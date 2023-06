Llaryora a Juez: Nunca reconoce cuando pierde

Martín Llaryora aseguró este mediodía que la “tendencia es irreversible” y que “algunos no saben perder” al referirse sin nombrarlo a la postura adoptada por Luis Juez, quien aún no reconoció formalmente la derrota.

“Creo que es una estrategia. Nunca reconoce cuando pierde. A mí me tocó ganar y me tocó perder. Cuando yo pierdo, reconozco. Soy una buena persona”, dijo el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba.

"No me llamó. Me llamaron otros, pero él no me llamó”, precisó al ser consultado sobre si Juez se había comunicado con él.



Escrutinio. Llaryora dijo que está “muy caliente” por lo sucedido con el recuento de votos “porque es como si hubiera ganado el Mundial” y le “llevaron la Copa del Mundo para festejar de acá a 10 días”.

Respaldo. Además afirmó que “Schiaretti va a ser el próximo presidente de la Argentina”. “¿Cómo se va a jubilar? Tiene un trabajo por delante”, respondió ante una consulta de la prensa sobre el futuro rol del actual mandatario provincial.

“Nosotros claramente empezamos de cero en el sentido de que empieza otra generación y que en estos 24 años de Juan (Schiaretti) y de José (De la Sota), nosotros vamos a conservar la esencia del gobierno pero vamos a hacer transformaciones”, explicó Llaryora.

“Ya no van a poder decir más son 24 años de José y Juan, porque yo cuando empezó José tenía 26 años”, agregó.

“No somos la misma estructura. Nosotros venimos hoy con un partido cordobés. De hecho tanto me criticaron cuando abrí a alianzas y trabajo con radicales, con el PRO. Ese fue un factor preponderante para el triunfo, el haber entendido el signo de este tiempo que es diálogo, de acuerdo”, sostuvo al dar razones de su triunfo en los comicios de este domingo.