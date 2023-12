“La ficción nacional es cada vez más valorada en el exterior”

El 2023 que culmina hoy no será un año fácil de olvidar para Alejandro Paker. En un marco laboral difícil para el rubro artístico, el actor participó de dos de las series más vistas y elogiadas de la escena nacional como ‘Nada’, protagonizada por Luis Brandoni y la megaestrella internacional Robert De Niro, y en la segunda temporada de ‘El Encargado’, con actores de la talla de Guillermo Francella o Gabriel ‘el Puma’ Goity, entre otros.

En ese marco le llegó la propuesta para protagonizar Mamma Mía este verano en el Teatro Luxor de Carlos Paz, junto a Florencia Peña y un gran elenco. El actor formado en la comedia musical con directores como Pepito Cibrián, dialogó con PERFIL CÓRDOBA y narró cómo vive este gran presente profesional. Además adelantó algunos de los proyectos que lo tendrán como protagonista en el 2024.

“Estoy muy feliz en un espectáculo hermoso. Ricky Pashkus, el director de la obra, como vio las versiones de México, España y Londres nos había dicho que confiemos en que Mamma Mía propone una fiesta para el intérprete y para el espectador. Al leer el libro, entendí que estaba buena por la música de Abba pero no sabíamos cómo el público la iba a recibir. Pero el primer público que tuvimos inmediatamente arrancó aplaudiendo las canciones, haciendo palmas; ante los primeros acordes de cada canción, los celebraban porque son canciones que todos reconocemos, que musicalizó nuestra vida. Desde el primer momento lo que nos vaticinaron sucedió, la gente se pone de pie como si fuera un boliche y termina siendo una fiesta”, comentó el actor.

“La obra, como es muy intimista, en cada escena tiene su cierre, con un número musical. Hay una intimidad propuesta, en donde el espectador está espiando la habitación, el bar del hotel o el encuentro de los dos enamorados”, agregó.

—¿Cómo funciona la dupla con Flor Peña?

—Con Flor trabajamos hace 21 años, hicimos una obra donde éramos pareja y que tenía todo un tema con la posibilidad de tener hijos. Hoy protagonizamos una historia que cuenta cómo una pareja de cuarentones se encuentran 21 años después, las casualidades son maravillosas. Con Flor hemos querido volver a trabajar en algunas oportunidades pero por distintos compromisos no se pudo hacer. Tenemos muchos amigos en común, fui a su casamiento, hemos tenido una hermosa relación, nos queremos, nos respetamos un montón. Teníamos muchas expectativas, el espectáculo es de primerísima calidad y es un producto cordobés porque no se estrenó en Buenos Aires, ciudad a la que seguramente llevaremos la obra y luego a países limítrofes, incluso con proyección internacional para largo, debido a que Flor es una figura internacional conocida en muchos países.

—Participó en dos series muy prestigiosas como Nada y El Encargado. ¿Qué conclusiones saca de esos trabajos?

—Destaco que podamos contar series bien argentinas, con problemáticas nuestras. Hubo mucho recelo porque los encargados se enojaron, los hacían quedar mal, pero lo que se ve es una psicopatía en Eliseo que la puede tener cualquiera. Es una serie que no subestima al espectador, no sólo es entretenimiento sino que tiene una mirada psicoanalítica muy interesante, que nos dibuja como sociedad en la que los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos. Los autores Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, escriben de una manera muy interesante, yo con ellos ya trabaje en ‘Mi obra maestra’ y ‘Cuatro por Cuatro’, ellos siempre arman una compañía de actores, les interesa trabajar con gente que les responda.

—¿Cómo define el momento de la ficción argentina?

—La ficción argentina está en un momento bastante crítico, la ficción en la televisión abierta es muy pobre, el trabajo se ha achicado y las plataformas están aportando mucho porque están ofreciendo expansión internacional, se está posicionando el trabajo nacional. La ficción argentina ha sido muy valorada en el exterior, tanto ‘El encargado’ como ‘Nada’ fueron nominadas al Emmy, estamos a un nivel competitivo a nivel internacional.

—¿Se viene una nueva temporada de El Encargado; en qué otros proyectos lo veremos trabajando?

—Si, se viene El Encargado tercera temporada, la cual tendrá atracciones muy famosas e interesantes. Además se va a estrenar una serie nueva de Disney plus para adolescentes y grandes sobre una familia argentina con superpoderes, filmada íntegramente en la Patagonia, Bariloche, entre otros.

— ¿Su participación en Canta Conmigo le dio esa popularidad que le faltaba?

—Todos los lugares son válidos para comunicar, hacer mi arte, lo que ahí entendí es que sí fue el lugar donde más gente me vio. Le agradezco a Tinelli por esa posibilidad, me gusta la televisión abierta, pero lo curioso es que hablaba muy poco y aún así generaba controversia. La disfruté absolutamente y aún los hater que me defenestraban por el lugar del juego, me hacían afirmar que mi trabajo se había cumplido.

