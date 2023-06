"La Mona" Jiménez se disfrazó y revolucionó la televisión en Uruguay

Carlos "La Mona" Jiménez participó en la noche de este jueves de un reality uruguayo en el que se disfrazó y cautivó al jurado y al público. Fue en el programa de televisión ¿Quién es la máscara? en donde los participantes interpretan una canción disfrazados por completo.

El enorme traje que le tocó a Carlos Jiménez fue de gorila y cantó el tema “bésame” de Elvis Crespo. El show consiste en escuchar cantar al personaje dentro del traje y adivinar el nombre del famoso que ellos creen que se oculta debajo de cada máscara.

El traje y las pistas lo decían todo: se trataba de una figura internacional, se quejaba de que "le consumían toda la bebida para el brindis" y que era un "cautivador de todas las hinchadas". No podía ser otro más que "La Mona".

Luego de la actuación, Sofía Rodríguez, una de las investigadoras lo sacó al instante, y lo invitó a revelar su verdadera identidad. Tras quitarse la máscara, "el Mandamás" se mostró agradecido con la convocatoria: "La estoy pasando hermoso, pasé un día espectacular. Le mando un beso a toda la gente de Montevideo", expresó.

Y como no podía ser de otra manera, viniendo de un cordobés, dejó su cuota de humor: "Ya tengo la cara de mono, este podría ser mi tatarabuelo", dijo entre risas, refiriéndose a su traje de gorila.

Para el cierre de la gran noche se subieron todos al escenario para cantar y bailar "Beso a Beso", uno de los hits cuarteteros del artista.

⚠️ SPOILER ALERT



🦍 Pasó por el escenario de #LaMascaraUY derrochando alegría, ritmo y muuucha pasión 🎶🔥😘



¡𝙑𝙞𝙣𝙤 #Gorila 𝙮 𝙨𝙚 𝙛𝙪𝙚 @cmjoficial 👀🎭#LaMascaraUY pic.twitter.com/LQcdrbEe0q — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) June 30, 2023

La preproducción del show

“La máscara fue algo que acordó la productora con Carli, mi hijo y manager. Antes de la pandemia era mi mujer, la Juana” comenzó el reportaje con los conductores de la televisión uruguaya el día posterior a ¿Quién es la máscara?.

En la nota, la “Mona” describió que está haciendo shows “una vez por mes, se viene Forja el día del amigo que entran 20 mil personas, en una hora se vendieron todas las entradas. Tengo 72 años y todavía mueve multitudes”.

El tema lo eligió la producción y “Gonzálo me dice que tenía que cambiar el registro nasal. Entré en el traje de Gorila que era inmenso y no podía respirar. Pensaron que era más gordo, todavía me conservo”, decía entre risas.