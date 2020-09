Los exempleados de LATAM echan a volar la creatividad

JUAN ERRAMOUSPE

El pasado 17 de junio, un comunicado informaba el cese de operaciones de LATAM Airlines Argentina, “por tiempo indeterminado, debido a que con las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable”.

Así, 1.700 trabajadores de la compañía se anoticiaban de una decisión empresarial que los dejaba ante la realidad de perder sus empleos, en medio de una profunda crisis agravada por la pandemia de coronavirus.

Al margen de las distintas situaciones institucionales y políticas que se presentaron en las semanas siguientes, la única salida viable para muchos de ellos (más de 1.000 personas) fue acogerse a la propuesta de la empresa: un retiro voluntario con el monto indemnizatorio correspondiente más un 40%.

Y ahí nace esta historia, la de más de un centenar de aquellos empleados que decidieron dar vuelta la página y seguir adelante con emprendimientos propios, preexistentes o no, que se convirtieron en una comunidad de negocios: @manoslatam.

Mariana Vannucci, con 10 años en atención al público en el aeropuerto Taravella, le relató a PERFIL CÓRDOBA la génesis de este grupo de emprendedores.

La comunidad surgió por la iniciativa de Virginia Costa, tripulante de LATAM en Buenos Aires, quien comenzó a tuitear sobre sus excompañeros de la empresa: “Muchos decidimos desvincularnos; ante algo tan repentino era como la única vía, empezamos a poner nuestros emprendimientos particulares y ella comenzó a publicar en su Twitter las propuestas de quienes le escribían, para visibilizarlos”, cuenta Mariana.

A Virginia se le ocurrió hacer algo que tuviera un nombre identificatorio, una marca, y allí surgió @manoslatam en Instagram en la que va publicando todas las cuentas que sus excompañeros le van pasando.

“Arrancó primero en Buenos Aires, luego se sumó Córdoba, después Mendoza y así hasta ahora, que ya somos más de 100 de todo el país y la cuenta ha llegado a los 7.000 seguidores”, afirma.

–¿Los emprendimientos son anteriores a la decisión de LATAM de desvincular al personal? ¿En tu caso ya lo tenías y tus compañeros también?

–En mi caso es anterior, yo soy diseñadora gráfica, en mis tiempos libres hacía decoración en papel para eventos y con el boca en boca iba teniendo clientes, pero nunca lo había tomado como un emprendimiento concreto. A todos nos tomó de sorpresa, fue algo inesperado y que se dio muy rápido; en un par de meses no había más empresa, no había más vuelos y no había más trabajo. Eso hizo que pensáramos: bueno, a ver a dónde me enfoco, dónde pongo mis energías, porque a veces no se dimensiona, pero es algo muy fuerte después de 10 años de haber estado en un empleo ‘estable’. Cuando uno trabaja en la aeronáutica, eso es tu vida, es increíble.

Yo tenía esto y dije “bueno, le pongo todas mis energías” y muchos de mis compañeros pensaron lo mismo con sus emprendimientos. Intercambiando ideas y viendo que todos necesitaban el diseño de sus marcas, el desarrollo de sus imágenes, logotipos, plantillas para las fotos, cómo manejar sus cuentas, me puse a trabajar con y para ellos.

De todo lo malo que pasó, surgieron estas cosas que son muy buenas.

–Y hay una gran cantidad de rubros.

–Hay un montón de rubros, desde pastelería hasta yoga, velas, un chico que hace fogoneros, unas chicas en Córdoba que venden productos de cosmética natural, hay otro que puso una panadería y cafetería en La Granja, hay uno que está tratando de importar cepillos dentales de bambú, de todo.

Cada uno ha empezado con algo que ya tenía como segunda actividad u otros que han visto un nicho de mercado nuevo y todos le pusimos mucha voluntad, muchas pilas, y dijimos “bueno, hay que mirar para adelante y ver esto como una oportunidad”.

–Según tu experiencia y la de tus compañeros, si bien quizá no sea lo mismo que el sueldo de LATAM, ¿alcanza para vivir, para mantenerse?

–Y, depende de cómo lo enfoque cada uno, de cómo es la estructura familiar; hay algunos para los que el sueldo era su único ingreso y a lo mejor tenían el emprendimiento como hobby, pero ahora depende de cada uno. Yo los veo a todos con muchas pilas y pienso que nos sirvió un montón la experiencia de trabajar en LATAM, una empresa grande.

Por ejemplo, a mí, mis compañeros de aeropuerto y los tripulantes, nos sirvió mucho ese manejo con la gente y poder atender contingencias que tuvimos por 10 años, nos dio muchas habilidades como para afrontar ahora nuestros negocios.

–¿Tenés conocimiento de algunos a los que les esté yendo muy bien o a otros regular?

–Todo esto fue hace muy poco y todos estamos con ese empujón del inicio y lo que veo entre mis compañeros de Córdoba es que a todos nos está yendo muy bien; todavía no he visto a ninguno que diga ‘esto no arranca, no está funcionando’. La verdad es que no.

A todos los veo muy contentos y entusiasmados.

En la cuenta de Instagram @manoslatam está el listado completo de todos los emprendimientos y sus titulares.

El empujón decisivo

Gastón Rocco es otro de los miembros de la comunidad @manoslatam. Desde diciembre del año pasado tiene un complejo de ocho cabañas, Los Álamos, ubicadas en barrio Villa Ernestina, en Villa del Lago, a unos 10 minutos del centro de Carlos Paz.

“Empezamos con mi señora en diciembre del año pasado; me vino ‘como anillo al dedo’ porque después, con lo que pasó con LATAM, no me quedé sin nada. Es un emprendimiento previo a la desvinculación de la compañía”.

–Esa desvinculación, ¿fue el empujón decisivo para poner todo tu empeño en esto?

–Tal cual. El proyecto surgió a mediados de diciembre de 2019, cuando largamos con mi señora en plena temporada; trabajamos enero y febrero de este año y en marzo, con la cuarentena, lo tuvimos que cerrar.

Ahora estamos con trabajos de mantenimiento y promoción para la temporada que viene, anhelando que podamos abrir y explotarlo. Cuando se produjo la desvinculación de LATAM puse el foco en este emprendimiento.

–Según las previsiones oficiales, lo primero que habilitarían serian los viajes de proximidad. Eso te favorecería.

–Sí, claro. De hecho tenemos muchas consultas y algunas reservas para septiembre, de gente de Córdoba, que todavía no las cancelamos pero creo que lo vamos a tener que hacer, porque el mes que viene no habría cambios. Esperamos que para octubre o noviembre ya podamos reabrir.

