Libertarios cordobeses apoyan acuerdo con el PRO y piden federalizar la campaña

Las elecciones del domingo pasado – las cuales parecen haber ocurrido hace una eternidad– generaron uno de los tembladerales políticos de mayor magnitud y un reacomodamiento de fuerzas como no se veía al menos en las últimas décadas en nuestro país.

El triunfo de Unión por la Patria con Sergio Massa a la cabeza en la primera vuelta electoral y el segundo lugar obtenido por La Libertad Avanza, que esperaba un resultado mucho más abultado, impactó en todo el sistema político nacional. Las horas siguientes fueron vertiginosas: Patricia Bullrich, Mauricio Macri y buena parte del PRO decidió acompañar a Javier Milei de cara al balotaje, generando un cimbronazo en lo que era Juntos por el Cambio hasta el domingo.

En ese marco, el movimiento libertario no estuvo exento de las especulaciones. Se originó una fuerte ola de versiones que indicaban que la llegada del expresidente junto a Bullrich no era visto con buenos ojos por algunos diputados de provincias del interior que consideraban que ambos dirigentes son parte de “la casta” y hasta se especuló con que algunos abandonarían el espacio.

Respaldo. En Córdoba, los principales referentes de la lista de Milei descartaron de plano esta posibilidad y consideraron que con los resultados puestos era “una situación necesaria” la incorporación de los popes del PRO de cara a la definición del próximo 19 de noviembre. María Celeste Ponce, diputada electa, fue una de las primeras en hacer pública su posición y se manifestó a través de las redes sociales con un mensaje en apoyo a Patricia Bullrich. “Pese a no formar parte del PRO, destaco su persona y su trabajo. Espero que se repitan estos encuentros y se fortalezca la democracia mediante el diálogo y el federalismo conociendo al país. LIBERTAD O KIRCHNERISMO”, escribió la presidenta de la agrupación Pumas Libertarios.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA y en la misma línea se expresaron otros referentes libertarios. “Los diputados y senadores electos tuvimos una reunión el miércoles en el Hotel Libertador, en Buenos Aires, y no hubo discordias. Estuvo Javier Milei, hablamos con él, lo vimos muy bien, confiado. Lo óptimo era ganar en primera vuelta, pero llegamos a este momento y necesitamos sumar un caudal importante de votos, no vemos ni un problema ni una contradicción”, indicaron.

Análisis electoral. A la hora del balance de la elección de la semana pasada, la principal coincidencia entre los dirigentes del ‘León’ es que los resultados en la primera vuelta electoral no fueron los esperados. Sin embargo, la lectura varía según el territorio en cuestión. “En el interior se ganó en todos lados, pero donde no se ganó fue en los lugares donde está presente el peronismo feudal. Desde la provincia de Buenos Aires y también en algunas provincias del norte nos llegan fuertes videos de fraude, en los que vemos que no se respetó la voluntad popular y deberíamos todos salir a gritar”.

Por este motivo los diputados cordobeses consideran que el apoyo que pueda aportar Juntos por el Cambio, principalmente en materia de fiscales, es clave para las aspiraciones de los mileistas. “Hay que duplicar el esfuerzo, mover los remos porque frente al peronismo todo cuesta mucho más”. A la hora de la autocrítica consideran que “faltó federalizar la campaña y generar un mayor compromiso de algunos fiscales”.

En este último punto hay un doble análisis sobre una de las movidas más comentadas de los últimos días: la salida del dirigente Luis Barrionuevo quien se había comprometido con el aporte de fiscales que en la práctica no se vieron. “Nos sacamos un problema”, reflexionan otros.

Pedido por Córdoba. En la reunión de los parlamentarios en Buenos Aires trascendió que el propio diputado electo Gabriel Bornoroni le solicitó a Milei que desembarque en Córdoba, lugar donde se ganó tanto las PASO como la primera vuelta electoral, “sólo por cuatro horas”, pero éste explicó que por falta de tiempo su campaña se concentrará en Buenos Aires, ya que un viaje hacia tierras mediterráneas le insumiría un día completo. “No son sólo las cuatro horas, sino que es tiempo en Aeroparque, selfies, esperas en aeropuertos, se va todo el día”, respondieron desde el entorno de Milei.

Por tal motivo se especula que a partir de ahora y hasta el 19 de noviembre, el candidato presidencial pondrá todo el foco en el escenario donde se libra la ‘madre de todas las batallas’: el conurbano de la Provincia de Buenos Aires. “No alcanzan los días para todo lo que hay que hacer y su campaña debe concentrarse en el conurbano bonaerense, caminar por ahí el poco tiempo que tenemos”, comentaron.