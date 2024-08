La historia del llamado que le abrió un nuevo camino al ‘Maligno’ Torres

De un día para el otro, José ‘Maligno’ Torres Gil pasó a ser una celebridad en Argentina. Sus acrobacias con la bicicleta en los Juegos Olímpicos cautivaron a propios y extraños y conquistó la única medalla de oro –por ahora– de la delegación argentina en París 2024. Todos lo nombran, quieren conocer su historia, hay memes y demás condimentos relacionados al deportista cordobés que es sensación tanto por su audacia deportiva, como por su carisma. Pero a este presente exitoso le corresponde un pasado de mucho sacrificio, entrenamiento, lesiones y puertas cerradas. Y también la capacidad para evolucionar, ir por más y lograr los apoyos necesarios.

El ‘Maligno’ nació en Bolivia y recién llegó a Córdoba a los 12 años, junto a sus padres que son cordobeses. Su llegada a este deporte se dio casi de casualidad: él estaba jugando al fútbol una tarde junto a su hermano Francisco y vio que un chico estaba con una bicicleta haciendo piruetas. Los dejó fascinados a ambos hermanos Torres, que desde entonces comenzaron a practicarlo.

“Le pedimos que nos preste la bicicleta para ver cómo era la ‘movida’ y cuando puse los pies en los pedales sentí una adrenalina distinta, es muy adictiva esa adrenalina, me causó algo que los otros deportes no me habían dado. Y me encariñe con este deporte”, le supo contar a PERFIL CÓRDOBA el talentoso biker

allá por el 2019.

Practicaron, practicaron, practicaron y José comenzó a destacarse. A los 19 años empezó a practicar el BMX de manera profesional. Llegaron los viajes y le entró la duda: ¿A quién representaría? ¿A Bolivia, su país natal? ¿O Argentina, su país de adopción?

En el 2016 los hermanos Torres se acercaron al expresidente Evo Morales con el objetivo de obtener ayuda económica para financiar un viaje a Europa, donde representarían a Bolivia en un evento deportivo internacional.

Días atrás, Francisco Torres, en una entrevista con red Unitel, de Bolivia, contó: “En 2016, después de competir en Chile, Perú y Brasil, tuvimos la oportunidad de asistir a nuestro primer mundial en Francia. Buscamos respaldo y recuerdo que Evo Morales, el expresidente, vino a Tarija. Me subí a la tarima donde él estaba sentado con las autoridades, le di la mano y le dije: ‘Por favor necesitamos ayuda, tenemos que ir a Francia a un mundial en mayo y tenemos grandes posibilidades de traer cosas, por favor necesitamos ayuda’”. La ayuda no llegó.

Los hermanos fueron a Francia y se destacaron. Cuando regresaron recibieron el llamado que habían esperado meses antes. “Después de eso, se comunicaron con nosotros diciendo que nos querían apoyar para el viaje, sabiendo que ya habíamos vuelto. En ese preciso momento dijimos 'ok, en Bolivia realmente no se valora absolutamente nada'”, recordó lamentándose.

La desilusión por la falta de apoyo estatal de Bolivia fue tal que, desde entonces, los hermanos Torres decidieron no volver a representar a su país natal.

Córdoba, fundamental. Justo ese año (2016) apareció CBA X. Y llegó el respaldo necesario para su carrera deportiva. No existen las casualidades para que un atleta logre una medalla olímpica.

El programa CBA X, una iniciativa de Mariano Schiaretti, está encuadrado en la Agencia Córdoba Deportes con el objetivo de darle un marco de organización y competencia a cordobeses que practicaban deportes extremos y alternativos.

Más allá de que en Buenos Aires y el resto del país recién ahora se sorprenden con las virtudes de Torres, en Córdoba desde hace años admiran al ‘Maligno’. El medallista olímpico entrena habitualmente en el Polo Deportivo del Kempes y eso fue fundamental para su logro, ya que en esta disciplina si no se tiene un buen nivel de infraestructura es muy complicado llegar a la élite. Vale destacar que en el Polo hay un lugar destinado al desarrollo de deportes extremos, donde se puede practicar BMX, escalada, patinaje, parkour entre otros deportes alternativos. Incluso, la pista de BMX se llama ‘Maligno Park’. Nada es casualidad. Fue inaugurada en 2019 como un espacio de entrenamiento y competencia de esta disciplina.

A propósito, en marzo de ese año, la Legislatura cordobesa aprobó por unanimidad la Ley N° 26.958, que regula y promociona los deportes extremos, deportes de acción y nuevas tendencias deportivas.

José ‘Maligno’ Torres es talentoso, virtuoso; no teme a las lesiones –como es habitual en este deporte–, es sacrificado y, además, después de las puertas cerradas, llegó el apoyo necesario que todo deportista requiere para lograr grandes hazañas. La medalla de oro tuvo una historia, no apareció de un día para el otro.

DE ORO. El ‘Maligno’ logró la medalla de oro con piruetas en su bicicleta que recorrieron el mundo.