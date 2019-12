“La transición fue una creación que Mestre no supo o no quiso cuidar”

por Gabriel Silva

Desde el retorno de la democracia el peronismo de Córdoba no había podido tener la conducción del Municipio con una fórmula pura. Es por ello que en el seno del PJ no cuentan la mala experiencia de Germán Kammerath al frente del Palacio 6 de Julio, cuando el hombre de la Ucedé debió irse en medio de un caos en la primera parte de este siglo.

Ayer se vivió un primer paso de esta recuperación de la Municipalidad por parte del peronismo que gobierna la Provincia hace dos décadas. Sin embargo, la jura de los concejales y del viceintendente electo Daniel Passerini en el edificio histórico de la Legislatura estuvo atravesada por la tensión que se vivió entre el llaryorismo y el mestrismo habiéndose caído la transición que había arrancado semanas atrás.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, el propio Passerini habló acerca de lo que fueron estos días intensos y del clima que espera a futuro en el Concejo. Incluso de la futura sede del legislativo municipal.

- ¿Por qué fracasó la transición?

- Porque la ordenanza planteaba la expectativa de un espacio entre la elección y el traspaso donde se debía intercambiar información. El intendente electo Martín Llaryora dijo dos cosas después de la elección de mayo: que no quería cogobernar ni interferir en las decisiones de Mestre; pero además, que le exigíamos al actual Ejecutivo que no asumiera compromisos financieros o económicos que comprometieran la gestión después del 10 de diciembre, como así tampoco compromisos con la planta de recursos humanos. Sin embargo, nada fue en el sentido de lo que se pretendía, ni dentro de las reglas de fuego. Diría que fue una creación que el propio Mestre no supo o no quiso cuidar.

- ¿Y a futuro ve algún cambio en lo protocolar? Digo para el 10 de diciembre…

- Queríamos que la transición funcionara para empezar a tomar decisiones a partir de diciembre con toda la información debida. Sabemos de antemano que la ciudad está en las peores condiciones: las cosas no funcionan y las que funcionan, lo hacen mal. Pretendíamos que nos brindaran toda la información, no que se tomaran decisiones que afectaran a futuro.

- Está instalado en un sector del peronismo que alcanza con cortar el pasto y que los colectivos pasen, ¿qué análisis hace de ese razonamiento?

- La expectativa de los cordobeses es muy superior a los servicios básicos, aunque claramente ni siquiera éstos se prestan. El estado de los espacios verdes es deplorable, la iluminación, la recolección de residuos; cada uno de los servicios básicos no está a la altura de lo que la gente paga por estos servicios. Queremos resolver y llevar a Córdoba a ser una ciudad donde los servicios funcionen, pero también que sean de calidad y esto está lejos de la ciudad que vamos a recibir. Queremos una ciudad con servicios y que la gente recupere los espacios, es la ciudad de las universidades, del polo industrial y queremos estar a la altura de lo que la gente merece.

- Desde lo político, ¿qué Concejo cree que va a presidir? En el PJ hay distintas vertientes, la oposición luce heterogénea…

- La expectativa del Concejo tiene que estar a la altura de lo que pretenden los cordobeses. La expectativa no es para Martín Llaryora o Passerini, es para la ciudad que viene que es la Córdoba del Concejo Deliberante. Queremos que sea la última vez que el intendente, viceintendente y ediles juren en un espacio que no sea propio; queremos que los jerarquice de cara a la sociedad. Donde podamos discutir cosas importantes, con consenso más allá de las diferencias. No hay ninguna mirada única que sea más válida que la del conjunto. Todas las iniciativas se pueden transformar para mejorarlas y me lo dice mi experiencia legislativa. No va a ser un Concejo con una simple puja de intereses personales o ver quién grita más fuerte.

- ¿Se continúa sesionando en el actual edificio? Hay un alquiler que vence…

- Hay un alquiler que se paga desde el 2006 porque el Concejo no tiene sede propia. Asumimos sabiendo que hubo intentos fallidos para relocalizar, tenemos la voluntad y la decisión del intendente y mía para buscar el mejor lugar y que ese destino sea el mejor. Una sede propia, accesible y que sea un espacio propio. Si uno hace un cálculo con los alquileres que se pagaron desde el 2006 tendríamos ya un lugar propio. Hay una idea del gobernador (Juan) Schiaretti que tiene que ver con tener un Centro Cívico, un lugar en la ciudad donde se represente todo como es ahora con la nueva Legislatura. Y el Concejo en el Abasto es una alternativa que analizamos, pero no es definitiva. Hasta abril hay posibilidades de prorrogar ese contrato, pero las prioridades de la ciudad son otras.

“Cuando voté en las Paso me sentí vacío porque faltaba mi candidato”

El jueves el exgobernador José Manuel de la Sota hubiese cumplido 70 años. Y el recuerdo de Daniel Passerini es prácticamente inmediato cuando se le recuerda el aniversario de nacimiento del exmandatario.

“Siento una emoción muy grande. Siempre es un día especial. Cuando fui a votar en las Paso en agosto me sentí vacío porque faltaba mi candidato”, dice el viceintendente y agrega: “fue un hombre querido por sus partidarios, admirado por sus pares y por toda la clase política. Aún hoy omnipresente en la política local y nacional”.

“José me enseño que se podía aprender de las derrotas y como dijo el gobernador Schiaretti: con él se fue el dirigente más importante de la historia de Córdoba”, cerró.