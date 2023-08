La UBA lanzó la campaña #YOVOTO, para fomentar la participación en las PASO

La Universidad de Buenos Aireas (UBA) lanzó la campaña “YO VOTO” para impulsar la participación ciudadana en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto. La campaña invita a los usuarios de las redes sociales a subir una foto usando el hashtag #YOVOTO para alentar que más personas se acerquen a votar.

“La universidad no solo forma a las personas en distintas disciplinas, sino que también realiza acciones que fomenten los valores cívicos. Es por eso que en ese marco lanzamos la campaña #YOVOTO”, explica Paula Quattrocchi, Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la universidad.

La campaña está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general, y se desarrolla en el marco de la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

“Ahora, incluso, cobra un especial sentido. Porque no siempre fue posible votar. Queríamos darle más importancia a la participación, que la gente entienda que es valioso ir y expresarse libremente mediante el voto. Más allá de si estés enojado con la política o por algún otro motivo, vota por lo que quieras, pero vota”, agregó Quattrocchi.

El lanzamiento de esta iniciativa, también se da en un contexto nacional de poca participación electoral. De las 17 provincias que eligieron gobernador en 2023, 15 tuvieron un nivel de concurrencia a las urnas bastante bajo. En ocho de esas provincias, no superó el 70% del padrón y los números se volvieron más preocupantes en dos de los distritos más importantes del país. Por un lado, las PASO de Santa Fe y, por el otro, las elecciones municipales en la ciudad de Córdoba, llegando apenas al 60% de la participación.

Por esto mismo, la Justicia electoral observa con inquietud la tendencia descendente en la participación electoral. En consecuencia, esperan los resultados de las elecciones primarias de agosto y evalúan medidas que puedan estimular la votación de cara a las próximas elecciones generales.

“Además de haber mucha desinformación, muchos no votan porque creen que su voto no vale nada, que no va a cambiar las cosas. Es desalentador, por eso con esta iniciativa queríamos motivar a las personas y que se expresen libremente mediante el voto”, concluyó Paula Quattrocchi.