La derrota de Bullrich puso a Juntos por el Cambio en zona de riesgo

“Patricia dejó todo en la interna con Horacio. Ahí mostró su mejor cara, pero cuando se convirtió en la candidata a presidenta se desinfló. Nunca le encontró la vuelta a la campaña, no se sintió cómoda, su equipo no la ayudó y los errores fueron muchos. Ahora tenemos que ver cómo seguimos”.

La síntesis de un dirigente de Juntos por el Cambio en Córdoba tiene mucho de catarsis pero pone de manifiesto las grandes diferencias que existen en la coalición y plantea qué será del futuro inmediato de JxC: ¿Se desintegra la fuerza o se reconfigura? Nada es seguro, pero asoman varias puntas que probablemente tomarán más fuerza en los próximos días.

Una de ellas es la posición que adoptará el radicalismo, particularmente desde Evolución, mucho más después del discurso postderrota de Bullrcih donde aceptó el resultado pero lejos de felicitar por el triunfo a Massa se encargó de dinamitar cualquier tipo de acuerdo con el ministro-candidato y más bien dejó entrever algún apoyo a Milei de cara a la segunda vuelta.

“Nunca vamos a ser cómplices del populismo y de las mafias que destruyeron este país”, afirmó la excandidata desde el escenario de Parque Norte, rodeada por la primera plana de Juntos por el Cambio. “El populismo ha empobrecido el país y no soy quien para felicitar al que vuelva al poder, quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina”, disparó, dejando en claro que no apoyará a Massa.

En el radicalismo, aunque hay opiniones divididas, la mayoría se inclina por apoyar a Sergio Massa en el balotaje. “Jamás votaría a un tipo que se ha encargado de insultar cuantas veces pudo a Raúl Alfonsín”, señalaron algunos dirigentes boina blanca.

Los que aseguran que Juntos no se va a romper lo hacen pensando en la nueva integración del partido a partir de los múltiples triunfos que ha logrado en las provincias: son 11 los gobernadores en todo el país con los que cuenta la fuerza, más un número importante de diputados y senadores.

Eso sí: los consultados por este medio se imaginan a Mauricio Macri alejándose del espacio o teniendo un rol absolutamente secundario. “Seguramente no va a tener un protagonismo central en el corto plazo y hay que ver si en este mes de campaña sigue con los guiños a Milei de cara al balotaje. No nos extrañaría y sería más sincero con lo que verdaderamente piensa”, sostuvo con dureza un dirigente local.

Una de las críticas que recibió Bullrich fue el no acuerdo entre Larreta y Schiaretti, antes de las PASO, boicoteado desde Juntos por el Cambio. “Era un muy buen acuerdo y los resultados nos dieron la razón. Los siete puntos que logró el Gringo hoy cotizan en alza y hubieran sido claves para que Patricia entrara al balotaje, pero no sólo se opusieron. Después de las PASO, ella le pidió a Schiaretti que bajara su candidatura. Algún día nos vamos a enterar de quién fue esa idea”, completó el amargado dirigente cambiemita, que no expresa dudas: votará a Massa el 19 de noviembre.