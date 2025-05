Los glamping, una manera diferente de disfrutar de la nieve sin tener que padecer frío ni incomodidades

El término ‘glamping’ es una fusión de palabras glamour y camping y fue acuñado a finales del siglo 19. Consiste en disfrutar de la naturaleza y la experiencia de una acampada convencional, sin renunciar por ello al confort y ventajas del hogar o propios de los mejores hoteles.

Las tiendas de glamping suelen ser amplias y grandes, pensadas para colocar una cama grande o una mesa con sillas, para estancias de varios días con la máxima comodidad posible.

Si bien este tipo de experiencias suelen ser elegidas con temperaturas cálidas, hay propuestas ideales para esta época del año: no sólo porque están perfectamente acondicionadas, sino porque ofrecen actividades exclusivas vinculadas a la nieve. Si bien el glamping suele tener su temporada alta en verano, existen diferentes propuestas en Argentina que pueden aprovecharse mucho mejor durante el invierno.

Se trata de establecimientos que están insertos en paisajes de cuento y que tienen algún vínculo con actividades de nieve o de invierno. Al igual que el resto, este tipo de lugares combinan lo mejor de dos mundos: el glamour de un hotel con el contacto directo con la naturaleza de un camping.

A las camas king size con sommier, al régimen todo incluido, al lujo en las comodidades de cada habitación, también le suman el acondicionamiento perfecto para que el frío quede afuera y que la nieve sea un lindo paisaje para ver a través de la ventana. Estos lugares están preparados para que sus visitantes puedan disfrutar la estadía sin tener que preocuparse por la temperatura.

Con respecto a los destinos ubicados al sur de Argentina (que suelen ser los destinos que más se imponen en esta temporada), Mendoza lidera el ranking con más de 15 glampings registrados, sigue Río Negro con establecimientos en Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Villa Traful. Los más al sur están en El Calafate, El Chaltén y Ushuaia.

Los glamping en Córdoba

Como dijimos antes, Córdoba también ofrece esta alternativa de alojamiento, pero también es cierto que nuestras sierras no siempre reciben grandes nevadas como para que la nieve sea el complemento ideal del glamping. Sin embargo, para quienes deseen “dormir bajo las estrellas” con todo el confort y en medio de los mejores paisajes cordobeses, hay 12 opciones para consultar en el siguiente link de Pasaje en Mano:

https://pasajeenmano.com.ar/glamping-en-cordoba-dormir-estrellas/

Glamping con nieve

Las cuatro alternativas invernales, en medio de paisajes nevados, son estas:

­– Alpasión - Mendoza

Está ubicado en el Valle de Uco, con la cordillera de los Andes como telón de fondo. No sólo eso le da un paisaje particular, sino también sus viñedos que forman parte de las 80 hectáreas que tiene el predio. Son 8 domos completamente equipados y con baño privado, una bodega, dos restaurantes, una sala de estar y una biblioteca común con chimenea para disfrutar de las tardes.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/mendoza/los-chacayes/alpasion-valle-de-uco-mendoza/

– Peuma Hue - Bariloche

Se trata de un ecolodge que está a unos 20 minutos de la ciudad y que tiene, además de la posibilidad de estadía all inclusive, diferentes actividades para hacer. Está ubicado a orillas del lago Gutiérrez y de espaldas al cerro Catedral por lo que el paisaje es imperdible desde cada una de sus yurtas (tiendas de campaña redondas). Están equipadas con baño privado, estufa a leña, sommier, cafetera, etc. Este invierno 2025, abonando la tarifa all inclusive, también incluyen los traslados a la base del cerro Catedral para esquiar.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/rio-negro/san-carlos-de-bariloche/peuma-hue-bariloche/

– Agreste Bahía Rosales - Chubut

Está ubicado en el corazón del Parque Nacional Los Alerces por lo que es una de las mejores opciones si la idea es explorarlo. El domo tiene desayuno, calefacción y vistas imperdibles desde la comodidad de la cama.Tienen algunos espacios comunes como cocina equipada y comedor. Desde el predio se puede acceder a diferentes senderos de trekking o disfrutar de otras excursiones como, por ejemplo, un paseo en La Trochita.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/agreste-bahia-rosales-parque-nacional-los-alerces-chubut/

– Llanos Eco Lodge - Ushuaia

Una de las particularidades de este glamping es que está dentro de un centro invernal por lo que todas sus actividades pueden realizarse ni bien se sale de cada domo. Son dos habitaciones para hasta tres personas con baño privado y calefacción. Dentro del predio se pueden hacer diferentes excursiones como Panorama Blanco, un paseo que incluye transporte, demo mushing con perros (actividad didáctica, diseñada especialmente para cuidar a los animales), caminata con raquetas, paseo con moto de nieve, culipatín y comida regional con bebida. Tiene un restaurante ideal para probar sabores regionales como un estofado de cordero.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/tierra-del-fuego/ushuaia/llanos-ecolodge-ushuaia-tierra-del-fuego/