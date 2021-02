"La temporada de verano termina el próximo jueves"

“No estamos bien, pero sí mejor que la hotelería, que está tres metros bajo tierra”.

Con esta frase, Gabino Escribano, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, estimó que el sector que representa obtuvo mejores resultados: “Un 40% a 50% de lo facturado en la temporada anterior (2019-2020), pero teniendo en cuenta que los protocolos sanitarios limitan a la mitad la capacidad de los locales”.

“Antes se apuntaba a que los clientes se quedaran hasta las 5 y ahora hay que cortar a las 3, pero se nota que nadie se va a dormir, se van a seguir en otro lado y aparecen las (fiestas) ‘clandestinas’ y otros lugares, sin protocolos ni cuidados”, indicó.

Algunos indicadores mostraban que entre las zonas turísticas, el valle de Calamuchita fue el que obtuvo mejores resultados. Escribano lo confirma: “Los destinos más orientados al sector ABC1 anduvieron mejor que los lugares más masivos y Calamuchita tiene más de esa oferta, entonces obtuvo mayores niveles de ocupación y más movimiento”.

“Todo lo que es oferta de alta gama tuvo su capacidad al límite, porque la gente que antes decidía irse al exterior —como Punta del Este, el Caribe o Brasil— está en Córdoba, no pudo viajar, entonces se quedaron acá y buscaron algo de primer nivel. Ese segmento se vendió prácticamente al 100%”, afirmó.

—Para lo que resta de esta temporada, ¿cuáles son las expectativas?

—Después de este fin de semana, que está casi todo vendido, hay mucha preocupación, porque no hay nada de reservas, ni alojamiento ni en gastronomía, nada. Va a ser muy bueno, pero el jueves que viene se termina la temporada.

—¿Así de terminante?

—Y sí, en los primeros días de marzo dicen que comienzan las clases acá en Córdoba, en Buenos Aires el 17 (de este mes) y la gente empieza a poner la cabeza en eso, en comprar los útiles, uniformes, y se acaba la temporada. Estos últimos 10 días de febrero parece que van a ser bastante malos.

—Vacunas mediante, habrá que esperar las vacaciones de julio.

—Sí. Esperemos que las compren y que las pongan, pero ahora, para esta temporada, ya va a ser tarde. Mientras la gente se pueda vacunar antes que empiece el frío, que lleguemos a mayo con mucha gente vacunada, vamos a pasar un invierno no tan malo. Que no ocurra lo que pasó en Europa, que la gente se distendió en verano y cuando llegó el invierno la pandemia fue peor y se volvió todo para atrás.

Si llegamos al invierno con una buena cantidad de gente vacunada, creo que vamos a poder tener un invierno tranquilo y trabajando. Pero si vuelve a haber peligro de que se sature el sistema sanitario se va a retroceder, van a cortar la noche, a las 20 todo el mundo a su casa, y eso a la gastronomía va a terminar de liquidarla.

—Respecto a los anuncios realizados oportunamente por las autoridades provinciales y municipales de medidas de apoyo al sector turístico, hotelería y gastronomía, como diferimientos impositivos, reducción de alícuotas y ayuda crediticia, ¿qué efecto tuvieron?

—La Municipalidad nos eximió del pago del impuesto inmobiliario, por ejemplo, pero en gastronomía la mayoría son inquilinos, alquilan los locales, entonces eso no influyó mucho; sí en la hotelería, en la que son propietarios de los inmuebles.

Lo que sí nos preocupa, y mucho, es el tema de los servicios. Te pongo un ejemplo: Epec volvió a emitir facturas impagables. En mi caso, el costo de la electricidad aumentó un 50%; con la factura del periodo octubre/noviembre 2020 pagué $65.000 y la de noviembre/diciembre, $95.000. No están haciendo la lectura del medidor, están facturando según un estimado. Y no te queda otra que pagar y después hacer el reclamo. Los números no han mejorado en ese porcentaje, para que podamos afrontar un costo así de la energía. Enero fue un buen mes para la gastronomía, con las limitaciones que tenemos por protocolos, pero no para volver a pagar lo que pagamos el año pasado. Hablé con otros colegas y están todos en la misma, directamente les han cobrado un 50% más que la última lectura del año pasado.

Créditos de Bancor

Una de las medidas anunciadas por el Gobierno provincial para apoyar al turismo, fue el diferimiento para septiembre de este año del pago de la primera cuota de los créditos otorgados por el Banco de Córdoba.

Un dirigente empresarial del sector se quejó amargamente ante este diario: “Fui a averiguar si la primera cuota la tenía que pagar en septiembre, como dijo el gobernador, pero me encontré con la novedad de que en el banco no tienen ninguna directiva en ese sentido y la primera cuota vence el 1 de marzo. Si es así, no la puedo pagar”, aseguró.

“Nosotros estábamos esperando eso, pero se quedó en el anuncio, porque después estuvimos averiguando y no hubo un decreto, una resolución, nada. Lo mismo con lo que se dijo de diferimiento impositivo, de reducción de alícuotas, con Ingresos Brutos, con los impuestos inmobiliarios y del automotor”.