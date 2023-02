Libertarios: tres candidatos y tres posturas distintas sobre cómo definir la interna

La interna libertaria parece complejizarse cada día más. En los últimos días proliferaron en Córdoba los afiches de dirigentes que buscan quedarse con el título de ‘candidato de Javier Milei en Córdoba’. Si bien aún no se confirmó el calendario electoral provincial, ya hay varios nombres en la carrera libertaria local y pocas definiciones por parte de los popes de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Consultados por PERFIL CORDOBA los tres principales anotados –Rodolfo Eiben, Gabriel Bornoroni y Agustín Spaccesi– analizaron el escenario actual y explicaron cuál sería la manera más conveniente de definir al candidato libertario en Córdoba.

Rodolfo Eiben, abogado y presidente del Partido Demócrata de Córdoba considera que no habrá internas porque el candidato está definido y será él quien encabezará la boleta provincial. “Yo represento al Partido Demócrata de Córdoba, que tiene definido mi candidatura y la de Milei como Presidente. No estamos sujetos a internas. No sé quién habla de internas. Puede ser alguna otra expresión de deseo de algún otro candidato que está en su derecho, si es que tiene partido. De los que yo he visto ninguno tiene partido”, aseguró Eiben marcando la cancha.

“Son expresiones de deseo, que manifiestan una voluntad de querer ser. Yo quiero reemplazar a Joe Biden en Estados Unidos, pero no puedo. Si esta gente manifiesta con qué partido quiere ser candidato, si tienen congresales, afiliados, entonces podrán ser. Sino deberán ir con algún sello alquilado o sumarse al Partido Demócrata que tiene a su candidato definido. Las puertas están abiertas y pueden ser candidatos a otras posiciones. Esta gente que ha salido a manifestar un voluntarismo propio no pertenece a las filas del Partido Demócrata porque no están afiliados”, agregó contundente. Y contó que el próximo 1 de marzo lanzará su candidatura en un acto en un hotel céntrico, en el que será el único orador y en el cual presentará candidatos a intendentes del interior y a legisladores departamentales.

El ‘dedo de Milei’. Gabriel Bornoroni es otro de los candidatos en carrera. El empresario es el actual presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba (Fecac) y es tesorero de la Cámara de Comercio de Córdoba, entre otros espacios dirigenciales. Según Bornoroni todos los anotados “somos referentes de Milei y estamos trabajando para Milei presidente. Entonces Milei va a ser quien elija el candidato y cuál va a ser la estrategia en la provincia. No hay interna porque lo decidirá él, lo cual es lógico porque es su espacio, él va a comandar la estrategia”, afirmó.

Bornoroni contó que mantuvo un encuentro con Carlos Kikuchi, el armador político de Milei, quien le explicó cómo se definirá la interna. “En la charla que tuvimos con Kikuchi indicó que Milei va a definir el candidato. Él va a poner el mejor jugador para que lo acompañe desde Córdoba para llegar a la presidencia en 2023”. Respecto a sus acciones políticas dijo: “Estoy recorriendo toda la provincia, llevando más que mi candidatura la de Javier Milei. Tenemos que sacar la casta de los últimos 70 años”, completó.

Una gran encuesta. Agustín Spaccesi, presidente del Partido Libertario Córdoba se mostró cauteloso en torno a la situación que se vive sobre las candidaturas. “Nosotros seguimos con el mismo trabajo de siempre que es hacer crecer las ideas de la libertad. Tenemos 62 juntas promotoras con la idea de presentar candidatos en el interior, esto representa más del 80% de la población de la provincia, lo cual es muy significativo”, detalló “Empezamos a trabajar en 2018 y ahora hemos decidido lanzar la precandidatura a gobernador con una batería de propuestas que puede ser de utilidad para resolver los problemas de Córdoba”, comentó.

Respecto a la modalidad para resolver la interna, Spaccesi brindó su mirada y aprovechó para sacar a relucir su historia vinculada a Milei. “Primero es importante decir que son bienvenidos todos. En 2019 cuando tuvimos la primera experiencia electoral del liberalismo éramos muy pocos. Está bueno que se sume gente, es un reflejo del crecimiento del espacio. Segundo, como buenos liberales, debemos armar una lista de unidad y la mejor forma de conformar esa lista es mediante el proceso de encuesta”, opinó. Y agregó: “No tenemos la posibilidad de armar una PASO o una elección interna porque somos partidos diferentes, pero sí tomar la demanda. Mediante el mecanismo de encuesta saber quién es al que los cordobeses quieren como candidato en Córdoba. Eso se decidió en Buenos Aires”, cerró Spaccesi. Tres candidatos, tres opiniones respecto a cómo dirimir la interna para definir al candidato de La Libertad Avanza en la provincia.