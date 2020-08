La estafa al Apross se habría extendido en toda la provincia

“Los detenidos son un eslabón de una cadena mucho más grande. Esto es una megaestafa” asegura con mucha convicción uno de los investigadores del proceso.

En febrero de este año, en épocas prepandémicas, la obra social de la provincia plasmó en una denuncia judicial una maniobra que venía advirtiendo y siguiendo de cerca desde mucho tiempo.

El expediente recayó en la fiscalía del distrito 1, turno 3 a cargo del fiscal José Mana. Al mes de iniciarse la investigación, se declaró una cuarentena estricta en todo el país por efecto de la pandemia y si bien eso generó algunas complicaciones, la pesquisa siguió adelante hasta lograr las detenciones.

María José López es la prosecretaria del fiscal Mana, y quien está llevando adelante toda la investigación.

López le aseguró a PERFIL CÓRDOBA que el desfalco estimado al Apross supera los 500 millones de pesos.

“El perjuicio que pudimos comprobar es de una maniobra que se hizo al menos por un año y que le costaba al Apross unos 40 millones de pesos mensuales. La causa está en plena etapa de investigación y esperando los resultados de todos los allanamientos. Vamos a investigar a fondo, estamos frente a una causa muy grande”, precisó.

La maniobra. Los indicios hasta ahora suponen que la defraudación al Apross constaba en que estas personas se presentaban en determinadas farmacias y retiraban con recetas apócrifas costosos medicamentos a nombre de un determinado afiliado.

En tanto, cuando los verdaderos pacientes se presentaban en las farmacias se encontraban con que alguien ya había retirado el fármaco a su nombre.

Ante esta situación, los socios de la obra social hacían el reclamo y el Apross tenía que cubrir nuevamente ese medicamento que en algunos casos tuvo que pagar hasta tres veces.

Según la investigación, los medicamentos eran siempre de altísimos precios como los de insulina o las tiras reactivas, ya que pertenecían a pacientes crónicos, oncológicos o con enfermedades degenerativas. Por ejemplo, una caja de un remedio oncológico tiene un costo mensual de 300 mil pesos.

Según pudo saber PERFIL CORDOBA, ahora los investigadores están tras la hipótesis de que esta operación fraudulenta no solo se llevó adelante en la Capital sino también en varias localidades del interior provincial.

La investigación alcanza a las farmacias que se vieron beneficiadas, a posibles empleados infieles del Apross, a médicos que firmaban las recetas con los pedidos y no se descarta analizar la participación de propios afiliados.

Al menos en ocho farmacias ubicadas en la Capital se pudo acreditar que eran parte de la maniobra y del engaño. En algunas se llegaban a repetir varias veces al mes.

Hasta ahora se realizaron 16 allanamientos en los que se secuestraron celulares, computadoras, recetarios, medicamentos y mucha documentación que está siendo analizada por personal de Policía Judicial y la fiscalía espera con mucha expectativa saber la información de toda esa prueba.

Los Detenidos. Patricia Iris Barrera, Guillermo Antonio Notararigo, Federico Notararigo, Gonzalo Notararigo y Lautaro Uriel Olmedo, son los cinco detenidos y están imputados por estafas y falsedad ideológica.

Para el fiscal Mana, por el momento no hay elementos para determinar que se trate de una asociación ilícita, aunque esto podría cambiar en los próximos meses.

Un dato que no pasa desapercibido es el pasado de Guillermo Antonio Notararigo, quien se desempeñó en el concejo deliberante como asesor del Bloque ADN hasta principios del 2019.

Las fuentes consultadas indican que Notararigo era el encargado de hacer todos los contactos barriales con los concejales del bloque. Su contrato fue dado de baja en marzo del año pasado.

Si bien para la fiscalía este rol que tenía Notararigo no está bajo investigación, sí podría servir para saber si las relaciones que pudo hacer mientras era funcionario lo ayudaron para llevar adelante la maniobra.

Para la fiscalía no quedan dudas de que el Apross, la Provincia y todos los afiliados son los damnificados en esta estafa.

A medida que avanza la investigación hay sospechas cada vez más firmes de que los cinco detenidos son solo una parte de una cadena con varios eslabones y con dimensiones gigantescas.