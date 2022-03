Las preocupaciones de Bovaglio

Instituto lleva disputados seis partidos en la Primera Nacional y ha cosechado dos victorias y cuatro empates. Convirtió cinco goles y solo recibió tres. Atrás muestra una fortaleza importante, mientras que en ofensiva genera poco.

El viernes, en el empate sin goles ante Quilmes, en el Monumental, los futbolistas, el técnico y los hinchas se fueron fastidiados porque al equipo le cuesta ganar. Quedan lamentos. Sin embargo, rápidamente debe dar vuelta la página, ya que el martes enfrentará a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Más allá de eso, el entrenador de la Gloria, Lucas Bovaglio, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA, confesó que está “preocupado” por la ofensiva del equipo.

“Ante Quilmes nos costó muchísimo asociarnos y crear situaciones de gol. De hecho, la más clara que tuvimos vino por un error del rival. Eso es lo que nos ocupa para resolver. Seguimos sin encontrar la vuelta para lastimar a los rivales. Ofensivamente, nos está faltando una vuelta de rosca para ser el equipo que deseamos”, analizó el DT albirrojo. Y agregó: “No nos pudimos imponer. El viernes hubo momentos en que el partido fue parejo, en otros fue malo. No hubo situaciones de gol”.

Sin casete, Bovaglio es autocrítico con algunos aspectos de su equipo, que continúa invicto en el certamen pero que no logra aún satisfacer. En ese marco, el DT de 43 años expresó: “Quiero ver el vaso medio lleno, porque mantenemos el invicto, sumamos. Pero lógicamente me preocupa la parte ofensiva... Aun así hay que insistir. Lo dije después del partido ante Nueva Chicago, que habíamos ganado, este es un equipo en formación. Lo reiteré después del partido pasado ante Maipú, que no jugamos bien, que este es un equipo en formación y lo sigo sosteniendo. Todavía tenemos que crecer mucho más”.

Más allá de esta preocupación que el entrenador confiesa y que varios futbolistas del plantel de Instituto coinciden, también el DT resalta lo positivo del trabajo en defensa. De los seis juegos disputados, en tres el arco terminó en cero. Mucho tiene que ver la labor del arquero Jorge Carranza y los marcadores centrales comandados por Fernando Alarcón, que viene siendo figura del equipo en la mayoría de los juegos.

“Defensivamente, siento que el equipo es sólido, nos llegan muy poco. Quilmes nos pateó casi sobre el final, cuando ya estábamos con 10”, afirmó.

—¿Imaginaba estos resultados y esta producción a esta altura del torneo o esperaba otra cosa?

—No, me esperaba un comienzo irregular, propio de un proceso nuevo, con demasiadas incorporaciones, de las cuales algunos, por distintas circunstancias, no pudieron hacer toda la etapa de preparación como nos hubiera gustado. Como dije antes, quiero ver el vaso medio lleno, el equipo está invicto, muestra cosas positivas, es sólido, no se desordena. Pero siento que tenemos potencial para dar un poco más.