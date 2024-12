Los cordobeses campeones de los torneos de la AFA

La final del Trofeo de Campeones 2024, que se disputó el sábado pasado en Santiago del Estero, fue muy especial para dos futbolistas cordobeses. En ese partido, Luciano Lollo y Pablo Piatti se despidieron de Estudiantes de La Plata a lo grande: dieron la vuelta olímpica en el Estadio Madre de Ciudades, luego de la contundente victoria 3-0 ante Vélez Sarsfield.

“Es una alegría enorme que mi último partido en el club haya terminado de esta manera. Ahora a descansar un poco y después veremos a dónde arrancamos”, señaló el defensor oriundo de Alejo Ledesma.

Lollo, de 37 años, debutó como profesional en Belgrano y también vistió las camisetas de Racing Club, River Plate y Banfield antes de desembarcar en 2022 en el Pincha, donde disputó 87 partidos, convirtió tres goles y ganó tres títulos.

"Estudiantes es más que mi club, es más que mi casa. Tuve la suerte de criarme en esta institución y de formarme con sus valores. Eso es lo más bonito que me llevo", expresó Piatti, quien obtuvo cuatro campeonatos en sus dos etapas con la casaca roja y blanca.

A su vez, Piatti, mediocampista de La Carlota de 35 años, anunció su retiro de la actividad futbolística y su radicación en España, donde jugó en los clubes Almería, Valencia, Espanyol y Elche.

CUARTO TÍTULO. Pablo Piatti, mediocampista oriundo de La Carlota, cuelga los botines luego de una nueva vuelta olímpica con El Pincha.

Lollo y Piatti hicieron doblete en la presente temporada con el equipo platense, que también se adjudicó la Copa de la Liga 2024. En esa competencia también se consagró otro cordobés, el delantero Javier Correa, quien actualmente defiende los colores de Colo-Colo de Chile.

Otro futbolista que este año celebró una consagración en la máxima divisional del fútbol argentino fue el lateral Tomás Guidara, integrante del plantel de Vélez Sarsfield que se adjudicó el Torneo de la Liga Profesional.

En ese certamen, el ex Belgrano, de 28 años, jugó cinco partidos (cuatro de titular y uno como reemplazo), permaneció en el banco de suplentes en 11 ocasiones y no fue citado por el DT Gustavo Quinteros en ocho encuentros.

TOMÁS GUIDARA. El lateral ex Belgrano integró el plantel de Vélez Sarsfield, que se adjudicó el Torneo de la Liga Profesional

Ilusiones en ascenso

En los torneos del ascenso de la AFA también hubo varios cordobeses que sumaron vueltas olímpicas a sus fojas de servicios. El arquero Jorge Carranza fue campeón de la Primera Nacional con Aldosivi de Mar del Plata, repitiendo el título que había logrado con Instituto dos décadas atrás.

“El Loco”, de 43 años, llegó al Tiburón cedido a préstamo por La Gloria, luego de que Diego Dabove lo sacara del primer equipo albirrojo y le confiara la titularidad a Manuel Roffo. “Llegó un técnico que no me quería y yo tenía un año más de contrato. Si me quedaba iba a ser raro, así que decidí irme”, explicó en su momento el cuidapalos nacido en Jesús María.

En el equipo marplatense también jugaron los delanteros Elías Torres (Ucacha), Agustín Colazo (Río Segundo) y Natanael Guzmán (Villa Nueva).

ELÍAS TORRES. El delantero de Ucacha tuvo una participación clave en el triunfo de Aldosivi de Mar del Plata sobre San Martín de Tucumán, en la final de la Primera Nacional.

Torres (23) marcó el gol que aseguró el triunfo de Aldosivi en la final ante San Martín de Tucumán, y Colazo (24), cuyo pase pertenece a Belgrano, fue el goleador del equipo dirigido por Andrés Yllana, con 15 anotaciones. Guzmán (25) se sumó a Aldosivi luego de su paso por el fútbol uruguayo, en los clubes Montevideo City Torque y Plaza Colonia.

También hubo presencia cordobesa en Central Norte de Salta, el campeón del Torneo Federal A. Allí jugaron tres futbolistas con pasado reciente en Racing de Nueva Italia: el arquero Leonardo ‘Calidad’ Rodríguez (32), el lateral Santiago Rinaudo (26), el volante central Emmanuel Giménez (40) y el atacante Emiliano Blanco (33). También el marcador central Renzo Paparelli (ex Talleres, 27 años); el mediocampista Valentín Barbero (ex Belgrano, 24 años); y Juan Pablo Cabaña (22), delantero formado en Atalaya y que posteriormente siguió su carrera en las inferiores de Boca.

OTRO ASCENSO. Emmanuel Giménez, pieza clave de Central Norte de Salta, ganador del Torneo Federal A. El mediocampista ya había ascendido a la Primera Nacional con Racing de Nueva Italia.

Grito santiagueño

El defensor Yuri Casermeiro, el delantero Favio Cabral y el extremo Agustín Morales fueron los jugadores de nuestra provincia que participaron en la histórica consagración de Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Argentina 2024, que se concretó el 11 de diciembre en Santa Fe.

Casermeiro (22) se sumó al Ferroviario en julio pasado tras quedar libre de Belgrano, donde fue capitán del equipo de reserva pero no llegó a debutar como profesional. Cabral (23) se formó en las inferiores de Talleres y se sumó al plantel dirigido por Omar de Felippe luego de un destacado paso por Cipolletti de Río Negro. Morales (25) se inició en Alianza de Jesús María y luego jugó en Instituto, Güemes de Santiago del Estero y All Boys.

PASADO ALBIAZUL. Favio Cabral se inició en las inferiores de Talleres y se consagró campeón de la Copa Argentina jugando para Central Córdoba de Santiago del Estero.

Vuelo internacional

En su regreso al fútbol argentino, Luciano Vietto, el delantero nacido en Balnearia, se dio el gusto de ganar la Copa Sudamericana con Racing Club, el club donde debutó como profesional en 2011. Tras su partida de La Academia, una década atrás, el atacante jugó en los clubes españoles Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia; en Fulham de Inglaterra; en Sporting de Lisboa Portugal y en tres equipos de Arabia Saudita: Al-Hilal, Al-Shabab y Al-Qadisiya. “Vengo a intentar ganar títulos y dar lo mejor de mí para el equipo”, dijo Vietto, de 31 años, cuando en setiembre pasado firmó contrato con el club bonaerense hasta fines de 2025.

La Copa América 2024, que se jugó en Estados Unidos, fue otro logro internacional del fútbol argentino con presencia cordobesa. Cristian ‘Cuti’ Romero (26), Nahuel Molina (26) y Julián Álvarez (24) sumaron su tercera estrella con la camiseta celeste y blanca, luego de haber sido partícipes de las obtenciones del torneo continental de 2021 en Brasil y del Mundial de 2022 en Qatar.

FESTEJO INTERNACIONAL. Luciano Vietto retornó a Racing Club luego de una década y celebró la obtención de la Copa Sudamericana.

LOS CAMPEONES CORDOBESES

Copa de la Liga: Luciano Lollo, Pablo Piatti y Javier Correa (Estudiantes de La Plata).

Torneo de la Liga Profesional: Tomás Guidara (Vélez Sarsfield).

Trofeo de Campeones: Luciano Lollo y Pablo Piatti (Estudiantes de La Plata).

Copa Argentina: Yuri Casermeiro, Favio Cabral y Agustín Morales (Central Córdoba de Santiago del Estero).

Primera Nacional: Jorge Carranza, Elías Torres, Agustín Colazo y Natanael Guzmán (Aldosivi de Mar del Plata).

Torneo Federal A: Valentín Barbero, Juan Pablo Cabaña, Emmanuel Giménez, Renzo Paparelli, Santiago Rinaudo, Emiliano Blanco y Leonardo ‘Calidad’ Rodríguez (Central Norte de Salta).

Copa Sudamericana: Luciano Vietto (Racing Club).

Copa América: Cristian Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez.