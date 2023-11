La delegación cordobesa completó su participación en Santiago 2023

Con la medalla de oro que José ‘Maligno’ Torres obtuvo en la competencia de BMX Freestyle, cerró este fin de semana la participación de los atletas cordobeses en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

La delegación mediterránea, integrada por 34 deportistas, se aseguró 13 medallas en la competencia. Los representantes del hockey sobre césped -Tomás Santiago y Tomás Dómene (Leones) y Julieta Jankunas (Leonas)- ganaron el Oro y clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024. También se consagraron campeones los basquetbolistas Franco Baralle y Javier Saiz y los rugbiers Gastón Revol y Germán Schulz.

Argentina completó su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con una cosecha de 75 medallas: 17 de Oro, 25 de Plata y 33 de Bronce.

La tiradora Fernanda Russo, que también se clasificó para representar a Argentina el próximo año en Francia; Giuliana Gavilán, integrante el equipo de handbol femenino; y Jeremías Araza, del elenco de squash, volvieron con Plata; mientras que la nadadora Macarena Ceballos y el luchador Agustín Destribatis quedaron en el Bronce. La riocuartense Ceballos ya se había asegurado su presencia en los JJ.OO. París 2024.

GOLEADOR. El cordobés Tomás Dómene celebra uno de los tantos que le permitió a Los Leones obtener su quinto título en los Panamericanos. /// CEDOC PERFIL

LOS 34 CORDOBESES

Aylén Valdez (Básquetbol 3x3): eliminada en cuartos de final. 1° fase: vs. Uruguay (18-9) y vs. Brasil (11-13); 2° fase: vs. Colombia (17-22).

Juan Manuel Fragueiro (Tiro): 13° en eliminatorias de Pistola 10 metros. No pudo clasificar a la final.

Cecilia Biagioli (Aguas abiertas 10 km): 4° puesto.

Andrea Berrino (natación): 12° en 100 metros espalda; 8° en 50m libre; 6° en 4x100 libre; 6° en 4x100 combinado.

Macarena Ceballos (natación): 3° en 100m pecho; 4° en 200m pecho, 6° en 4x100 libre, 6° en 4x100 combinado, 5° en 4x100 combinado mixto).

Delfina Dini (natación): 7° en 400m libre y 6° en 800m libre.

Valentina Marcantonio (natación): 7° Final B 200m pecho.

Florencia Perotti (natación): 6° Final B 200m y 8° 400m combinados.

Malena Santillán (natación): 6° en 200m espalda; 7° en 1.500m libre; 7° en 4x200 libre.

Tomás Santiago y Tomás Dómene (hockey sobre césped masculino): 1° puesto y clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Campaña: vs. México (10-1); vs. Chile (3-1); vs. Perú (22-0); vs. Estados Unidos (2-0); vs. Chile (3-1).

Julieta Jankunas (hockey sobre césped femenino): 1° puesto y clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Campaña: vs. Uruguay (8-0); vs. Estados Unidos (5-1); vs. Trinidad y Tobago (21-0); vs. Canadá (3-0); vs. Estados Unidos (2-1).

Luciana Moyano (tenis): eliminada en segunda ronda. Venció a Ana Zamburek (República Dominicana) 7-5 y 6-4; perdió con Daniela Seguel (Chile) 3-6 y 4-6.

Giuliana Gavilán (handbol femenino): 2° puesto. Campaña: vs. Puerto Rico (46-17); vs. Chile (28-15); vs. Canadá (31-10); vs. Paraguay (28-18); vs. Brasil (18-30).

Paulina Gramaglia (fútbol femenino): 4° puesto. Campaña: vs. Costa Rica (0-0); vs. Bolivia (3-0); vs. Estados Unidos (0-4); vs. Chile (0-2); vs. Estados Unidos (0-2).

Victoria Woodward (atletismo): 19° en 100m: 2° puesto en la Semifinal 1 y abandono por lesión en el relevo de 4x100.

Juan Ignacio Carballo (lanzamiento de bala): 7° puesto.

Fernanda Russo (Tiro): Medalla de plata en Rifle 10 metros. Obtuvo la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

Leandro Bottasso (ciclismo): 5° puesto en velocidad por equipos.

Joaquín Tovagliari (judo): eliminado en primera ronda (categoría -66 kg.).

Tomás Morales (judo): 7° puesto (categoría -81 kg.).

Agustín Destribats (lucha): 3° puesto, en la categoría hasta 65 kg.

Romina Biagioli (Triatlón): 23° puesto (individual); 10° relevo mixto.

Franco Baralle y Javier Saiz (básquetbol): 1° puesto. Campaña: vs. Venezuela (95-88); vs. Panamá (85-77); vs. República Dominicana (82-81); vs. México (108-73); vs. Venezuela (79-65).

Celeste D´Arcángelo (gimnasia rítmica): 6° aro; 6° pelota; 4° mazas; 5° cinta;

Jorge Fernández Valdés (golf): 3° ronda.

Chiara Ferretti (vela): 4° en IQ Foil. Clasificó a los JJ.OO. 2024.

José Augusto Torres (BMX Freestyle): 1° puesto.

Clara Baiocchi (atletismo): 9° puesto en 3.000m con obstáculos

Giuliana Novak (karate): 1° ronda.

Jeremías Azaña (squash): 1° ronda (individual); 2° puesto (equipo).

Gastón Revol y Germán Schulz (rugby): 1° puesto. Campaña: vs. Jamaica (40-7); vs. Chile (28-12); vs. Uruguay (35-5); vs. Canadá (21-7); vs. Chile (24-5).