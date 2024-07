La Pelada de la Cañada: estrena el musical del mito urbano cordobés

A lo largo de la historia de la humanidad, todas las comunidades han tenido mitos y leyendas arraigadas en la memoria popular. Relatos que van pasándose de generación en generación –siempre aggiornándose con el paso del tiempo–, convirtiéndose en un constructo social viviente, orgánico y perdurable. Y Córdoba, que no es la excepción de la regla, cuenta en su acervo folclórico con varias de estas leyendas urbanas.

Por caso, tiene su propia versión de ‘La llorona’, un mito asentado en Villa María hacia 1900, cuando un espectro cruzaba la ciudad llorando y robando o matando niños, en intentos vanos por recuperar a su hija perdida. O ‘El lobizón de San Vicente’, relato que se remonta a la década de 1970, cuando vecinos del barrio repetían hechos acerca de una criatura peluda, que caminaba en cuatro patas y asustaba a la gente, matando policías.

Pero tal vez la leyenda más arraigada en el imaginario popular cordobés sea la de ‘La Pelada de La Cañada’, cuya historia tiene su origen en la Córdoba de fines del siglo 19, cuando la Cañada era un arroyo de aguas libres y la zona que la circundaba era conocido como ‘El abrojal’.

Este es el mito que el director de musicales, Hernán Espinosa, pondrá en escena los primeros días de agosto en el Teatro Real, urdiendo un verdadero thriller policial. “La génesis fue hace cuatro años, estábamos en plena cuarentena, todos encerrados. Yo vivo frente a la Cañada, en el piso 11; una noche muy fría de abril miraba por la ventana y veía toda esa bruma, el farol entre la niebla y pensé: ‘¡claro, cómo en épocas pasadas no se iban a asustar con la leyenda de La Pelada de la Cañada’. Y se me ocurrió escribir la historia porque además es una de las leyendas cordobesas más populares, más ancladas en la memoria o en la construcción social de los mitos. Y eso me gustó mucho”.

En efecto, cuando el director del musical contó su idea, empezaron a llegarle datos de lo más disímiles: desde que La Pelada de La Cañada era una gitana que aparecía a la siesta, hasta que andaba por las calles gritando y robando rosarios.

Pasaron los años y el proyecto fue quedando relegado en pos de otros hasta que este año terminó de cobrar vida. “Lamentablemente el material sobre este mito es casi nulo, no existe una fuente donde uno pueda ir a investigar. Sí encontré un libro, ‘Duendes en Córdoba’, de Azor Grimaut, donde hay un párrafo acerca de la leyenda”.

En el libro en cuestión, se relata que La Pelada de La Cañada fue una prostituta que vivía en El Abrojal (lo que hoy se conoce como Barrio Güemes), una suerte de arrabal donde habitaban maleantes, prostitutas, toda la ‘escoria’ de esa sociedad.

“Ella era una prostituta que fue violada, asesinada y arrojada al hueco de la Cañada, que a finales del siglo 19 no era lo que conocemos hoy sino que era como una barranca. El calicanto se construyó en 1944. La leyenda dice que ella vuelve como un alma en pena, que asusta a las mujeres que van a misa los domingos, que les roba los rosarios; a los varones les muestra las rodillas y se esconde en los huecos de la Cañada dando gritos y alaridos”.

A partir de este material, Espinosa urdió su historia. A ella le dio un nombre: Leonor, una mujer que vive en El Abrojal con un hermano adolescente que tiene facultades especiales.

EN ESCENA. Una veintena de artistas locales darán vida a la leyenda urbana.

En el musical, como en el mito, ella es atacada, violada, asesinada y tirada al hueco de la Cañada. Y aquí también, como en el mito, su alma en pena vuelve. Pero no para asustar indiscriminadamente a toda la población, sino que tiene un propósito: vengarse.

“El espectro de Leonor irá tras sus agresores, matando uno a uno a estos violadores y asesinos. Me interesa también acentuar otra cosa que pasaba en aquella época, que es que la Cañada dividía a la ciudad literalmente en dos: de un lado los ricos y del otro los pobres. Y justamente los que vienen a violarla son chicos jóvenes y ricos, con nombres patricios, incluso, como Hipólito, Cornelio, Lucio. Ese es mi aporte al mito”.

Con música de Emmanuel Millán y tratado a la manera de una novela de Agatha Christie, el thriller musical tiene una estética que es a la vez un homenaje al cine negro. Se verá mucho blanco y negro en el vestuario (excepto Leonor, que resalta por su color rojo).

El teatro Real también se vestirá de arrabal, despojado del telón de fondo negro, dejando al descubierto las paredes. En materia de iluminación, habrá contrapicados, sombras que se proyectan y luces más frías o más cálidas, pero sin color. “Una cosa que es muy importante es que el show tiene lenguaje y contenidos que podrían resultar incómodos para ciertas personas e inapropiados para menores de edad. Por eso este musical está recomendado a partir de 17 años con la presencia de un mayor”, enfatiza Espinosa.

POLICIAL. El vestuario de Leonor, la protagonista, resalta por su color rojo en medio de una estética en blanco y negro.



El musical

Con libro, letras y dirección general de Hernán Espinosa y música original de Emmanuel Millán, la puesta contará con más de 20 artistas cordobeses en escena. ‘La Pelada de la Cañada, un thriller musical’ podrá verse el próximo viernes 2 y sábado 3 de agosto a las 21 en el Teatro Real (San Jerónimo 66). Las entradas ($12.000) ya están a la venta en boletería del teatro y Autoentrada.