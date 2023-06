Llaryora se proclama gobernador y dice que la tendencia es irreversible

Casi a las dos de la mañana apareció el candidato oficialista en el escenario.

Ofuscado y desorientado, Martín Llaryora afirmó que "el máximo perjudicado hoy en esta jornada somos todos los cordobeses y en especial lo que tenemos el derecho de festejar el esfuerzo por esta campaña". Considera que la tendencia es "irreversible, pero la Junta Electoral no nos deja festejar".

Ante los militantes, Llaryora dijo que "no hay más perjudicado que nosotros. En una provincia como la nuestra deberíamos tener todos los resultados, pero no lo tenemos. Tenemos 50 mil votos de diferencia con el 90% del conteo", informaba a sus seguidores.

Solo subieron y se presentaron ante los militantes los cuatro candidatos principales por la provincia y la ciudad de Córdoba. Se lo pudo ver a Florencio Randazzo entre el público, sin buscar protagonismo.

Juan Schiaretti, vestido con su tradicional campera roja estaba al costado del escenario. Minutos previos a que suba Llaryora al escenario mantuvo una charla con el candidato a gobernador Martín Llaryora. Los hombres de confianza del mandatario afirman que hablará una vez que haya datos finales del escrutinio provisorio.

A la 1;47 el locutor oficial presentó al intendente de Córdoba y le dio la bienvenida "al futuro gobernador de la provincia".

Myrian Prunotto, la candidata a vicegobernador adelantó que "nos vamos a quedar acá hasta que la justicia electoral nos diga".

Pero la noche no es completa para el candidato. "Como puede ser que no tengamos el escrutinio. Hace tres horas que deberíamos estar festejando, No es culpa nuestra", afirmaba en el escenario. También se dio tiempo para hablarle a los fiscales, pidiéndole que "cuiden cada voto".

Somos la próxima generación

Al terminar con las justificaciones y endilgando las culpas hacia la Justicia Electoral de la provincia, Llaryora se presentó como ganador de la elección y adelantó cómo será su gobierno. En el discurso no faltó las alusiones al cordobesismo y a "quienes iniciaron el gen cordobés, como José Manual de la Sota". También palabras para Juan Schiaretti, como el "próximo presidente de los argentinos".

Pero dejó en claro que en esta elección "somos la próxima generación, tenemos que dejar atrás los 24 años, empezamos de cero. Es el partido cordobés", les pedía atención a los periodista con las declaraciones.

"Somos una nueva manera de hacer política", plantó como bandera el candidato. "Hoy comienza una nueva era. Le agradecemos por los 24 años, pero comienza lo mejor. Vamos a hacer las reformas necesarias para mejorar", quiso dar un paso para adelante dejando en el pasado la gestión de Schiaretti.