¿Le dan los números a Macri?

por Diego Caniglia

Nicolás Dujovne es uno de los ministros más poderosos del gabinete de Cambiemos (Marcos Peña no entra en la consideración). Después de la superposición de ministros en el área económica, logró imponerse y hoy por hoy es el encargado de que “los números mejoren hasta noviembre”, cuando en un balotaje se decida la suerte de Mauricio Macri. Es la jugada de Cambiemos.

Tal vez por eso, el miércoles pasado unos 250 empresarios se llegaron a la Bolsa de Comercio para escuchar a Dujovne. El almuerzo fue el más concurrido de los últimos años y fue seguido con mucha atención por los hombres de negocios y por parte de políticos que responden a la coalición.



¿Qué les dijo Dujovne? Fiel a su estilo, en su discurso y en las respuestas a los empresarios se mostró cauto. Aunque dejó varias frases para el análisis que conviene tener en cuenta a la hora de trazar un panorama de lo que se viene. Comenzó haciendo un repaso de algunos “logros” de gestión pero matizó su presentación con datos de la política.

Por caso, no dudó en afirmar que el cepo cambiario impuesto entre 2011 y 2015 por el gobierno de CFK fue un “homicidio macroeconómico” y que no es viable pensar nuevamente en esa alternativa. Habló de que el crecimiento se comenzará a percibir con más fuerza “cuando se despeje la incertidumbre política”; el factor tiempo estuvo presente en muchas de sus intervenciones: para bajar la inflación, para reducir las tasas, para que aumenten las inversiones y, en definitiva, para que los números de la economía muestren mejoras palpables, reales. Le pidió a la oposición que no haga demagogia con un posible default y dijo que esa misma oposición los acusa de “ajustadores y deudores”.

“Contra los locos uno no puede inmunizarse. Nunca pensamos que alguien podría intervenir el Indec, pero lo hicieron”, disparó Dujovne sin levantar el tono. El ministro basó su presentación poniendo foco en las formas (“no rompemos contratos”) y en los plazos (“veo una mejora sustancial para 2020”), lo que fue valorado por el empresariado.

Cargando con la cruz de que todas las mejoras que se empiezan a percibir en las últimas semanas (baja del dólar y del riesgo país por casp) fue por una decisión política –la de sumar a Pichetto a la fórmula con el Presidente- Dujovne dejó una frase que no pasó desapercibida y tiene un fuerte contenido político: “La gente tiene que asimilar que Macri va a ser reelegido”. ¿No es percibido aún como una posibilidad real? Y acto seguido habló de que la gente apoyará si nota una “recuperación real” en el bolsillo antes de las elecciones.

Hasta ahí llegó. Lo demás fue remarcar que las variables económicas se estabilizarán en el 2020, continuando con este programa económico. Los empresarios se fueron como llegaron: con las dudas lógicas que no disipa la coyuntura económica pero con la esperanza de que el programa se cumpla.

Y confirmaron que los números que hay que seguir de cerca son los de las encuestas y también los de los votos –más los de noviembre que los de agosto–. Saben que los números de la macro ayudan, pero también ven que en las encuestas (al menos en primera vuelta) el margen es muy corto. Entonces, los técnicos empiezan a quedar en un segundo plano y emergen los políticos. Tal vez por eso trasladaron toda la expectativa a mañana lunes, cuando desembarque en el mismo espacio el nuevo socio de Cambiemos: Miguel Pichetto. Será otro mensaje, con otro tono, más enérgico. Con menos cifras, aunque en el fondo todo se trate de números.