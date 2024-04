Las fracturas expuestas en La Libertad Avanza Córdoba reconfiguran el escenario

Son días intensos los que se viven en La Libertad Avanza. En la previa de lo que será el debate por la Ley Bases, el frente decidió apartar a Oscar Zago de la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados y reemplazarlo por el cordobés Gabriel Bornoroni, quien semana a semana suma poder en el armado nacional libertario.

La explosión que generó la salida de Zago de su cargo, y particularmente las formas, dejó esquirlas en Córdoba. El dirigente decidió presentar su propio bloque en la Cámara de Diputados, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y se llevará a varios integrantes del cuerpo legislativo, entre ellos la diputada cordobesa Cecilia Ibáñez, una de las referentes del MID a nivel provincial.

En este convulsionado marco, Ibañez dialogó con PERFIL CÓRDOBA y remarcó que seguirán integrando La Libertad Avanza y destacó que el MID “fue una pieza clave en el triunfo de Javier Milei en las presidenciales”. Además, reconoció que de muchas de las novedades que ocurren en el partido se entera a través de los medios.

“La fidelidad a Milei continúa, seguimos siendo parte de La Libertad Avanza. El MID fue una pieza clave para que Milei fuera Presidente porque se la jugó por él. Nosotros somos muy estructurales y por eso acompañamos la decisión de Oscar Zago de este nuevo bloque”, analizó Ibáñez. Y añadió: “A (Arturo) Frondizi lo voltearon porque el MID no estuvo unido y es una lección que hemos aprendido con los años, por eso no tenemos internas. Es un partido que sobrevivió a los avatares de esta situación y además Zago es un amigo. Creemos que él actuó bien y su apartamiento como presidente de bloque no creo que afecte en nada”. “Oscar es una persona de mucho valor y le aportará mucho al frente desde el lugar en el que esté”, agregó la diputada.

En ese sentido, Ibáñez no oculta que en la actualidad el diálogo entre los diputados libertarios no es el más fluído. “De la visita de Martín Menem y Karina Milei a Córdoba me enteré por los medios”, sostuvo. Como se recordará, a mediados de marzo llegaron a Córdoba para constituir La Libertad Avanza como partido político y no depender de “estructuras externas”, tal como pasó en las últimas elecciones y pensando en el escenario electoral del 2025. El ‘dueño’ del sello pasó a ser Bornoroni, considerado el más leal por ‘el Jefe’, Karina Milei. Ibáñez considera que las prioridades del MID están claras y subrayó que en este momento las diferencias pasan a un segundo plano y el foco estará puesto en las próximas sesiones parlamentarias.

“Lo principal es sacar la Ley Bases. Entiendo que no es bueno que se presenten este tipo de situaciones y cuando haya reuniones de bloque, irá Zago como referente del MID”, completó.

El propio Zago, en diálogo con medios porteños, deslizó que su salida de la presidencia del bloque fue generada por la hermana del Presidente y que la postulación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión de juicio político “contaba con el aval del Presidente”. Además, consideró que tiene buena relación con los integrantes del bloque PRO y que tal vez eso molestó a algunos sectores de La Libertad Avanza.

Eiben denuncia “una operación”. El otro gran enfrentamiento libertario de la semana, y con eco en Córdoba, se vivió en el marco del Parlasur. Un grupo de dirigentes libertarios buscó expulsar a Rodolfo Eiben de ese ámbito parlamentario, bajo la acusación de pretender acordar con el kirchnerismo para remover de la presidencia del organismo al dirigente salteño Alfredo Olmedo, integrante de La Libertad Avanza. “Hemos decidido expulsarlos del bloque por inconducta inmoral aliancista reiterada, siendo funcionales a los integrantes parlamentarios electos por listas opositoras y actuar en contra de la moral e intereses propios de nuestra alianza”, indica el comunicado presentado por siete parlamentarios, entre ellos el propio Olmedo.

Además de Eiben, los otros apuntados son Julio Serna, cercano al exarmador libertario Carlos Kikuchi, y la bonaerense Fabiana Martín. Sobre esto, el dirigente se mostró visiblemente molesto y expresó a este medio: “A mí nadie me expulsó. Este es un grupúsculo de gente que intenta una operación apoyada por algunos medios. Son siete ignotos que no los conoce nadie, no tienen trayectoria y uno de los que firma ni siquiera es diputado del Parlasur. No existe la expulsión de ningún bloque. Soy delegado del país y formo parte de la delegación nacional de Argentina, no de un partido. No han leído ni el reglamento, está en la Carta Orgánica de Parlasur”.

En ese sentido, añadió que “yo fui electo por el voto popular, obtuve 758.000 votos, con lo cual estos personajes que firman esta nota no pueden ser jueces y definir una expulsión. Para que haya una expulsión debe haber un hecho muy grave y deben votar todos los miembros”, puntualizó el parlamentario. Eiben afirmó que no entiende la acusación que se le endilga: “Me acusan de dialoguista, de aliancista, pero si uno no dialoga con las demás fuerzas, ¿para qué es parlamentario?”, se preguntó.

“Un parlamento es la casa del pueblo, en este caso es interregional y yo la integro para trabajar proyectos en conjunto. La gestión de Olmedo es muy cuestionada. En la última sesión había tres patovicas en la puerta y el presidente de la delegación brasileña debió abrir a puntapiés la sala de sesiones”, contó.

El presidente del Partido Demócrata de Córdoba aclaró que seguirá apoyando las políticas de Milei y que continúa en La Libertad Avanza, aunque sin dar nombres apuntó a una posible interna con tono cordobés: “Tengo alguna versión de que habría gente de Córdoba interesada en perjudicar al Partido Demócrata, aspirarle gente”.