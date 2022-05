“La Justicia está dando un mensaje de muerte, esto tiene que cambiar”

El próximo martes a las 9 se abrirá el debate oral y público en la Cámara 9ª del Crimen para juzgar a Alan Amoedo por homicidio culposo y lesiones culposas, ambos delitos agravados por conducción imprudente y antirreglamentaria.

A esa hora, ese día, exactamente un año atrás, Sol Viñolo, Agustín Burgos y Fernanda Guardia desarrollaban su vida con normalidad.

El 17 de mayo de 2021 por la tarde, cuando regresaban de realizar una entrevista para el trabajo, un desperfecto en el auto obligó a Sol y Fernanda a detenerse en la banquina de la Avenida Circunvalación, cerca de la salida de Avenida Fuerza Aérea, para llamar un auxilio mecánico. Como tenían costosas cámaras de video, algunas prestadas, decidieron llamar a Agustín para que las acompañara en la espera.

Mientras estaban los tres sentados sobre el pasto, a la vera de la banquina y de los dos autos, en segundos Alan Amoedo conduciendo su VW Vento los pasó, literalmente, por encima. Los cuerpos de Sol y Agustín fueron eyectados a varios metros y las ruedas del vehículo pasaron por encima de las piernas de Fernanda, la única que sobrevivió a la tragedia. A un año, Fernanda no puede caminar. Fue sometida a sucesivas cirugías en sus piernas. Apenas puede erguirse, con dolor, por las infecciones que afectan sus miembros inferiores. Se quedó sin Sol, su pareja, sin poder trabajar, sin cobertura de salud e intenta recuperarse anímicamente.

Amoedo estuvo detenido solo 19 días. El fiscal instructor, Tomás Casas, lo liberó antes de que pudiera declarar la única víctima sobreviviente. Lo acusó inicialmente por homicidio culposo. El día en que las familias de Sol, Agustín y Fernanda, fueron recibidas por el fiscal General, Juan Manuel Delgado, agravó la calificación y lo imputó por homicidio con dolo eventual. Cuando clausuró la instrucción, entre Navidad y Año Nuevo último, elevó la causa a juicio y retrotrajo la calificación legal a la más benigna, sin que los querellantes pudieran oponerse.

Las familias de Sol, Agustín y Fernanda, no cejaron en el reclamo de justicia. Realizaron marchas, concentraciones, recitales, videos, se manifestaron en el Centro Cívico, fueron recibidos por el ministro de Justicia, Julián López; recorrieron decenas de escuelas para concientizar sobre los crímenes viales. Se sumó como amigo del tribunal la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que formará parte del juicio.

En Córdoba –no así en otras provincias- se viene aplicando la figura culposa en siniestros de esta gravedad. Si bien las querellas particulares, en numerosos juicios con múltiples víctimas fatales y conducciones temerarias, pidieron cambiar la calificación a dolo eventual, los tribunales de juicio terminaron aplicando condenas de pocos años porque se inclinaron por considerar que las muertes se produjeron por culpa.

Amoedo tenía 2,07 de alcohol en sangre. Era un lunes a la siesta. Momentos antes de la tragedia, había subido imágenes a sus redes sociales mostrando botellas de cerveza en su auto. Así condujo a gran velocidad, sobrepasando autos, incluso por la banquina. Por eso las querellas señalan que fue un crimen.

Las expectativas están puestas en que este juicio sea una bisagra en el modo de sancionar a los autores de este tipo de tragedias.

El tribunal está integrado por los jueces: Roberto Cornejo, Martín Bertone, Gustavo Rodríguez Fernández. Acusará el fiscal Gustavo Arocena. Benjamín Sonzini Astudillo es defensor de Amoedo. Las querellas particulares estarán a cargo de Claudio Orosz, Pablo Ramiro Fresneda y Juan Martín Fresneda.

EXPECTATIVAS

PATRICIA (Mamá de Agustín Burgos)

“Ingresaremos al juicio con la expectativa de conseguir justicia. Precisamos que la carátula cambie nuevamente a homicidio doloso. Esperamos que los jueces consideren esta tragedia como un crimen vial, no un accidente. Amoedo, plenamente consciente de sus actos según las pericias, transgredió todas las normas establecidas, causando la muerte de Sol y Agustín y lesionado severamente a Fernanda”.

CARLOS (Papá de Sol Viñolo)

“Tenemos toda la expectativa de que esto cambie. Hemos recorrido escuelas y la universidad. Contaré al tribunal mi experiencia y voy a plantear que la vida de mi hija, de Agus y el daño a Fer no se puede modificar; pero es posible evitar que esto siga pasando. El Poder Judicial está dando un mensaje de muerte. Hasta un niño comprende que Amoedo cometió un crimen”.

FERNANDA GUARDIA (Única sobreviviente)

“Mi expectativa con la audiencia es prácticamente nula. Por una cuestión de cuidado para conmigo. Me daña colocar energía en que podemos cambiar algo, que algo depende de nosotras y nosotros. Peleamos con unos dinosaurios enormes. Pongo mi energía en el amor con los seres que nos acompañan. Y mi objetivo es no sufrir. No dejarle mi estado anímico, ni mis expectativas en manos de la justicia, porque no vale la tremenda pena”.

PABLO MARTÍNEZ CARIGNANO (Agencia Nacional de Seguridad Vial)

“Nuestra expectativa es que la Justicia se nutra de humanidad. Que no se limite a resolver este caso con el articulado de un Código Penal del siglo pasado, ajeno a la realidad que hoy vivimos en materia de siniestros viales, sino que falle reivindicando el valor supremo de la vida. Esperamos una sentencia que reconozca el sentimiento del pueblo ante este hecho y sirva de faro para prevenir nuevas tragedias".

CLAUDIO OROSZ (Abogado querellante)

“Nuestro objetivo es que el tribunal y el fiscal escuchen en forma directamente cómo fueron los instantes previos, el evento y los instantes poster iores. De ellos se pueden extraer con claridad que estamos en presencia de un caso de homicidio doloso con un arma que es el automóvil, conducido por un señor alcoholizado. Una ruleta rusa. La expectativa es que le den una pena, entre los 8 y 25 años de tratamiento penitenciario, para que aprenda que cuando se conduce un auto no se puede jugar a la ruleta rusa”

BENJAMÍN SONZINI ASTUDILLO (Defensor) “Nos sometemos a lo que dirima la Justicia”