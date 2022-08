La pelea por la CGT y una semana con escala brava en Córdoba

Habrá nuevo round esta semana por la disputa de la CGT cordobesa. Se sabe, la CGT Nacional dio un ultimátum y quiere empezar con la intervención para desplazar a José Pihen de la conducción de la Regional Córdoba. El argumento que lanzó a comienzos de esta semana Horacio Otero, el secretario interior de la central sindical, fue “no puede conducir una persona que está jubilado. Eso no ocurre en ninguna parte que el representante de la CGT sea un jubilado”, le dijo a la delegación de opositores a Pihen que desembarcaron en Buenos Aires. Y entre los que estaban Rubén Urbano, Pablo Chacón, Emiliano Gramajo y Edgar Luján. El lunes hubo una reunión en la CGT cordobesa con la que Pihen buscó respaldo cordobés de aliados sindicales mediterráneos; el miércoles concretó un buen pase a planta permanente y recategorización de estatales provinciales en la Unicameral, para completar una semana movida. Pero, en los próximos días podría tener una respuesta fuerte y en su propio territorio. Dicen que esta semana desembarca Otero, hace una conferencia de prensa en un hotel de La Cañada y habrá un mensaje contundente a Pihen.

Fuerte enojo del PRO con el radicalismo y Juez

La situación se produjo en la tarde del viernes. Y surgió a partir de la respuesta que algunos miembros de Juntos en Córdoba decidieron realizar por un nuevo guiño del diputado radical Facundo Manes al gobernador Juan Schiaretti. ¿Qué ocurrió? El jueves por la noche en La Nación +, Manes dijo que hablaba con Schiaretti, que lo consideraba un buen gobernador a raíz de sus tres gestiones en la provincia, volvió a rechazar los extremos, pero dijo que había abrir la coalición a otros espacios. “Con lo del 2015 o lo del 2019, no alcanza”, afirmó Manes en el canal de noticias porteño. Lo que vino, fue el comunicado de la alianza titulado “Vamos a gobernar esta provincia en el 2023”. Y acá sobrevino la discusión, porque en el PRO no habían avalado la postura conjunta para dicho comunicado; incluso, en los grupos de WhatsApp del partido cuestionaron si debían ser ellos los encargados de salir a manifestar una postura en un conflicto que varios consideran meramente radical. “Manes no es un problema nuestro, es un tema que lo deben resolver los radicales”, dicen que comentó alguien con peso dentro del espacio amarillo y que varios adhirieron. Es más, otros por fuera de lo que sucedía en el grupo, muchos cuestionaron el quinto punto del comunicado en el cual, luego de criticar en los anteriores las políticas de seguridad, salud y endeudamiento del schiarettismo, terminaron comparando al peronismo cordobés con el kirchnerismo. “Comparar al tipo con mayor imagen positiva en Córdoba con los K es no entender qué pasa y cómo es el cordobés. Se ve que algunos están apurados…”, dijo en la noche del viernes un hombre del PRO. Todo calentito y los cañones volvieron a apuntar a Luis Juez, Mario Negri y Marcos Carasso por el comunicado.

Crescente, ‘la intendente’ que quiere la gente…

Marcos Juárez se convirtió en el epicentro de la política cordobesa en las últimas semanas. En los últimos días, buena parte del oficialismo provincial se instaló en la ciudad del sudeste, incluso con funcionarios que dejaron parte de sus equipos abocados al día a día de la campaña en Marcos Juárez, y ya empezó a sonar el jingle de la campaña de Verónica Crescente, la candidata del oficialismo provincial. Aprobado por los despachos más importantes del Panal, en la ciudad que vota el próximo 11 de septiembre empezó a sonar la canción que cierra con una voz femenina que dice “Crescente, la intendente que quiere la gente”. La pregunta, rápidamente invadió algunos despachos cordobeses, “¿no debería decir ‘intendenta’?”, preguntó una funcionaria. “No, Verónica quiere que le digan ‘intendente’”, devolvió una persona que conoce a la candidata a suceder a Pedro Dellarossa, el hombre del PRO. Dicho sea de paso, dicen que el macrista está tranquilo porque cree que en las encuestas se puede seguir acortando la diferencia que Crescente, su exfuncionaria, le saca a Sara Majorel, la bendecida dentro de Juntos por el Cambio. Igual, cerca de Majorel aguardan por la llegada de dirigentes nacionales de la coalición. Por el momento, el único asegurado para el 26 de este mes es Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo el viernes en Rosario y hasta allá se llegó el propio Dellarossa, a quien los equipos del porteño le aportaron insumos y herramientas para la campaña. Dicen que hubo reunión personal y se trató de cerrar la agenda para el 26…

Siguen los pases de factura en el PJ por los centros vecinales

Aunque algunos en el PJ traten de bajarle la espuma a la polémica por las elecciones en los centros vecinales, lo cierto es que la discusión y algunos pases de factura siguen abiertos. Y entre los apuntados, algunos creen que faltó muñeca desde el Ejecutivo por parte de la Secretaria de Género y Participación Vecinal, la viguista Sandra Trigo, y el director de Centros Vecinales, el delasotista Adrián Brito. En la semana hubo una reunión en el Diseñando Ciudad, el think thank del peronismo capitalino, convocada por la senadora Alejandra Vigo y al que fueron llamados tres integrantes del gabinete municipal: el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano; el secretario de Transporte, Marcelo Rodio y el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola. Allí, sin medias tintas y a las personas que entendieron debían bajarle el mensaje por una cuestión territorial, les dijeron que donde hay lista opositora, es decir del radicalismo o Juntos, hay que ir con el PJ unido. Ahora, en los barrios donde no hay lista de la oposición, hay luz verde para que entre los peronistas midan poder. Igual, sobre el final de la semana, un conocedor de los barrios dijo: “hay lugares y lugares. En Las Violetas, donde se vota el domingo, habrá dos listas del PJ; en Juniors, amagaron pero hubo acuerdo; en Pueyrredón desafían al director del CPC y en Villa Revol hay tres listas del peronismo. ¡Tres listas del peronismo!”, se quejó el hombre. Ah, en otros, como en barrio Colón, también se ve en la oposición a algunos exintegrantes de la Policía, lo que suma otro dolor de cabeza para algunos. Allí, en el centro vecinal de calle Asturias estará en el arco opositor Carlos Galbucera, exjefe de la fuerza apartado tras el motín del 2013.

Massot, el hombre de Bullrich para Córdoba

En la semana surgió fuerte el rumor de un hombre que podría volver a recorrer Córdoba y hacer gala de su abultada agenda: el exdiputado nacional Nicolás Massot. El hombre del PRO que inauguró la hoja de ruta junto a Emilio Mónzó en el 2013 y luego la continuó en el 2015, parece estar de nuevo en la cancha y de la mano de la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich. Se sabe, y se contó en esta misma sección hace varias semanas, la exministra perdió referentes en Córdoba a manos de Horacio Rodríguez Larreta y un buen mapeo del territorio lo puede hacer el propio Massot, actualmente abocado a su rol de concejal en Tigre. En los últimos meses ‘pasaron cosas’ en la relación entre el exdiputado y Larreta. En primer lugar, el alcalde porteño reclamó exclusividad y se sacó de encima a los que atendían varios teléfonos; y en segundo lugar, Larreta juega en Tigre con el actor Segundo Cernadas, rival de Massot. Sin embargo, en Córdoba están también aquellos que descreen de un desembarco del exparlamentario para la campaña de Bullrich. Ah, hablando de Patricia, en Marcos Juárez algunos fueron críticos con el video que envió Bullrich para respaldar a Sara Majorel y Pedro Dellarossa.

‘Maza’, también en San Vicente

El director del CPC tik toker que tiene San Vicente, Santiago Gómez, volvió a ser tema esta semana. En esa red social, y luego replicado en Instagram, el funcionario municipal denunció vandalismo en la Plaza Lavalle. Sucedió que hubo destrucción de algunos bancos y juegos, y Gómez dijo que se produjeron utilizando una maza. “Se puso tan de moda Massa, que los muchachos en San Vicente estuvieron a tono con la movida. El tema es que lo hicieron con maza y rompieron todo”, se quejó un funcionario municipal. Dicen que Gómez también se cruzó en las redes con un vecino que le increpó que únicamente está en San Vicente cuando su jurisdicción es más amplia y respondió también desde el Instagram.