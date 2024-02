“La pelea entre Milei y Córdoba se da en el marco de una grave crisis económica y falta de experiencia del Gobierno nacional”

La semana que pasó tuvo como uno de sus ejes centrales el fuerte enfrentamiento que tuvo el presidente Javier Milei con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien expresó públicamente que está dispuesto a sentarse a dialogar para intentar acercar posiciones en el marco de un contexto social y económico complejo. Leonardo Limia es legislador de Córdoba y un referente del PJ provincial, del riñón de la senadora Alejandra Vigo.

Limia trabajó en las administraciones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, ambos dirigentes que tuvieron fuertes cruces con distintos presidentes a lo largo de su mandato por lo que brindó su mirada sobre la situación actual y qué puede pasar en el corto y mediano plazo. “No es un buen clima el que se vive. Hay que poner en contexto que el Gobierno nacional recibió un país devastado económicamente. Tanto Macri como Alberto Fernández nos llevaron a eso y el Presidente necesitaba una batería de herramientas que le permitieran empezar a meter un cambio. Es un presidente que lo eligió el 56 por ciento del país y en Córdoba más del 75”, analizó.

“El Gobierno de Córdoba siempre tuvo la idea de brindar gobernabilidad, tratando de apoyar, pero la ley ómnibus no salió porque muchas cosas afectaban a Córdoba y el Presidente ha elegido como culpable a Martín Llaryora, junto con otros gobernadores y creo que es algo que le hace muy mal a la democracia, el hecho de armar listas negras”, agregó el legislador. Limia consideró que esta situación derivó en “una venganza hacia Córdoba que perjudica a los cordobeses. En este momento, no tenemos fondos para el transporte y eso va a complicar a todos los ciudadanos, la única forma de mantener el sistema de transporte es con el incremento del boleto”.

—¿Por qué cree que se llegó a esta situación?

—La gente tiene que entender que es un capricho de un presidente que no entiende las reglas de juego de la democracia. También ha amenazado con no enviar el incentivo docente que equivale al 8% del sueldo de un docente. Son todas cuestiones que le hacen mal a la gente, que la está pasando muy mal y también afecta a la convivencia democrática. Martín (Llaryora), en estos días, ha querido colaborar y mucho como De la Sota y Schiaretti lo hicieron en su momento, buscando asegurar la gobernabilidad.

—Usted fue uno de los dirigentes que en campaña –de alguna manera– se expresó a favor de Javier Milei, cuestionando a quienes hicieron pública su preferencia por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. ¿Eso le hace tener una mirada distinta sobre lo que está ocurriendo?

—Yo me expresé en contra del apoyo a Massa que fue el peor ministro de economía de la historia. No había manera de que dirigentes de Hacemos por Córdoba lo apoyaran. No es lo mismo. Nosotros trabajamos fuertemente por Juan Schiaretti, no llegamos al ballotage, pero en ningún momento trabajamos en favor de Milei. No podía estar de acuerdo con alguien que decía que la justicia social es mala palabra cuando uno es peronista. Consideré que hacía falta un cambio y la gente eligió, se manifestó así. Me duele igual que a todos porque seguimos sin encontrar la receta para sacar al país adelante. Si había alguna esperanza de que estas primeras medidas ayudaran a la gente a estar mejor, no está siendo así. Necesitamos sacar al país adelante.

—Acompañó las gestiones de De la Sota y Schiaretti, en las que ambos mantuvieron enfrentamientos con el Gobierno nacional. ¿Qué diferencias encuentra entre esos cruces y el actual?

—Me tocó ser funcionario con De la Sota y con Schiaretti, ambos enfrentados con el kirchnerismo en lo que fueron los cruces vinculados al sector agropecuario. El kirchnerismo le dio la espalda a la provincia. Acá la principal diferencia que veo es que la situación que está atravesando la gente es muy complicada, si bien en gobiernos anteriores la inflación fue muy alta, ahora tuvimos números del 30 o 20 por ciento mensuales, que son altísimos, y si en ese contexto en vez de acudir al diálogo se muestra irracional todo hace avizorar que va a ser complicado. El segundo punto que veo distinto es la falta de experiencia del Gobierno nacional tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo; si bien (la ley ómnibus) no salió por desacuerdos de diputados, hubo horrores por falta de experiencia de los legisladores. En ese sentido quiero reivindicar el hecho de que si bien a veces se insulta mucho a la política, quedó en claro que a veces son necesarios dirigentes con experiencia en ciertos lugares para que las cosas salgan a favor de la gente. —¿Qué escenario ve en el corto plazo? —Espero que frenen los ataques del Presidente. No sé si eso va a pasar porque él ha demostrado ser fundamentalista en sus acciones sin volver atrás. El gobernador le está pidiendo un mejor diálogo que permita sortear una situación que es complicada. Se está asfixiando a las provincias y las provincias necesitan seguir gestionando. Si no lo hacen, la gente va a estar cada vez peor y la gente eligió a este gobierno precisamente para estar mejor.