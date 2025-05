Mate al volante: “El problema no son las multas, sino que la gente se muere”, advirtió un experto

En medio de la polémica generada por rumores falsos sobre multas por tomar mate mientras se conduce, el especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni analizó los comportamientos de riesgo al volante y cuestionó el enfoque actual centrado en las sanciones económicas.

Pacharoni, entrevistado en el programa Última Pregunta (Continental 103.5 FM), destacó que el verdadero problema no son las infracciones, sino la alta mortalidad vial en Argentina, causada por la subestimación del peligro. "La gente no asocia acciones como usar el celular, tomar mate o manejar alcoholizado con consecuencias graves, porque nunca les pasó antes", explicó.

El experto enfatizó que el instinto de supervivencia debería llevar a los conductores a evitar riesgos, pero la falta de conciencia sobre el peligro real lo impide. Criticó que las autoridades y la sociedad prioricen el debate sobre las multas en lugar de abordar las muertes evitables: "El problema no es la multa, sino que la gente se muere".

Como solución, Pacharoni propuso campañas impactantes que muestren las consecuencias de las conductas imprudentes, similar a las realizadas en Alemania con imágenes crudas de accidentes. "Si la gente sintiera el peligro, se cuidaría sola", afirmó.

Su testimonio surge tras la desmentida del Gobierno de Córdoba sobre multas por tomar mate al volante, en la que aclara que ya existe una norma general que penaliza "conducir sin ambas manos en el volante".

Las reglas que muchos ignoran

En el mismo segmento radial, el abogado Horacio Botta Bernaus, especialista en derecho vial, abordó la falta de educación en normas básicas de tránsito, como el uso correcto del carril izquierdo (destinado solo a sobrepasos) o la prioridad en rotondas.

"El carril izquierdo es carril de sobrepaso. Un automovilista no tiene la función de autoridad de tránsito, es decir, que evalúe si otro conductor puede o no pasar. Si alguien te lo pide, tenés que dárselo: evita conflictos y cumple con la norma. El exceso de velocidad lo multa la caminera, no los demás usuarios", indicó.

Muertes en las rutas de Córdoba: un especialista en seguridad vial pidió “soluciones integrales”

Botta Bernaus remarcó que muchos conflictos viales surgen de desconocimiento o interpretaciones erróneas de las leyes, como creer que ir a la velocidad máxima justifica obstruir el carril de adelantamiento. "Cuando decimos que vamos a mejorar la seguridad vial pero no enseñamos estas normas básicas, es como jugar un partido de fútbol sin conocer las reglas".

También alertó sobre la violencia en el tránsito y pidió evitar escalar confrontaciones: "Ante un insulto, mejor disculparse, aunque no sea culpa nuestra. No sabemos con quién estamos tratando".

Ambos expertos coincidieron en que se necesita un cambio sistémico: mejor comunicación de riesgos, infraestructura adecuada y controles preventivos (no solo recaudatorios) para reducir las muertes en siniestros viales.