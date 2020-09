La millonaria estafa al Apross no tiene querellante ni detenidos

El expediente por una millonaria estafa contra la obra social provincial, Apross, a partir de recetas duplicadas de medicamentos costosos se quedó sin detenidos. El miércoles por la tarde, sorpresivamente el fiscal de Instrucción, José Mana, firmó la excarcelación de Guillermo Antonio Notararigo, el último imputado preso en Bouwer.

A pesar de perfilarse como una megacausa de ribetes escandalosos por las maniobras que se habrían consumado, a dos meses de que estalló en la opinión pública, los cinco imputados por los delitos de estafa y falsedad ideológica recuperaron la libertad.

La investigación comenzó en abril de este año. La operatoria del grupo -que no está acusado de asociación ilícita- consistía en confeccionar duplicaciones de recetas de medicamentos oncológicos y para tratar la diabetes. Los retiraban con esos documentos falsos y cuando concurría el paciente real el Apross debía cubrir los fármacos de nuevo.

No solo no quedan detenidos. Tampoco, al día de hoy se conoce oficialmente el listado de farmacias donde se expendieron y entregaron los remedios de alto costo. Tampoco si hubo complicidad de médicos y supervisores de la propia institución provincial.

Por el doble pago de los remedios las cifras del perjuicio al Apross son alarmantes. Se reconocen $500 millones, pero hay quienes lo ubican en $800 millones.

Inicialmente fueron detenidos Patricia Iris Barrera, Guillermo Antonio Notararigo, Federico Notararigo, Gonzalo Notararigo y Lautaro Uriel Olmedo.

Un interrogante que queda sin respuestas es el destino del dinero. Se sembraron dudas sobre el financiamiento de una agrupación política a la cual pertenece Guillermo Notararigo, el partido Alternativa para la Dirigencia Nueva (ADN) que fue fundado por el periodista Tomás Méndez.

PERFIL CÓRDOBA se comunicó con Pablo Olmos, apoderado del partido quien señaló que Méndez se alejó hace tiempo de la agrupación para dedicarse de lleno a su profesión. Y sobre Notararigo dijo que es un militante como tantos otros. En el registro de la Justicia Electoral figura como secretario de Juventud. Deslinda responsabilidades de la agrupación en relación con las causas bajo investigación.

Además de la estafa al Apross, hay otro expediente en trámite desde hace años en otra fiscalía sobre el reparto de alimentos en un barrio de la ciudad de Córdoba, invocando como destino al municipio de Las Arrias cuyo exintendente es suegro de Notararigo.

Sergio Tabernero, defensor del principal sospechoso de las maniobras, se limitó a señalar que solicitó la excarcelación de las dos personas que asiste y que no puede aportar más datos porque hay secreto de sumario.

El fiscal, José Mana, refirió que la semana pasada recibió una “caja con pruebas de Buenos Aires” que contiene datos respecto a que también se usó el nombre de gente sana para sacar los medicamentos, no sólo pacientes con patologías de cáncer o diabetes y que de ahora en más se realizarán pericias contables. “Es una megacausa, pero no hay peligro de que se entorpezca la investigación”, señaló. Confirmó, por último, que Apross no se constituyó en querellante.