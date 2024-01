Llaryora en Buenos Aires: no a las retenciones regionales y no a la privatización del banco Nación, sus ejes en la Ley Ómnibus

Martín Llaryora se instalará en la ciudad de Buenos Aires para presionar. Quiere modificaciones quirúrgicas en la Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso. Lidera las negociaciones junto a su par de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

“Le estamos ayudando al gobierno nacional a no romper el tejido productivo del interior”, remarca Martín Llaryora. Busca que un par de artículos se modifiquen. Hay aspectos que considera “errores garrafales”, uno de ellos es ponerle más retenciones a las exportaciones.

“Ponerle retenciones a quienes generan trabajo es un error garrafal. En otros países se ayudan a exportar”, indicó en la entrevista con Alejandro Fantino en Neura.

El gobernador de Córdoba mantuvo reuniones clave junto a los legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Angel Pichetto. Leen y modifican artículos que deben cambiarse, modificarse antes que le Ley llegue al recinto. “Fabricar algo en Argentina y buscar un mercado es tremendamente difícil, y a eso le pones retenciones. Pero aparte son economías regionales o micro economía, le haces perder mercados. El maní por ejemplo, son años de trabajo y un impuesto te las deja fuera del mercado”, aclaró el mandatario.

Todos juntos apuntan a dos artículos: retenciones y privatizaciones. Llaryora no quiere que la ley se caiga, busca acompañar, “ayudar”, según sus palabras.

En el encuentro con los diputados agregaron un tercer punto: jubilaciones. "Vamos a ajustar las negociaciones porque tenemos disidencias parciales con la propuesta del oficialismo", deslizó un diputado del espacio al salir de la reunión de bloque pasó a un cuarto intermedio a la espera de ver qué posición asumen los radicales y que señales dan desde el mismo oficialismo.

Llaryora y Pullaro dejaron tarea a los legisladores clave para acompañar la iniciativa oficialista, pero se llevaron un pedido: juntar a 16 gobernadores, entre los de Juntos por el Cambio y los espacios provinciales para que fijen una posición frente a las medidas del Gobierno.

Una de las ideas que tiene el mandatario cordobés es un plan canje de impuestos: “es mejor que aparezca un nuevo impuesto para los que generan y producen que subir las retenciones”.

“Yo uno de los gobernadores que he salido a acompañar la institucionalidad. Lo importantes es lo que uno hace no lo que dice. Ese acompañamiento debe ser inteligente. No podés hacer un acompañamiento zonzo”, expresó en Neura.

Noticia en desarrollo