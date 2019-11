Los gremios apuntan a mejorar la relación con el próximo intendente

por Redacción Perfil

“Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista” reza una de las 20 verdades del justicialismo,que bien se podría traducir desde el próximo 10 de diciembre en el palacio 6 de Julio como “para un gremio municipal no hay nada mejor que un intendente peronista”.

Por primera vez desde el retorno a la democracia, la ciudad de Córdoba tendrá un jefe municipal netamente de extracción peronista, ya que nadie cuenta los años de Germán Kammerath (1999-2003).

No solo Llaryora tendrá el ítem de intendente peronista sino también que vendrá precedido por ocho años de gestión radical, con una relación de altibajos y por momentos de máxima tensión con los gremios municipales.

Souem. El sindicato de empleados municipales es, sin dudas, el gremio que atraviesa de manera transversal cualquier gestión municipal. Con casi 11 mil empleados, el Suoem tiene su propio poder de fuego y ha construido un poder paralelo al poder político de un intendente.

“Salario, estabilidad y condiciones de trabajo son innegociables para nosotros”. Casi como una declaración de principios, es lo que dejan trascender desde el gremio ante la consulta sobre cómo esperan que sea la relación con Llaryora.

Voceros del sindicato aseguraron que aún no se juntaron: “Todavía no tuvimos ningún encuentro con los próximos funcionarios, pero tenemos la mejor voluntad de diálogo, como con todos los intendentes”. Y agregaron que ahora están enfocados en resolver los problemas urgentes que les deja esta gestión.

Desde la cúpula del sindicato se muestran esperanzados en la relación con Llaryora. “Ojalá tengamos una mejor relación con el próximo intendente a la que tuvimos con Mestre” sostienen.

Aseguran que el quiebre en la relación con Ramón Mestre se dio cuando la actual gestión bloqueó el intento de Rubén Daniele de ir por un nuevo mandato. Asimismo, admiten que, en materia salarial, el último acuerdo que incluye la cláusula gatillo mensual “fue lo mejor que nos deja Mestre, es muy beneficioso para nosotros ese acuerdo”.

En el aspecto económico está concentrado el punto de mayorcontroversia. Mientras que el oficialismo declara que dejan una municipalidad “saneada”, los equipos de Martín Llaryora alegan que las cuentas municipales están quebradas.

Referentes del Suoem afirman que “ni la municipalidad queda brillante, pero tampoco está quebrada”. Y enfatizan que sí existen los fondos para pagar los sueldos de diciembre y el medio aguinaldo.

En este punto puede recaer el primer conflicto gremial fuerte que tenga que enfrentar el próximo intendente.

Desde el entorno de Llaryora confirman que apenas asuman van a declarar la emergencia económica, y advierten que el gremio va a tener que “entender la situación”.

¿Habrá tolerancia si se tiene que demorar el pago de salarios y aguinaldos? Algunos recuerdan que hace ocho años, cuando asumió Mestre el primer sueldo no se les pagó en término.

Si bien hasta ahora el equipo de Martin Llaryora y él mismo han optado por el silencio, algunas fuentes consultadas por este diario sobre cómo prevén la relación con el gremio aseguran que llegan en son de paz: “Nosotros no llegamos a la municipalidad a pelearnos con nadie. No queremos tener ninguna relación conflictiva. El que trabaja y cumple con su horario y sus funciones no debe tener ningún miedo”.

Así y todo, adelantan que, apenas asuman, van a revisar todas las designaciones de empleados que se hayan hecho en estos últimos meses de gestión radical.

Mientras tanto, Rubén Daniele está a la espera de una resolución de la Justicia que le permita presentarse de nuevo a elecciones e ir por un nuevo mandato como secretario general del gremio.

Si lo habilitan, Daniele pretende en el 2020 ser nuevamente la cabeza del sindicato, un dato no menor para Llaryora.

UTA Y Surrbac. Los otros dos gremios que atraviesan el Municipio son la UTA y el Surrbac.

Desde el gremio de los choferes del transporte, si bien son cautos a la hora de predecir la relación con el próximo intendente, esperan tener una mejor relación, pero también aclaran que “Mestre siempre tuvo la excusa que la provincia no le daba plata cuando le reclamamos por algo. Ahora esa excusa Llaryora no la va a tener”, aseguró un importante dirigente de los choferes.

Por último, no hay dudas que el principal interrogante será la relación con el Surrbac, por la situación que enfrenta el gremio de los recolectores, con sus principales dirigentes -Mauricio Saillén y Pascual Catrambonedetenidos, acusados de estafar a sus afiliados para beneficio propio.

Además, se suma un contrato de la basura cuestionado por todos los frentes y bajo investigación judicial.

Si bien desde la próxima gestión han optado por guardar silencio en estos tiempos de transición, no descartan llamar a un nuevo proceso de licitación de la basura.

Tanto el Suoem como la UTA y el Surrbac han tenido una importante transformación en sus conducciones en este último tiempo, algo que también es un factor distintivo en la relación con el intendente electo.

Llaryora y los gremios municipales tendrán el desafío de construir una relación de convivencia, y además de ratificar si es verdad eso de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.