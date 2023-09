La salud mental en tiempos electorales: cómo sobrellevar la incertidumbre en Argentina

No es novedad, pero en cada año electoral prevalece un clima de preocupación, miedo e incertidumbre. Se acercan los comicios, el momento de elegir candidatos, escuchar programas, entrevistas, discursos y sumado a la inestabilidad económica de un país como Argentina, todo repercute de manera directa en la salud mental de las personas y pocos saben como sobrellevar estas situaciones sociales.

En diálogo con Cadena 3, el psicólogo licenciado Mauricio Strugo hablo sobre la importancia de cuidar la salud mental en este tipo de momentos sociales.

En este contexto político, “lo primero que no pasa, en lo que solemos pensar, tiene que ver con la incertidumbre económica. Esa preocupación que tenemos cuando vamos al súper y no nos alcanza, cuando queremos ahorrar unos manguitos y no podemos. Es miedo de que nos pase algo, de no llegar a fin de mes”, explica el licenciado.

Y es por esta misma situación que, “estamos paralizados, en un momento de apocalipsis. Esperando a que todo estalle. Vivimos en un país que genera ansiedad. Todo el tiempo esperamos que todo reviente por el aire”, agrega.

Sobrecarga de información

Sumado a esto, estamos expuestos continuamente a grandes cantidades de información y estímulos externos. “La información según donde uno la escuche, dice una cosa u otra. Es tremendo el desgaste que genera”. Que no es solo la televisión, son las redes sociales, las conversaciones cotidianas, etc.

Como recomendación, Strugo sugiere que “debemos tomar tiempo para reflexionar, no estar con el noticiero de fondo, no consumir información negativa”.

Además, “lo que calma la angustia y la ansiedad es el presente, porque la ansiedad es incertidumbre, miedo a lo que va a venir. Si nos mantenemos en el presente, vemos qué podemos hacer”, aclara.

Ayuda entre pares

Así, “nos contenemos” para poder sobrellevar estas situaciones político-sociales que atraviesan a todas las personas. Es refugiarse en los amigos, en la familia. Para Strugo, es muy fácil olvidarnos de nuestros vínculos personales en estos contextos políticos porque siempre ocurren discusiones entre nuestros pares por defender a un líder político u otro. En realidad, “lo importante es que estemos todo juntos”.

Retomando sobre la intoxicación de información. El especialista sostiene que es importante ver las propuestas "reales" de los candidatos y ver con las que cada persona se siente más identificada. Y aseguró: "la información es poder y tranquiliza cuando es bien administrada".

Por otro lado, asesorarse financieramente también es una buena alternativa para sobrellevar estas situaciones, “para ver qué hacer en estos momentos de inflación”.

Pero, por sobre todo, aprender que estamos viviendo una situación de crisis y “que en algún momento se transforma en una oportunidad”.

“Genera muchos problemas en la salud mental, pero al mismo tiempo, es una oportunidad porque hay algo acá que se tiene que reconstruir, pero para eso hay que mirar los cimientos, el fondo”, concluye Mauricio Strugo.