Los cuatro ejes claves del plan de seguridad del gobierno de Llaryora

Uno de los reclamos más urgentes que deberá afrontar la nueva gestión provincial encabezada por Martín Llaryora, será el de la inseguridad. Este flagelo se ubica como el principal reclamo de los vecinos en cualquier estudio de opinión pública y fue uno de los grandes ejes que atravesó, de manera transversal, la campaña electoral en Córdoba.

Juan Pablo Quinteros será el nuevo ministro de Seguridad y tendrá bajo su mando una de las áreas más complejas y seguramente una de las más seguidas de cerca por la ciudadanía. Su desembarco, que aún no fue oficializado por el gobernador que asumirá el próximo 10 de diciembre, comenzó a gestarse luego de las elecciones municipales en las que el exconcejal participó como candidato a intendente por el espacio ‘Somos Córdoba’. Allí, el dirigente surgido en las huestes del juecismo y luego transformado en un referente del vecinalismo, propuso un ambicioso plan de seguridad que diseñó junto a especialistas en la materia, entre ellos Miguel Robles.

El proyecto logró cosechar un contundente apoyo por parte de Soledad Laciar, quien describió en su momento a la iniciativa en materia de seguridad como “la más seria” entre los postulantes al Palacio 6 de Julio, contienda en la que finalmente se impuso Daniel Passerini.

Si bien prima el hermetismo respecto al plan integral de seguridad que buscará imponer Quinteros, el nuevo esquema contaría con cuatro ejes fundamentales, según pudo establecer PERFIL CÓRDOBA.

El primero de ellos está vinculado a la creación de un cuerpo de prevención del delito. Si bien aún no trascendieron detalles finos sobre la conformación de esta fuerza, buscará actuar como auxiliar de la policía y presentará puntos en común con la guardia urbana que actualmente recorre las calles de la ciudad y tiene una fuerte presencia en el Parque Sarmiento. La misma contaría con armas no letales, entre ellas pistolas Taser y gases en aerosol y tendrá como eje fundamental actuar de manera disuasoria bajo el lema “mirar para cuidar”. Estará presente en las principales ciudades de la provincia y buscará recuperar el espacio público, una de las premisas principales de lo que será la futura gestión de Quinteros.

Aún resta develar una serie de interrogantes en torno a esta fuerza, entre ellas quien será el encargado de brindarle capacitación para el uso de las armas no letales, el número de integrantes que tendrá y cuáles serán sus límites y responsabilidades, entre otros, los cuales seguramente serán anunciados por los propios funcionarios tras la asunción.

Datos e inteligencia artificial. El segundo eje estará vinculado al uso de la tecnología para la prevención del delito. En ese marco, se apelará al uso de la ciencia de datos para confeccionar un “mapeo de calor” a través de inteligencia artificial. También se incorporarán cámaras y domos, un reclamo vecinal que sonó fuerte en los últimos meses en distintas ciudades del interior.

En palabras de Quinteros pronunciadas durante la campaña, las cámaras no sólo deben utilizarse para elaborar multas, sino que deben ser un recurso más a la hora de enfrentar al hampa. En ese sentido, las mismas sólo servirán “si hay quien las mire y las analice; sino no sirven de nada”, supo decir el exconcejal. Con estas herramientas se buscará trabajar en la prevención del delito, un punto muy cuestionado en la actualidad.

Mejor vínculo con la policía. Quinteros siempre consideró que a la Policía de Córdoba se le debe brindar mejores herramientas para su trabajo diario. Por eso se descuenta que se profundizará la labor en materia de capacitación y la incorporación de mayores recursos para las fuerzas de seguridad. Esto incluirá la infraestructura edilicia. En este vínculo, la idea que deslizan desde Seguridad es una mayor presencia del futuro ministro en situaciones que así lo requieran. “Hay que estar donde a uno se lo requiera. Los buenos policías deben tener la certeza de que no van a estar solos en la calle”, aseguran que es una de las frases de cabecera de Quinteros en estos días. En los últimos días, Quinteros recibió una buena noticia anticipada.

En la jornada del viernes se concretó el egreso de la primera cohorte que egresa bajo la nueva currícula de formación policial que elevó a 3 años la carrera para convertirse en agente policial. De esta manera, quedarán incorporados a la fuerza 702 nuevos suboficiales de la Policía de Córdoba y 30 nuevos agentes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Lucha contra el narcotráfico. Entre los ejes de la gestión de Quinteros se destacará trabajar en conjunto con las fuerzas nacionales en la lucha contra este flagelo. Aún no se conocen muchos detalles al respecto y se esperan más precisiones para los próximos días. “Córdoba no es Rosario, pero podemos llegar a serlo si no actuamos”, es otro de los axiomas que suele pronunciar el exconcejal. El combate al narcotráfico buscará ser uno de los sellos de su gestión al frente del ministerio.

Quinteros sabe que el desafío es grande y que su gestión se desarrollará con múltiples desafíos sociales y económicos imperantes en todo el territorio nacional. Los resultados en la calle serán los que marcarán el ritmo de su trabajo al frente de una de las carteras más sensibles del próximo gobierno provincial.