Llaryora desmintió a Adorni sobre la negativa a coparticipar el impuesto PAIS: "No estuvo en la reunión"

Son horas decisivas para la Ley Ómnibus, que comenzará a tratarse en sesión extraordinaria en Diputados a partir de este miércoles, por lo cual están activas las negociaciones sobre los artículos que la componen. El impuesto PAIS es un punto clave que generó polémica por las contradicciones internas en el Gobierno nacional y los gobernadores que participaron de la reunión.

Manuel Adorni, vocero presidencial, desmintió este miércoles que los gobernadores hayan hablado en la reunión con el ministro Guillermo Francos sobre coparticipar el impuesto PAIS: “Fueron versiones que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios. Reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión la coparticipación del impuesto País”, dijo en conferencia de prensa.

Nicolás Massot: "Van a hacer carpetazos a los diputados disidentes"

El gobernador Martín Llaryora salió al cruce y confirmó la versión que circuló el lunes por la noche tras la reunión de los gobernadores con Francos. “Adorni es un empleado y no estuvo en la reunión. Si hubiera estado sabría que fue un tema central. No colabora en nada con esa frase desafortunada”, manifestó en El Doce.

Y agregó: “Con estas declaraciones parece que el Gobierno no se quiere dejar ayudar. Estamos convencidos que hay que acompañar al Gobierno y ayudarlo a poder generar una ley, que tiene puntos que son buenos para Argentina. A los puntos malos los hemos sacados, los que afectaban a la producción”.

“Un plan de ajuste salvaje como este no tiene ninguna posibilidad de sostenerse si a la vez no hay un plan de inversión y si a la vez no hay un plan que genere trabajo y empleo. Nosotros vamos a seguir defendiendo los sectores productivos de Córdoba”, indicó el gobernador.