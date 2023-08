Llaryora sobre la frase “los pituquitos de Recoleta”: “No agravié a nadie”

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que la frase sobre “los pituquitos de Recoleta” no es “ofensiva”.

"Lo dije pensando en que un hombre de los nuestros es el candidato para la Argentina. No podemos seguir pagando la luz más cara o las retenciones. Si no gritábamos, eso no estaba en la agenda", sostuvo Llaryora.

Llaryora explicó el significado de la frase sobre los “pituquitos de Recoleta”

"No agravié a nadie. No es una frase ofensiva y en Buenos Aires se usa ese dicho. Pasa que la descalificaron para descontextualizar”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Además afirmó que “hay gente que cree que canta la verdad descalificando a través de los canales nacionales”. “Con todos los subsidios que tiene el AMBA, para mí no gobiernan bien", añadió el intendente de Córdoba.

Schiaretti

Al ser consultado sobre la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti en las PASO del próximo domingo, Llaryora contestó: "Tengo toda la expectativa puesta porque todos los cordobeses y hermanos del interior acompañarán a un candidato del interior, frente a candidatos que son de la 'República del AMBA'".

Rodríguez Larreta

"Enhorabuena que algunos candidatos de otros partidos hablen de federalismo, como Horacio Rodríguez Larreta”, consideró Llaryora.

Y luego se preguntó: “¿Pero hubieran hecho lo mismo si nosotros no pegábamos el grito?” “No, y no estaría en agenda. Si no acompañamos a Juan Schiaretti, candidato del interior, después no nos quejemos", respondió el gobernador electo de Córdoba