, después viene lo físico, luego prácticas colectivas, muchos ejercicios. Exigencia permanente. Para al mediodía para almorzar, pero a las 13 ya está nuevamente entrenando. Dale y dale con la raqueta a la pelota hasta las 16. Y así todos los días, salvo sábado y domingo… que sólo entrena hasta el mediodía.

Desde pequeña tiene una meta, y con su talento y sacrificio está dando pasos tremendos. Con sus 16 años vive para el tenis. Y por eso desde hace nueve meses está en una academia exclusiva de tenis en Fridley, Minnesota, Estados Unidos.

“Estaba entrenando en el Kempes y ahí me contactó un profesor para invitarme a entrenar a Estados Unidos. Me había visto jugar. Y era lo que yo había querido siempre y dije que sí, sin pensarlo dos veces”, le cuenta la juvenil cordobesa a PERFIL Córdoba, que supo entrevistarla cuando ella tan sólo tenía 13 años.

Más allá de su decisión, no fue para nada fácil convencer a su mamá Ana. “No me quería dejar ir, pero yo lo quería mucho”, relata entre risas la deportista que nació el 13 de noviembre de 2004; y agrega: “Por eso no me costó. Estaba preparada mentalmente para esto. Y acá estoy hace nueve meses, y estoy perfecta”. Entrena en la academia Grindhouse y asiste al colegio La Salle, donde ya está de vacaciones. “Me fue muy bien, al comienzo me costó un poquito por el inglés, acá cambian mucho las palabras”, explica.

En Friedly vive en la casa de una familia egipcia, que la adoptado como una hija más. La llevan a los entrenamientos, hacen salidas familiares.

Pero el desarraigo no es fácil, y más a esa edad. No obstante, ‘Sere’ resiste. “Muchos pensaron que me iba a costar, porque me vine sin mis papás. Y sí extraño un poco a mis amigos y mis papás, pero trato de no pensarlo mucho. Acá hice muchos amigos y por los entrenamientos no me doy tiempo para pensar mucho, lo se controlar bien. Trato de ser lo más fría posible”, relata. Aunque cuando hace cuatro meses falleció su perro ‘Lobito’ fue un golpe muy fuerte. Y allí entraron las dudas, pero supo mentalizarse en su sueño.

- ¿Cómo te está yendo en los torneos?

- He participado de muchos torneos nivel 4, nivel 3, y he ganado algunos. Estoy muy bien en el ranking. Eso es bastante bueno, porque permite que me contacten más fácil para las universidades.

- ¿Y a qué apostas, a ser profesional, a entrar en la Universidad?

- Lo estoy viendo, quiero hacer ambas cosas. Va a ser difícil, lo sé, pero creo que puedo ser profesional y estudiar. Quiero seguir con el tenis, tratar de dar hasta donde llegue, y también quiero entrar a la Universidad y hacer Medicina.

- Te llamas Serena por la Williams y estás en el país de ella, ¿te dicen algo?

- Muchas chicas se contactan conmigo, me dicen que les encanta cómo juego, y cuando juego siempre hay chicas mirándome jugar. Y los chicos con los que entreno me molestan mucho con el nombre –se ríe-, sí, sí, me hacen bromas.

- ¿Cómo que te molestan?

- Hace poco en un ITF en Cancún teníamos que ir a comer y te anotaban en una lista con tu nombre. Le pedí a unos amigos que me anoten. Cuando me toca ir, me anuncio “Serena Pereyra”, y no me encontraba la señora en la lista. Me fijo y me habían anotado “Serena Williams” – se ríe-. Se hacen los graciosos, pero hay que saber llevarlos.

Características Serena Pereyra Giubbani siempre se destacó por el drive. Pero desde que está en tierras norteamericanas, la juvenil adoptó todos los golpes de esta característica, le pega fuerte a la pelota, tiene control de pelotas altas. “Tengo muchas tácticas con el drive”, explica la cordobesa, que además se siente más completa, ya que mejoró el slice y el revés, que era algo que le solía costar. Por otra parte, ‘Sere’ en Argentina siempre se sintió más cómoda en polvo de ladrillo. Sin embargo, allá está entrenando en cancha rápida, en cemento. Incluso estuvo ocho meses en indoor y recién ahora está jugando al aire libre.

Ranking

Hay distintos tipos de ranking en juniors, y en todos aparece bien posicionada Serena Pereyra.