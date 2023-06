Las Cañitas: robaron en una casa y ya son varios los hechos de inseguridad en el último mes

Una vecina denunció que, entre el sábado y el domingo, le entraron a robar a su vivienda en el country ubicado sobre la ruta C45, a pocos metros de la Autopista Córdoba-Carlos Paz, en el ejido de Malagueño. El hecho de inseguridad se suma a otros parecidos ocurridos en el último mes: hace tres semanas le robaron una valija con dólares a un médico del interior de su casa.

“Ahora nos entraron a mí y a mi vecino. Él fue el que me avisó. La verdad que no estamos teniendo respuestas de la empresa de seguridad”, relató la mujer a PERFIL CÓRDOBA.

En su testimonio, la vecina indicó que los robos domiciliarios ocurridos en las últimas semanas dentro del barrio “siempre fueron del mismo modo: no te rompen nada, no te rompen aberturas y sólo te llevan plata”.

“A mí me robaron entre 250 mil y 300 mil pesos. Casi no te das cuenta que entraron. Siempre ocurre cuando no hay nadie en la casa”, afirmó.

Reclamo y silencio

El barrio cerrado tiene el ingreso por ruta C45, la vía que conecta a la autopista Justiniano Posse con el valle de Paravachasca. Los vecinos de Las Cañitas tributan en la Municipalidad de Malagueño porque está dentro de su ejido.

Según el relato de la víctima que se contactó con este medio, en el último mes y medio ocurrieron no menos de ocho robos de similares características. “No sabemos si es algo interno, alguien que roba acá adentro, o qué”, dijo.

Desde la Policía confirmaron que en uno de esos robos ocurridos en las últimas semanas le llevaron una suma importante en dólares del interior del domicilio de un médico.

El domingo por la tarde, tras conocerse su caso, varios vecinos se reunieron frente a la garita de la guardia, en el ingreso al barrio, para deliberar de qué forma encararán los reclamos por más seguridad a la empresa Watchman.

Algunos de los habitantes manifestaron la necesidad de que los robos no trasciendan públicamente para que no se desvaloricen las propiedades. Otros plantean que la exposición de los hechos deja al descubierto las vulnerabilidades de seguridad en el country.