Las finanzas públicas buscan cómo evitar el colapso económico

por José Busaniche

funcionarios provinciales y municipales ligados al manejo de la economía y los ingresos tienen una obsesión: explorar todas las alternativas y negociar todos los recursos posibles para evitar el colapso en las cuentas públicas y, a la vez, enterrar el fantasma de la emisión de cuasi monedas. Nadie puede descartar nada. Pero hoy las cuasi monedas son la salida extrema a la que nadie quiere llegar. Antes de apretar ese botón, las administraciones buscan concretar y hacer correr otras soluciones. Como contó este medio el pasado domingo, uno de esos caminos es la negociación de un piso de coparticipación con la Nación. La caída en la recaudación provincial arrastra 21 meses y se espera lo peor para, al menos, los próximos tres meses. Qué seguir haciendo dependerá, en definitiva, de la caída de los ingresos propios, que es la gran incógnita y de cuál será el volumen definitivo de la asistencia de la Nación que aún no está definida en términos de plazos, pero sí de montos. Los funcionarios locales reconocen que la Nación mostró algo, pero no todo está definido.

Paquete. Esta semana se supo que la Nación asistirá con un paquete de $120 mil millones a provincias y municipios. La mitad vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros $60 mil millones en concepto de préstamos. Según los índices de coparticipación que se usan para este reparto, solo por ATN Córdoba recibiría un global de $5.000 millones, de los cuales ya se mandó la primera tanda e ingresaron a las arcas provinciales casi $2.000 millones. Pero en cuanto al paquete de créditos el criterio no está tan claro y por ahora se dijo que será en función de las necesidades. “El problema es que necesidades tenemos todos”, dicen en El Panal. “Los ATN son una ayuda, pero no nos resuelve todo el problema, además no entra todo junto. Lo que nos han dado hasta ahora sirve para cubrir cerca del 10% de la nómina salarial y pagos a jubilados”, estiman en los despachos provinciales. Para los analistas económicos, este paquete inicial aborta, por ahora, el fantasma de las cuasimonedas.

Se estima que las provincias tienen un total de recursos de los cuales el 25% está atado a lo que puedan recaudar por impuestos propios y un 75% que llega vía coparticipación directa. La coparticipación, en meses normales, ayuda a pagar prácticamente toda la nómina salarial. Son cerca de $140 mil millones que destinan las provincias todos los meses. El problema es también el contexto en que llega esta crisis. Cabe recordar que la Provincia viene con una caída en la recaudación que lleva 21 meses consecutiva y que en marzo los envíos de Nación a provincias vía coparticipación subieron un 31% nominal, bastante por debajo de la inflación acumulada. Desde El Panal remarcan a PERFIL CORDOBA que el pedido de contar con un piso de coparticipación garantizada como “red fiscal” ante el esperable desplome de la recaudación ya se hizo, pero que es una línea que quedó tendida y se especula con que parte de la respuesta a ese pedido sea este paquete de ATN y créditos.

En relación con una definición sobre un posible pago desdoblado de los salarios públicos de abril y o de un diferimiento de la jubilación se subrayó que es algo que se definirá hacia fin de mes, con los números de la recaudación más claros. “No hay antecedentes de una parálisis así y encima hay un clima de no pago, por parte de gente que no está afectada, y eso es algo muy malo. No podemos pronosticar la caída de la recaudación y obviamente la Provincia o tiene ahorrada una nómina completa. Esto nos agarra en medio de una caída muy marcada, hace 21 meses que cae la recaudación por la crisis. Por eso cuando escuchamos a los que se quejan de que no tenemos fondo anticíclico… el fondo anticíclico ya nos lo comimos. La caída de marzo fue impresionante y es previa al confinamiento”, completó un funcionario provincial.

Cuasi monedas. En este complicadísimo contexto, qué nivel de probabilidad y de análisis de aplicación de una cuasi moneda hay en Córdoba es uno de los interrogantes a saldar. Fuentes del ministerio de Finanzas reconocieron que hubo enojo de las autoridades nacionales por este tema, puntualmente de parte de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. “Creo que fue una mala interpretación de lo que estábamos armando que es un título para proveedores y que es algo muy distinto. Desde acá nunca se planteó, sí lo tiraron representantes de otras provincias”, contó un funcionario schiarettista.

-¿La Provincia analizó o analiza emitir una cuasi moneda?

-Estamos convencidos de que no es un buen instrumento. Nunca lo es y menos ahora por las características de esta crisis. Si el Gobierno nacional tiene una respuesta, aunque guste o no, yo me imagino que no hay posibilidad.