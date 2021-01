La oposición pone la mira en las escuelas, la seguridad y las vacunas

El discurso del gobernador Juan Schiaretti en la Unicameral es observado con una expectativa moderada por referentes del arco opositor. Desde la conducción de cada bloque coincidieron en reclamos por la situación de las escuelas para el regreso de la presencialidad a las clases, la inseguridad y cómo se continuará el proceso de vacunación para prevenir el coronavirus.

Orlando Arduh (presidente Juntos por el Cambio)

“Intriga saber si por fin tendrán una visión realista de los problemas por los que atraviesa la ciudadanía: un norte postergado que sigue esperando abrir la canilla y que salga agua, un sur productivo y pujante que espera las obras para no inundarse o matar las cosechas en tiempos de sequía. Ya es tiempo de que las declaraciones de buenas intenciones a las que nos tiene acostumbrados el gobernador Juan Schiaretti sean suplantadas por anuncios modestos, reales, y factibles”, dijo el líder del bloque opositor más amplio a PERFIL CORDOBA.

Y agregó que “hay algunos puntos se deben poner en agenda prioritaria: rever el tema de seguridad, priorizar la vuelta a las aulas y profundizar en opciones y soluciones educativas factibles y efectivas que incluya y no profundice las diferencias”.

El legislador de JxC manifestó además que “deben garantizarles a los docentes y al personal de salud las condiciones necesarias para que presten sus servicios de manera segura y adecuada, priorizar obras públicas y de infraestructura de necesidad y no para arengar en un año que se sabe electoral”.

Marcelo Cossar (UCR)

“A lo largo del 2020, la política pública de Schiaretti fue el silencio. Habló en la apertura de sesiones del año pasado y después, con todo lo que nos pasó en Córdoba, el gobernador optó por el silencio. En casos donde el silencio aturdía”, dijo el legislador radical el viernes en Punto a Punto Radio (90.7FM).

Sobre la deuda, el parlamentario pidió que “no hagan anuncios de obras que no le tocará a su gestión pagar. Porque con los últimos acuerdos ya se encargaron de que las paguen las próximas gestiones”. Y, por último, además de pedir “sinceramiento” de la relación con la Nación, fue sobre el tema vacunas: “una de las preguntas que nos hacemos es si el gobernador se vacunó o no. Todos sabemos que el presidente y la vicepresidenta se vacunaron; en Córdoba, a eso no lo sabemos”.

“Y queremos saber cómo se distribuyeron las vacunas que llegaron a Córdoba, un padrón de vacunados. ¿Quiénes se vacunaron del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Quiero creer que no hay un solo amigo del poder que se haya vacunado como ocurre en otras partes del mundo, pero para eso es necesario que nos digan quiénes son los inoculados en Córdoba”, manifestó.

María Rosa Marcone (presidenta bloque Encuentro Vecinal)

“Quisiéramos que no sea un discurso electoralista centrado en los supuestos logros del año que pasó, sino que se plantee cuáles son los problemas que tiene la Provincia realmente. En estos días asistimos a la refinanciación de la deuda como si fuera un logro, cuando es un fracaso. Y queremos saber qué impacto tendrá esto en las finanzas para que no nos sorprendan con un ajuste como ocurrió en el 2020”, señaló también en Punto a Punto Radio.

La parlamentaria, además, pidió saber “cómo se va a encarar la presencialidad en las aulas” y reclamó que “se hable del narcotráfico que el año pasado no se nombró”. “No se puede solucionar la seguridad con maquillajes como son los cambios en la cúpula. Estos debates son urgentes”, manifestó.

Por último, pidió que se hable de la cuestión ambiental y el bosque nativo después de lo ocurrido el año pasado y que se den definiciones en torno a la fiscalía general.

Cecilia Irazusta (Coalición Cívica)

“Hay temas que la ciudadanía viene reclamando con insistencia y preocupación como el cuidado del personal médico. Hubo reclamos de ese sector que no fueron escuchados. Tengo expectativa por eso, más sabiendo que las vacunas están demoradas y no sabemos si vamos a tener la cantidad suficientes”, sostuvo la parlamentaria en la 90.7FM.

En tanto, pidió certezas sobre la vuelta a clases presenciales y sobre seguridad, manifestó: “espero cambios”. “A (Alfonso) Mosquera le pregunté el año pasado si había visto que habían aumentado los hechos delictivos en la provincia y él rotundamente me contestó que no. Sin darme explicaciones. Están aumentando los hechos delictivos cada vez más, pero también aquellos que involucran a integrantes de la fuerza. Ojalá haya un cambio importante”, dijo.

Noel Argañaráz (Frente de Izquierda)

La legisladora del Frente de Izquierda – PTS reclamó en la semana por la presencia del ministro de Educación, Walter Grahovac, en la Legislatura. Y solicitó “precisiones concretas sobre el llamado ‘Plan Estratégico de Preparación para el regreso a las aulas”. En sintonía con esto, y de cara al discurso de Schiaretti mañana sostuvo “estamos viendo una gran improvisación dentro de los planes del gobierno. Los anuncios son pobres y generales. Se presupuesta para las escuelas 1500 pesos mensuales para que compren elementos de bioseguridad”.

Luciana Echevarría (MST-Nueva Izquierda)

También sobre el regreso a las clases presenciales, en los últimos días, la parlamentaria del MST sostuvo: “no solucionaron los graves problemas de infraestructura que los edificios escolares padecen desde antes de la pandemia. Hay cursos sin docentes porque se negaron durante todo el 2020 a realizar los actos públicos para cubrir los cargos vacantes”.

“Dicen que los directivos son los responsables de garantizar el distanciamiento y la bioseguridad ¿Cómo hacerlo si las aulas se caen y hay baños sin agua?”, agregó.