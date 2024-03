Libertadores y Sudamericana: les dan bolilla al Albiazul y al Pirata

Este lunes por la noche la suerte estará echada. Por entonces, en la ciudad paraguaya de Luque, la sede de la Conmebol, los bolilleros ya habrán determinado las respectivas hojas de ruta que Talleres y Belgrano deberán recorrer en las copas Libertadores y Sudamericana 2024. Será la primera vez que los dos equipos más populares del fútbol cordobés afrontarán en forma simultánea las competencias de clubes del ámbito continental.

En ambos campeonatos, la fase de grupos - tres partidos como local y tres encuentros de visitante para cada uno de los 32 clubes participantes, que estarán divididos en ocho zonas- se jugará entre el 2 de abril y el 29 de mayo.

Ese calendario se desarrollará en paralelo con la etapa final de la Copa de la Liga y el arranque del Torneo de la Liga Profesional.

Destino Albiazul

En la Copa Libertadores, donde tiene un palmarés de 20 partidos entre 2002, 2019 y 2022, Talleres ya sabe que evitará a nueve equipos en la primera parte del certamen.

Se trata de sus compatriotas River, Estudiantes, San Lorenzo y Rosario Central, y de los equipos que -según el ranking de la Conmebol- lo acompañan en el agrupamiento del llamado Bombo 3: The Strongest de Bolivia, Deportivo Tachira de Venezuela, Millonarios de Colombia y los peruanos Universitario de Deportes y Alianza Lima.

CUARTA EXPERIENCIA. Talleres jugó la Copa Libertadores en 2002, 2019 y 2022. La última vez llegó hasta la instancia de cuartos de final. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Entre los 22 rivales posibles de la ‘T’ figuran siete brasileños -Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Sao Paulo (Bombo 1); Atlético Mineiro (Bombo 2); Botafogo (Bombo 3)-; tres ecuatorianos -Liga de Quito (Bombo 1), Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil (Bombo 2)- y tres uruguayos: Peñarol (Bombo 1); Liverpool y Nacional (Bombo 4).

También dos paraguayos -Libertad y Cerro Porteño (Bombo 2)-, un boliviano -Bolívar (Bombo 2)-; un colombiano -Junior (Bombo 2)-; un venezolano -Caracas (Bombo 3)-; y cuatro chilenos: Huachipato, Cobresal, Palestino y Colo Colo (Bombo 4). En el caso del Albiazul, Perú es el único destino extranjero descartado de antemano para la instancia inicial.

Embarque Pirata

En la Copa Sudamericana, donde acumula ocho presentaciones entres las ediciones de 2013, 2015 y 2016, Belgrano ya sabe que tendrá como cabeza de serie a uno de estos cuatro elencos brasileños: Atlético Paranaense, Inter de Porto Alegre, Corinthians y Cruzeiro. Esto se debe a que los otros cuatro integrantes del Bombo 1 son Boca Juniors, Racing Club, Lanús y Defensa y Justicia, que no podrán compartir grupo con otro representante argentino.

OTRO CUARTETAZO. Belgrano jugó la Copa Sudamericana en 2013, 2015 y 2016. Será su primera participación desde que el torneo tiene fase de grupos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Otra certeza para el Pirata es que evitará a dos miembros del Bombo 2 (Argentinos Juniors y Fortaleza de Brasil) y a los siete equipos con los que comparte el Bombo 3: Universidad Católica de Ecuador; Universidad César Vallejo de Perú, Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano de Paraguay, Cuiabá de Brasil, Nacional Potosí de Bolivia y Racing de Uruguay.

Talleres y Belgrano podrían protagonizar su primer clásico en el ámbito de la Conmebol. Esto sería factible en el Repechaje entre 2° y 3° de los dos torneos o en la Fase Final de la Copa Sudamericana, si el Albiazul pasa a esa competencia en carácter de 'transferido'.

El segundo rival de la ‘B’ saldrá de estos seis conjuntos que integran el Bombo 2: Independiente Medellín de Colombia, Delfín de Ecuador, Unión La Calera y Coquimbo Unido de Chile, Danubio de Uruguay y Metropolitanos de Venezuela.

Completará su grupo un representativo del Bombo 4, que integran Alianza Petrolera de Colombia, Real Tomayapo de Bolivia, Deportivo Garcilaso de Perú, Rayo Zuliano de Venezuela, Bragatino de Brasil, Nacional de Paraguay, Always Ready de Bolivia y Sportivo Trinidense de Paraguay.

Por proceder de la fase preliminar de la Copa Libertadores, los últimos cuatro equipos mencionados son los únicos que están habilitados para compartir la fase de grupos con otros representantes de su mismo país.

La Conmebol anticipó que habrá un incremento de los premios respecto a sus campeonatos de 2023. El año pasado, cada equipo de la Libertadores tenía asegurado un fijo de US$ 3.000.000 y un plus US$ 300.000 por juego ganado, y cada competidor de la Sudamericana cobraba un caché de US$ 900.000 más US$ 100.000 por victoria, en concepto de ‘mérito deportivo’.