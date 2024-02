“La ley Ómnibus se convirtió en un Mini Cooper y puede terminar en una patineta”

El megaproyecto impulsado por el presidente Javier Milei logró dar un primer, e importante, paso en Diputados donde obtuvo 144 votos a favor y 109 en contra. Sin embargo aún tiene un camino por recorrer para su aprobación definitiva.

El martes comenzará en la Cámara baja el tratamiento particular de cada uno de los artículos y una vez que se hayan definido todos pasará al Senado, donde le espera un escenario parejo en el que la ley puede aprobarse, continuar modificándose, o incluso ser rechazada.

El senador Luis Juez anticipa un escenario reñido y hasta advierte por algunas cuestiones legales y técnicas que pueden complejizar el panorama. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA explicó qué puede ocurrir en los próximos días. “Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones básicas. Este martes comenzará a tratarse artículo por artículo, una vez que tenga la media sanción se gira inmediatamente al Senado y a partir de allí hay que ver que día llega a manos de los senadores. Si es el jueves, habrá un día para tratarla; luego hay una semana corta con dos días de feriado y el 15 de febrero se terminan las extraordinarias. El Gobierno tal vez deba prorrogarlas hasta el 28 de febrero para que pueda ser tratada y (eventualmente) aprobada”, explicó.

“A eso se le suma algo más: Milei se va a ausentar por unos días con lo cual Victoria Villarruel se va a hacer cargo de la presidencia. Un debate de este tipo sería lo ideal que la maneje la presidenta del cuerpo. Son todas cuestiones que no son menores”, agregó Juez.

—¿Qué mirada tiene de todo lo ocurrido en Diputados en torno a esta ley?

—Fue de una improlijidad, de una torpeza pocas veces vista, de parte de todos los actores. De parte del gobierno que arrancó con una ley ómnibus y va a terminar siendo un Mini Cooper, por no entender que la magnitud de los temas a debatir no podía tratarse todos juntos. Vos no podés creer que vas a modificar un montón de plexos legales de un momento para otro. Hubo una inexperiencia absoluta en la concepción y en la ejecución. En Diputados hay un nivel de fanatismo, de irracionalidad que es manifiesto, eso no se puede ignorar.

—¿Cómo califica la actuación de los representantes cordobeses?

—He visto una sobreactuación por parte del gobernador de la provincia de Córdoba. Se llenan la boca hablando de los pituquitos de Recoleta pero se juntaron en un departamento en Recoleta para intentar modificar la ley. Lo ideal, lo lógico y lo que le sugiero sería que nos citara a los referentes de Córdoba con representación parlamentaria para que nos explique que pretende que hagamos nosotros. Le dije que convoque a los senadores de Córdoba y nos de una directiva.

—¿Usted lo hubiera escuchado al gobernador en una convocatoria de este tipo?

—Claro que sí, porque yo soy senador y represento los intereses del pueblo de mi provincia.

—¿Cómo vio el rol de De Loredo que tuvo una participación de alta exposición?

—Ha hecho un esfuerzo importante para conducir un bloque complicado.

—¿Qué cree que va a necesitar el Presidente para que esta ley se apruebe en el Senado?

—Va a tener que hablar con los gobernadores. Hay senadores que responden a determinados gobernadores y serán claves a la hora de la votación. Milei deberá hablar con los gobernadores para que instruyan a sus senadores un determinado acompañamiento. En Diputados la cosa es mucho más gregaria, pero en el Senado responden mayoritariamente al espacio del gobierno de la provincia, salvo en Córdoba que la mayoría son de la oposición.

—¿Cuál cree que debe ser el rol del presidente Milei en los próximos días?

—Habrá que ver, porque tiene apenas 38 diputados y siete senadores. Yo les sugiero que alguien por favor le quite el celular a Milei por los próximos 15 días. Esa vocación adolescente de poner en redes sociales todo lo que la política resuelve, es absolutamente imprudente. Es un consejo de corazón, es tan imprudente como los que creen que van a cambiar el país tirándole botellas y cascotazos a la policía. Vos no podés expresarte por redes sociales cuando la negociación es compleja, entramada, viene mal parida. Tenés más de 85 amparos contra el DNU, está todo absolutamente judicializado y tenes que ser muy prudente en este momento. Si el Gobierno actúa con inteligencia puede llegar a tener dificultades con algunos artículos en particular, pero no con la ley en general. En el Senado no lo tenemos a Prato Murphy, no es una escribanía, va a haber que debatirla, discutirla.

—¿Usted tiene definida su postura en torno a esta ley?

—Nosotros tenemos la predisposición de acompañar al gobierno, entendemos que es lo que la gente ha votado y hay que darle herramientas para que pueda desarrollar su plan de gobierno. Después, en particular, veremos, porque nosotros no sabemos cómo llegará la Ley. Si en el paquete venía incremento de impuestos, retenciones o cuestiones que afectarán a Córdoba no estábamos dispuestos a acompañar. Hubo tantas desprolijidades que Diputados no trabajó en espejo con el Senado, no sabemos qué nos llegará de esta ley y qué se aprobará en particular. El Gobierno debe ser inteligente, porque como dije antes la ley Ómnibus se transformó en un Mini Cooper y puede llegar a terminar en una patineta.